ПРОНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

ПРОНСКОЕ КНЯЖЕСТВО - политическое образование в составе Рязанского княжества, государственное образование в последней трети XIV - середина XV века.

Сто­ли­ца - Пронск (ны­не посёлок городского ти­па Ря­зан­ской области). Пер­во­на­чаль­но ох­ва­ты­ва­ло во­лос­ти, рас­по­ло­жен­ные в сред­нем те­че­нии реки Ока и ни­зовь­ях её при­то­ков - рек Осётр, Се­вер­ка и Мо­ск­ва, вклю­чая го­ро­да Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский, Рос­ти­славль и Ко­лом­ну . Северная гра­ни­ца до­хо­ди­ла до реки Нер­ская (ле­вый при­ток реки Мо­ск­ва). Отдельные сё­ла и во­лос­ти пра­ви­те­лей Пронского княжества на­хо­ди­лись вбли­зи от Ря­за­ни (ны­не Ря­зань Ста­рая). В со­став Пронского княжества вхо­ди­ли так­же во­лос­ти на юго-за­па­де Ря­зан­ско­го княжества, в том числе зем­ли в вер­ховь­ях До­на, бас­сей­нах его при­то­ков - Не­пряд­вы и Мок­рой Та­бо­лы, а так­же при­то­ка реки Ока Ме­чи; в вер­ховь­ях До­на был по­стро­ен город Кир-Ми­хай­лов. Пра­вите­ли Пронского княжествао кон­тро­ли­ро­ва­ли стра­те­гические тор­го­вые пу­ти по ре­кам Ока и Дон. В Верх­нем По­до­нье ря­за­но-прон­ская ко­ло­ни­за­ция столк­ну­лась с чер­ни­гов­ской. В 1300 году Ко­лом­на ото­шла к московским князь­ям, в начале XIV века. Пронское княжество ут­ра­ти­ло мно­гие северные и северо-западные во­лос­ти, со­хра­нив за со­бой лишь город Пе­ре­ви­теск на пра­во­бе­ре­жье Оки. В первой половине XIV века из со­ста­ва Пронского княжества вы­шли Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский и Рос­ти­славль. В конце XV века пра­ви­те­ли Пронского княжества вла­де­ли Прон­ском, Пе­ре­ви­те­ском, Ря­за­нью и 1/3частью го­рода Пе­ре­яс­лав­ль-Ря­зан­ский.

Воз­ник­ло в ре­зуль­та­те раз­де­ла во­лос­тей ме­ж­ду сы­новь­я­ми ря­зан­ско­го князя Гле­ба Рос­ти­сла­ви­ча (умер 30 июня 1178 года), до­ста­лось его млад­шим де­тям - Все­во­ло­ду (умер в 1207 году) и Свя­то­сла­ву (умер по­сле 1208 года) Гле­бо­ви­чам, за­тем их пле­мян­ни­кам и сы­новь­ям. В середине XIII века вер­ну­лось в со­став Ря­зан­ско­го княжества. В прав­ле­ние князя Яро­сла­ва Ро­ма­но­ви­ча (1294-1299 годы) Пронск яв­лял­ся сто­ли­цей все­го Ря­зан­ско­го княжества. В первой половине XIV века Пронское княжество вновь обо­со­би­лось под вла­стью его вну­ка Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча (умер в 1340 году), ко­то­ро­му на­сле­до­вал сын Яро­слав-Дмит­рий Алек­сан­д­ро­вич (умер в 1344 году), по­лу­чив­ший в 1342 году яр­лык на всё Ря­зан­ское княжество. По­сле его смер­ти Пронское княжество удер­жал за со­бой его сын князь Вла­ди­мир (не по­зд­нее 1365 года - не позд­нее 1 марта 1373 года), за­тем там пра­ви­ли Да­ни­ил Вла­ди­ми­ро­вич (не по­зд­нее 1 марта 1373 года - не ра­нее 1380 года), Иван Вла­ди­ми­ро­вич (ме­ж­ду 1380 и 1407 годами - около 1430 года; от не­го про­ис­хо­дил угас­ший в конце XVII века род кня­зей Прон­ских) и Фё­дор Ива­но­вич (около 1430 года - ме­ж­ду 1447 и 1456 годами). С 1370-х годов пра­ви­те­ли Пронского княжества ти­ту­ло­ва­лись «ве­ли­ки­ми князь­я­ми» в до­ку­мен­тах и на­ча­ли че­кан­ку собственных де­нег (во второй половине 1380-х годов ано­ним­ные над­че­ка­ны на джу­чид­ских мо­не­тах с Ф-об­раз­ной прон­ской там­гой, за­тем мо­не­ты с ве­со­вой нор­мой 1,32-1,38 г, с кру­го­вы­ми над­пи­ся­ми - «пе­чать кня­зя», «пе­чать кня­зя ве­лик» и «кня­жа Ива­на»). Вла­ди­мир Яро­сла­вич (Дмит­рие­вич) и Иван Вла­ди­ми­ро­вич не­про­дол­жит. вре­мя за­ни­ма­ли ря­зан­ский стол (в декабре 1371 - начале 1372 годов; 1408 год). Со смер­тью великого князя прон­ско­го Фё­до­ра Ива­но­ви­ча не­за­ви­си­мость Пронского княжества ли­к­ви­ди­ро­ва­на, тер­ри­то­рия вер­ну­лась в со­став Ря­зан­ско­го великого княжества, книзь Юрий Фё­до­ро­вич бе­жал в Великое княжество Ли­тов­ское .

В 1483 году Пронское княжество бы­ло вы­де­ле­но князю Фё­до­ру Ва­силь­е­ви­чу Трет­но­му, ко­то­рый пе­ред смер­тью около 1503 году за­ве­щал его сво­ему дя­де по ма­те­ри - великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу , в ре­зуль­та­те че­го Пронское княжество во­шло в со­став Русского государства.

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