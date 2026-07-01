ПРОМЫСЛЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ - форма организации художественного труда, основанная на коллективном творчестве и торговых отношениях, развивающая местную культурную традицию.
Чаще всего художественным промыслам соответствует артельная форма труда.
Археологические находки свидетельствуют о существовании художественных промыслов в глубокой древности. Основой для них служили домашнее производство, ручное творчество, главными принципами которого являлись варьирование устойчивого художественного образа, преемственность мастерства.
В процессе развития художественных промыслов отрабатываются технические приёмы, художественные способы обработки различных материалов, образная система. Художественные промыслы чутко реагируют на изменение стиля в профессиональном искусстве и несут особую печать самобытности, вырабатываемой в синтезе сельской и городской культуры.
Неоднородные по социальной основе (монастырские, сельские, посадские) и привязанные к конкретному месту, художественные промыслы отражают историко-культурные особенности края (региона, страны).
Они получили распространение в различных областях декоративно-прикладного искусства - в производстве оружия, гончарных изделий и изделий из металла, стекла, кости и тому подобное, изразцов, в резьбе и росписи по дереву, плетении кружев, ткачестве, одежде, изготовлении игрушек и так далее.
Возникновение мануфактур в XVIII веке, развитие фабричной промышленности к середине XIX века экономически подорвали художественные промыслы. Попытки их возрождения предпринимались неоднократно (движение «Искусства и ремёсла» в Великобритании, деятельность Абрамцевского художественного кружка и мастерских в Талашкино в России, и так далее).
Традиционные художественные промыслы и поныне существуют во многих странах, в том числе в России.