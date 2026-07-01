ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ - система экономических и социально-политических изменений в России, в которых нашёл выражение переход от основанной на ручном труде мануфактуры к крупной машинной индустрии.
Состоялся в конце 1820-х - 1880-е годах, когда основная масса продукции стала изготавливаться предприятиями, оборудованными системой машин, приводимых в движение силой пара (или силой воды, как на крупнейшей в текстильной отрасли Кренгольмской мануфактуре близ Нарвы).
Произошёл прежде всего в отраслях с преобладанием частного капитала, производивших продукцию массового спроса. Как и в других странах, начался с крупнейшей отрасли промышленности - текстильной (36% от общего объёма промышленного производства в 1880 году), раньше всего в хлопчатобумажной промышленности, которая быстро стала передовой и заняла первое место по объёму промышленного производства. Для механизации хлопчатобумажных предприятий большое значение имело использование технических достижений машинной индустрии Великобритании, где в 1842 году был снят запрет на вывоз машин за границу (важнейшую роль в обеспечении отечественных текстильных предприятий оборудованием сыграл Л.Г. Кноп).
Вскоре промышленный переворот распространился на пищевую промышленность, здесь он начался в свеклосахарном производстве (первый завод открыт в 1840 году, к 1861 году уже 85% сахара производилось механическим способом). В крупных латифундиях началось применение сельскохозяйственных машин, сначала - конных, с 1860-1880-х годов - паровых. Одно из первых в России предприятий по производству земледельческих орудий и сельскохозяйственных машин открыто братьями Бутенопами в Москве в 1830-х годах промышленный переворот продолжился в горнозаводской промышленности и металлообработке, где переход к машинной индустрии в значительной степени был вызван участием правительства в развёртывании ряда производств, форсированным казённым железнодорожным строительством, привлечением иностранного капитала. Произошло техническое перевооружение речного транспорта, преобладавшего в первой половины XIX века по объёму перевозок. Пароходы (первый построен ещё в 1815 году на заводе К.Н. Берда в Санкт-Петербурге; на этом же предприятии в 1800 году построена первая в России паровая машина) получили широкое распространение на реках Европейской России (1840-е годы), Западной Сибири (1860-е годы), в бассейнах Енисея и Амура (1870-е годы), вытесняя суда на ручной и конной тяге, а также в морском сообщении, где частично заменили парусный флот. С 1860-х годах ведущую роль в грузообороте начали играть железнодорожные перевозки (в 1870-х годах на их долю приходилось свыше 4/5 перевезённых грузов), и таким образом завершился промышленный переворот на транспорте. Быстрыми темпами развивалось машиностроение. К 1874 году отечественная промышленность удовлетворяла 4/5 потребности страны в грузовых вагонах и 1/2 потребности в пассажирских. Важным стимулом в развитии российского вагоно- и паровозостроения стал запрет правительства на закупку вагонов и паровозов за границей (1866 год). Транспортное машиностроение развивалось также благодаря созданию российского броненосного флота в 1860-1870-е годы (крупнейшие заводы в Санкт-Петербурге и Николаеве).
В базовых отраслях добывающей промышленности, наряду с угольной, с 1870-х годов стала развиваться и нефтяная, при этом доля нефти по объёму добычи была выше, чем доля угля (Россия была единственной страной с таким топливным балансом; вскоре она стала одним из мировых лидеров по экспорту нефтепродуктов - в дореволюционной России продажа за рубеж сырой нефти была запрещена).
В процессе промышленного переворота возникло и стало господствующим крупное промышленное производство (в 1879 году в отраслях обрабатывающей промышленности предприятия с числом рабочих свыше 100, составляя всего 4,4% всех предприятий, производили 54,8% продукции).
С 1820-1840-х годах вследствие промышленный переворот заметно повышалось качество почтовой связи главным образом за счёт перевозок корреспонденции пароходами и по железным дорогам, в середине. 1850-х - начале 1870-х годах телеграф связал воедино все части страны (в 1863-1883 годах длина линий увеличилась с 28,1 тысяч до 97 тысяч км, не считая линий железнодорожного телеграфа), а также Россию с соседними государствами; в 1880-е годы созданы первые городские телефонные сети. Россия регулярно участвовала во Всемирных выставках, большой резонанс имели Всероссийские промышленные выставки и сельскохозяйственные выставки. Открыты первые специальные учебные заведения для подготовки техников и инженеров в промышленности (Санкт-Петербургский практический технологический институт, 1828 год; Рижский политехнический институт, 1862 год; Императорское Московское техническое училище, 1868; технические железнодорожные училища, с 1869 года; и другие).
Необходимость мобилизации значительного капитала для создания крупных производств, желехнодорожных и пароходных предприятий привела к распространению акционерных обществ (10 компаний в 1836 году, 128 - в 1861 году) и торговых домов. В то же время мелкие производители с 1860-х годах развивали кооперацию, чтобы защитить себя от конкуренции со стороны крупных фабрично-заводских и торговых компаний. В связи с ростом объёмов производства происходил переход от ярмарочной (всем объёмом наличных товаров) к биржевой (по образцам) торговле. С 1830-х годов развивался фондовый рынок (его центром стала Санкт-Петербургская биржа). В 1860-1870-е годы завершилось становление системы учреждений краткосрочного коммерческого кредита. С середины 1860-х годов появлялись высшие формы кредитных институтов - общества взаимного кредита и акционерные банки (смотрите Банки в России).
С 1840-х годов развитие промышленности основывалось на вольнонаёмном труде. Освобождение помещичьих крестьян от крепостной зависимости в результате Крестьянской реформы 1861 года и предоставление полной гражданской самостоятельности государственным, удельным и дворцовым крестьянам, с одной стороны, обеспечило создание довольно гибкого рынка наёмных рабочих (в частности, за счёт отходничества; смотрите «Рабочий класс»), с другой - вовлекало в предпринимательскую деятельность наиболее активные слои деревни, наряду с дворянством пополнявшие ряды буржуазии. Возникли независимые от правительства представительные организации буржуазии (конец 1860-х годов), многочисленные общественные организации, в том числе научно-технические (Русское техническое общество, 1866 года; и другие). Возросшая социальная мобильность и концентрация промышленности привели к ускоренной урбанизации (в 1847-1885 годах городское население выросло с 4,6 миллионов человек до 13,8 миллионов человек) и усилению социальной напряжённости, особенно в период экономического кризиса, впервые поразившего народное хозяйство России в 1873 году. Вопросы социально-экономического развития и связанные с ним проблемы привлекли к себе внимание значительной части общества и заняли существенное место на страницах периодической печати (её номенклатура и тиражи бурно росли после отмены предварительной цензуры для большинства изданий в 1865 году). Более радикальный характер приобретали оппозиционные настроения, появились первые революционные и террористические организации (смотрите Народничество). Стремительно менялся уклад городской жизни, размывались ценности традиционного общества. Тенденции и явления, сформировавшиеся в период промышленный переворот, приобрели масштабный характер в ходе дальнейшей индустриализации.