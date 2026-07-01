ПРОПЕРЦИЙ Секст

ПРОПЕРЦИЙ СЕКСТ - римский поэт.

Состоял в окружении Мецената, был дружен с Овидием, испытавшим его влияние. Высоко ценил александрийскую поэзию, считал себя римским Каллимахом. Автор четырех книг элегий (первая книга создана до 28 года до н.э., четвертая - после 16 года до н.э.), написанных элегическим дистихом.

Элегии Проперция, отразившие влияние Катулла и посвящённые преимущественно теме любви, пронизаны меланхолией и обращены к некой Кинфии; разрабатывал также мифологические сюжеты.

Поэзия Проперция, отмеченная резкой сменой настроений, обилием мифологических аллюзий, новаторством языка, пользовалась в своё время популярностью (что подтверждается цитатами из Проперция в настенных надписях в Помпеях).

Оказал большое воздействие на развитие европейской элегической поэзии.

Творчество Проперция вдохновило И.В. Гёте на издание «Римских элегий».

На русский язык элегии Проперция переводили В.К. Тредиаковский, А.А. Фет, Ф. Сологуб и другие.