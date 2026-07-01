ПРОМЫСЛЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ПРОМЫСЛЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ - форма организации художественного труда, основанная на коллективном творчестве и торговых отношениях, развивающая местную культурную традицию.

Ча­ще все­го художественным промыслам со­от­вет­ст­ву­ет ар­тель­ная фор­ма тру­да.

Ар­хео­ло­гические на­ход­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о су­ще­ст­во­ва­нии художественных промыслов в глу­бо­кой древ­но­сти. Ос­но­вой для них слу­жи­ли до­маш­нее производство, руч­ное твор­че­ст­во, главными прин­ци­па­ми ко­то­ро­го яв­ля­лись варь­и­ро­ва­ние ус­той­чи­во­го ху­дожественного об­раза, пре­ем­ст­вен­ность мас­тер­ст­ва.

В про­цес­се раз­ви­тия художественных промыслов от­ра­ба­ты­ва­ют­ся тех­нические приё­мы, ху­дожественные спо­со­бы об­ра­бот­ки различных ма­те­риа­лов, об­раз­ная сис­те­ма. Художественные промыслы чут­ко реа­ги­ру­ют на из­ме­не­ние сти­ля в профессиональном искусстве и не­сут осо­бую пе­чать са­мо­быт­но­сти, вы­ра­ба­ты­вае­мой в син­те­зе сель­ской и городской куль­ту­ры.

Не­од­но­род­ные по со­ци­аль­ной ос­но­ве ( мо­на­стыр­ские , сель­ские, по­сад­ские) и при­вя­зан­ные к кон­крет­но­му мес­ту, художественные промыслы от­ра­жа­ют ис­то­ри­ко-куль­тур­ные осо­бен­но­сти края (ре­гио­на, стра­ны).

Они по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в различных об­лас­тях де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го ис­кус­ст­ва - в производстве ору­жия, гон­чар­ных из­де­лий и из­де­лий из ме­тал­ла, стек­ла, кос­ти и тому подобное, из­раз­цов, в резь­бе и рос­пи­си по де­ре­ву, пле­те­нии кру­жев, тка­че­ст­ве, одеж­де, из­го­тов­ле­нии иг­ру­шек и так далее.

Воз­ник­но­ве­ние ма­ну­фак­тур в XVIII веке, раз­ви­тие фаб­рич­ной промышленности к середине XIX века эко­но­ми­че­ски по­дор­ва­ли художественные промыслы. По­пыт­ки их воз­рож­де­ния пред­при­ни­ма­лись не­од­но­крат­но (дви­же­ние «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» в Ве­ли­ко­бри­та­нии, дея­тель­ность Аб­рам­цев­ско­го ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка и мас­тер­ских в Та­лаш­ки­но в Рос­сии, и так далее).

Тра­ди­ци­он­ные художественные промыслы и по­ны­не су­ще­ст­ву­ют во мно­гих стра­нах, в том числе в Рос­сии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)