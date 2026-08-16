ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ФРАНКЛИНА

Цель – поиск Северо-Западного прохода между Тихим и Атлантическим океанами.

План – пройти канадскую Арктику через пролив Ланкастер.

Руководитель экспедиции – Джон Франклин.

Транспорт – корабли «Эребус» и «Террор».

Экипаж – англичане, ирландцы и шотландцы (24 офицера и 110 матросов).

Путь в неизвестность

19 мая 1845 г. «Эребус» и «Террор» отплыли из г. Гринхайта в Стромнесс, затем – в Гренландию. В начале августа 1845 г. китобойные корабли «Принц Уэльский» и «Энтерпрайз» пересеклись с «Эребус» и «Террор» в море Баффина, когда те шли к проливу Ланкастер.

Дальнейшие сведения об экспедиции обрываются.

На протяжении более чем сто пятьдесят лет не утихают споры о том, что же случилось с экспедицией. Известно, что экипажи провели зимовку 1845 – 1846 гг. на о-ве Бичи. Здесь похоронили твоих членов экспедиции. Затем суда оказались во льдах у о-ва Кинг-Уильям в сентябре 1846 г.

Сохранилась записка от 25 апреля 1848 г., которую написали Дж. Фитцджеймс и Ф. Крозье. В ней говорилось о гибели руководителя экспедиции Дж. Франклина 11 июня 1847 г. Путешественники провели зимовки 1846 – 1847 гг. и 1847 – 1848 гг. на о-ве Кинг-Уильям. 26 апреля 1848 г. участники экспедиции предприняли попытку добраться до р. Бак (побережье Канады). Девять офицеров и пятнадцать матросов погибли в ходе зимовок, остальные – по пути.

Поисковые отряды

Два года английское общество не имело сведений об экспедиции Дж. Франклина. Стараниями супруги руководители экспедиции Адмиралтейство отправило в Арктику первую поисковую группу.

В мае 1850 г. HMS Investigator и HMS Enterprise, которыми командовал Дж. Росс отправились на север, но оказались заперты льдами. Экипаж HMS Investigator смог вернуться по льду только спустя три года.

Была объявлена награда в 20 тыс. фунтов тем, кто найдет пропавшую экспедицию. Многие присоединились к поиску, но и новые отряды также вернулись ни с чем.

Первые успехи по поиску пропавшей экспедиции принадлежат экипажу HMS Assistance, на котором плыл и будущий глава Королевского географического общества К. Маркем. 4 мая 1850 г. судно отправилось на север. 18 августа экспедиция была у пролива Ланкастер, а 23 августа экипаж нашел пирамиду из камней и консервные банки. Обследовав о-в Бичи, спасатели обнаружили три могилы членов отряда Дж. Франклина, которые относились к январю – апрелю 1846 г. В ходе санных походов ничего найти не удалось. В Англию поисковый отряд вернулся в октябре 1851 г. По возвращении из экспедиции М. оставил службу в Королевском военно-морском флоте.

Весной 1851 г. у берегов Ньюфаундленда был обнаружен айсберг с двумя кораблями. Однако точно установить принадлежность судов было невозможно.

В 1851 – 1852 гг. новая экспедиция У. Кеннеди выдвинулась на поиски Дж. Франклина. В ходе поисков был открыт Беллов пролив, но экспедиция не обнаружена.

21 апреля 1854 г. Дж. Рэй на п-ве Бутия познакомился с эскимосом, рассказавшем о 35 – 40 белых людях, погибших от голода в устье р. Бак. Сведения ушли в Адмиралтейство, которое в октябре 1854 г. просило Компанию Гудзонова залива проверить информацию. В августе 1855 г. отряд Дж. Андерсона и Дж. Стюарта на о-ве Монреаль обнаружили кусок дерева с надписью «Erebus».

В апреле 1859 г. отряд У. Хобсона на о-ве Кинг-Уильям нашел пирамиду из камней и в ней записку Ф. Крозье и Дж. Фитцджеймсом. Двум экспедициям Ч.Ф. Холла 1860-х гг. удалось найти лагеря, могилы и человеческие останки.

В 1903 – 1905 гг. Р. Амундсен провел на о-ве Кинг-Уильям два года. Здесь были найдены останки двух людей Дж. Франклина. В 1923 г. К. Расмуссен обнаружил останки нескольких членов экспедиции Дж. Франклина в Кавдлунарсиорфике (п-ов Аделейд).

В августе 1984 г. были вскрыты могилы троих членов экипажа Дж. Франклина. Выяснилось, что в останках присутствовало много свинца. Высказывались версии о некачественном припое консерв и о неполадках в системе опреснения воды.

7 сентября 2014 г. найден остов одного из двух кораблей пропавшей экспедиции в восточной части залива Куин-Мод. Это был «Эребус». 13 сентября 2016 г. стало известно об обнаружении затонувшего «Террора».