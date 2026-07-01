ПРОНЧИЩЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Василий Прончищев родился в 1702 г. в усадьбе Богимово. Происходил из дворянской семьи. Получил блестящее образование. С апреля 1716 г. учился в Навигацкой школе в Сухаревской башне московского Кремля.

С 1718 г. – слушатель Морской академии, в которой учились и братья Д.Я. и Х.П. Лаптевы. Произведен в гардемарины. Будучи учеником, в 1718 – 1724 гг. плавал по Балтийскому морю на различных судах. Участник Персидского похода 1722 – 1723 гг.

В 1727 г. П. повысили до подштурмана. Находился на службе в комиссии по аттестации чинов флота. С 1730 г. – штурман 3-го ранга. В это время он проходил службу на «Почтальоне», который курсировал по маршруту Санкт Петербург – Любек. С 1732 г. – на Фридрихштадте», затем – на «Эсперанса».

Участие в Великой Северной экспедиции

В 1733 г. началась подготовка к Великой Северной экспедиции, которую спланировал датский мореплаватель В.Й. Беринг. Цели экспедиции были весьма обширны: изучить арктическое побережье Сибири, Курильских островов, подготовить описание земель от оз. Байкал до побережья Тихого океана, произвести разведку морских путей в Японию и Америку. Реализация планов была возложена на 9 морских и сухопутных отрядов.

П. уже лейтенантом возглавил Ленско-Енисейский отряд, перед которым ставилась задача изучить берега Северного Ледовитого океана от устья р. Лены до устья р. Енисея. В его команду вошли пятьдесят человек, среди них – С.И. Челюскин, Н. Чекин, жена В.В. Прончищева Мария (ошибочно; наст. – Татьяна).

30 июня 1735 г. отряд П. отправился из Якутска вниз по р. Лене, прибыв 2 августа к о-ву Столб в дельте р. Лены. Обогнув дельту р. Лены, экипаж "Якутска" проследовал вдоль берега на запад. Отряд впервые сумел подготовить карту дельты р. Лены. В конце августа группа зазимовала в устье р. Оленек.

После окончания зимовки летом 1736 г. «Якутск» продолжил свой путь по берегу на запад. Достигли устья р. Анабары, затем - группы о-вов в море Лаптевых, названных в честь Св. Петра, и о-ва Преображения.

Вскоре отряд П. оказался между льдов и повернул обратно, вышел в пролив Вилькицкого. Корабль пошел к прежнему Оленекскому зимовью.

29 августа 1736 г. П. решил произвести разведку на шлюпке. По возвращении на корабль он потерял сознание и вскоре скончался. До 1999 г. считалось, что он скончался от цинги. Произведенная эксгумация тела установила причину смерти – синдром жировой эмболии вследствие открытого перелома большой берцовой кости левой ноги.

Судьба «Якутска»

После смерти П. отряд возглавил штурман С.И. Челюскин. Он привел корабль в Усть-Оленекское зимовье, где П. и похоронили вместе с супругой. 2 октября 1736 г., оставив «Якутск» на зимовье, С.И. Челюскин на санях выдвинулся в Якутск. Отряд возглавил Х.П. Лаптев.

Семья

Супруга – Татьяна Федоровна Кондырева. Долгое время считалось, что ее звали Мария. Путешествовала вместе с мужем и умерла спустя 14 дней после супруга предположительно от пневмонии.