ПРОНСКОЕ КНЯЖЕСТВО
ПРОНСКОЕ КНЯЖЕСТВО - политическое образование в составе Рязанского княжества, государственное образование в последней трети XIV - середина XV века.
Столица - Пронск (ныне посёлок городского типа Рязанской области). Первоначально охватывало волости, расположенные в среднем течении реки Ока и низовьях её притоков - рек Осётр, Северка и Москва, включая города Переяславль-Рязанский, Ростиславль и Коломну. Северная граница доходила до реки Нерская (левый приток реки Москва). Отдельные сёла и волости правителей Пронского княжества находились вблизи от Рязани (ныне Рязань Старая). В состав Пронского княжества входили также волости на юго-западе Рязанского княжества, в том числе земли в верховьях Дона, бассейнах его притоков - Непрядвы и Мокрой Таболы, а также притока реки Ока Мечи; в верховьях Дона был построен город Кир-Михайлов. Правители Пронского княжествао контролировали стратегические торговые пути по рекам Ока и Дон. В Верхнем Подонье рязано-пронская колонизация столкнулась с черниговской. В 1300 году Коломна отошла к московским князьям, в начале XIV века. Пронское княжество утратило многие северные и северо-западные волости, сохранив за собой лишь город Перевитеск на правобережье Оки. В первой половине XIV века из состава Пронского княжества вышли Переяславль-Рязанский и Ростиславль. В конце XV века правители Пронского княжества владели Пронском, Перевитеском, Рязанью и 1/3частью города Переяславль-Рязанский.
Возникло в результате раздела волостей между сыновьями рязанского князя Глеба Ростиславича (умер 30 июня 1178 года), досталось его младшим детям - Всеволоду (умер в 1207 году) и Святославу (умер после 1208 года) Глебовичам, затем их племянникам и сыновьям. В середине XIII века вернулось в состав Рязанского княжества. В правление князя Ярослава Романовича (1294-1299 годы) Пронск являлся столицей всего Рязанского княжества. В первой половине XIV века Пронское княжество вновь обособилось под властью его внука Александра Михайловича (умер в 1340 году), которому наследовал сын Ярослав-Дмитрий Александрович (умер в 1344 году), получивший в 1342 году ярлык на всё Рязанское княжество. После его смерти Пронское княжество удержал за собой его сын князь Владимир (не позднее 1365 года - не позднее 1 марта 1373 года), затем там правили Даниил Владимирович (не позднее 1 марта 1373 года - не ранее 1380 года), Иван Владимирович (между 1380 и 1407 годами - около 1430 года; от него происходил угасший в конце XVII века род князей Пронских) и Фёдор Иванович (около 1430 года - между 1447 и 1456 годами). С 1370-х годов правители Пронского княжества титуловались «великими князьями» в документах и начали чеканку собственных денег (во второй половине 1380-х годов анонимные надчеканы на джучидских монетах с Ф-образной пронской тамгой, затем монеты с весовой нормой 1,32-1,38 г, с круговыми надписями - «печать князя», «печать князя велик» и «княжа Ивана»). Владимир Ярославич (Дмитриевич) и Иван Владимирович непродолжит. время занимали рязанский стол (в декабре 1371 - начале 1372 годов; 1408 год). Со смертью великого князя пронского Фёдора Ивановича независимость Пронского княжества ликвидирована, территория вернулась в состав Рязанского великого княжества, книзь Юрий Фёдорович бежал в Великое княжество Литовское.
В 1483 году Пронское княжество было выделено князю Фёдору Васильевичу Третному, который перед смертью около 1503 году завещал его своему дяде по матери - великому князю московскому Ивану III Васильевичу, в результате чего Пронское княжество вошло в состав Русского государства.