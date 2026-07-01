ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ - система экономических и социально-политических изменений в России, в которых нашёл выражение переход от основанной на ручном труде мануфактуры к крупной машинной индустрии.

Со­сто­ял­ся в конце 1820-х - 1880-е годах, ко­гда основная мас­са про­дук­ции ста­ла из­готав­ли­вать­ся пред­при­ятия­ми, обо­ру­до­ван­ны­ми сис­те­мой ма­шин, при­во­ди­мых в дви­же­ние си­лой па­ра (или си­лой во­ды, как на круп­нейшей в тек­стиль­ной от­рас­ли Крен­гольм­ской ма­ну­фак­ту­ре близ Нар­вы).

Про­изо­шёл пре­ж­де все­го в от­рас­лях с пре­об­ла­да­ни­ем ча­ст­но­го ка­пи­та­ла, про­из­во­див­ших про­дук­цию мас­со­во­го спро­са. Как и в других стра­нах, на­чал­ся с круп­ней­шей от­рас­ли промышленности - тек­стиль­ной (36% от об­ще­го объ­ё­ма промышленного производства в 1880 году), рань­ше все­го в хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности, ко­то­рая бы­стро ста­ла пе­ре­до­вой и за­ня­ла пер­вое ме­сто по объ­ё­му промышленного производства. Для ме­ха­ни­за­ции хлоп­ча­то­бу­маж­ных пред­при­ятий боль­шое зна­че­ние име­ло ис­поль­зова­ние тех­нических дос­ти­же­ний ма­шин­ной ин­ду­ст­рии Ве­ли­ко­бри­та­нии, где в 1842 году был снят за­прет на вы­воз ма­шин за гра­ни­цу (важ­ней­шую роль в обес­пе­че­нии отечественных тек­стиль­ных пред­при­ятий обо­ру­до­ва­ни­ем сыг­рал Л.Г. Кноп ).

Вско­ре промышленный переворот рас­про­стра­нил­ся на пи­ще­вую промышленность, здесь он на­чал­ся в свек­ло­са­хар­ном производстве (пер­вый за­вод от­крыт в 1840 году, к 1861 году уже 85% са­ха­ра про­из­во­ди­лось ме­ха­ническим спо­со­бом). В круп­ных ла­ти­фун­ди­ях на­ча­лось при­ме­не­ние сельскохозяйственных ма­шин, сна­ча­ла - кон­ных, с 1860-1880-х годов - па­ро­вых. Од­но из пер­вых в Рос­сии пред­при­ятий по производству зем­ле­дельческих ору­дий и сельскохозяйственных ма­шин от­кры­то брать­я­ми Бу­те­но­па­ми в Мо­ск­ве в 1830-х годах промышленный переворот про­дол­жил­ся в гор­но­за­вод­ской промышленности и ме­тал­ло­об­ра­бот­ке, где пе­ре­ход к ма­шин­ной ин­ду­ст­рии в зна­чительной сте­пе­ни был вы­зван уча­сти­ем пра­ви­тель­ст­ва в раз­вёр­ты­ва­нии ря­да про­из­водств, фор­си­ро­ван­ным ка­зён­ным железнодорожным строи­тель­ст­вом, при­вле­че­ни­ем иностранного ка­пи­та­ла. Про­изош­ло тех­ническое пе­ре­воо­ру­же­ние реч­но­го транс­пор­та, пре­об­ла­дав­ше­го в первой половины XIX века по объ­ё­му пе­ре­во­зок. Па­ро­хо­ды (пер­вый по­стро­ен ещё в 1815 году на за­во­де К.Н. Бер­да в Санкт-Пе­тер­бур­ге; на этом же пред­при­ятии в 1800 году по­строе­на пер­вая в Рос­сии па­ро­вая ма­ши­на) по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние на ре­ках Ев­ропейской Рос­сии (1840-е годы), Западной Си­бири (1860-е годы), в бас­сей­нах Ени­сея и Аму­ра (1870-е годы), вы­тес­няя су­да на руч­ной и кон­ной тя­ге, а так­же в морском со­об­ще­нии, где час­тич­но за­ме­ни­ли па­рус­ный флот. С 1860-х годах ве­ду­щую роль в гру­зо­обо­ро­те на­ча­ли иг­рать железнодорожные пе­ре­воз­ки (в 1870-х годах на их до­лю при­хо­ди­лось свыше 4/5 пе­ре­ве­зён­ных гру­зов), и таким образом за­вер­шил­ся промышленный переворот на транс­пор­те. Бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лось ма­ши­но­строе­ние. К 1874 году отечественная промышленность удов­ле­тво­ря­ла 4/5 по­треб­но­сти стра­ны в гру­зо­вых ва­го­нах и 1/2 по­треб­но­сти в пас­са­жир­ских. Важ­ным сти­му­лом в раз­ви­тии российского ва­го­но- и па­ро­во­зо­строе­ния стал за­прет пра­ви­тель­ст­ва на за­куп­ку ва­го­нов и па­ро­во­зов за гра­ни­цей (1866 год). Транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние раз­ви­ва­лось так­же бла­го­да­ря соз­да­нию российского бро­не­нос­но­го фло­та в 1860-1870-е годы (круп­ней­шие за­во­ды в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Ни­ко­лае­ве).

В ба­зо­вых от­рас­лях до­бы­ваю­щей промышленности, на­ря­ду с уголь­ной, с 1870-х годов ста­ла раз­ви­вать­ся и неф­тя­ная, при этом до­ля неф­ти по объ­ё­му до­бы­чи бы­ла вы­ше, чем до­ля уг­ля (Рос­сия бы­ла един­ствен­ной стра­ной с та­ким то­п­лив­ным ба­лан­сом; вско­ре она ста­ла од­ним из ми­ро­вых ли­де­ров по экс­пор­ту неф­те­про­дук­тов - в до­ре­во­люционной Рос­сии про­да­жа за ру­беж сы­рой неф­ти бы­ла за­пре­ще­на).

В про­цес­се промышленного переворота воз­ник­ло и ста­ло гос­под­ствую­щим круп­ное промышленное производство (в 1879 году в от­рас­лях об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности пред­при­ятия с чис­лом ра­бо­чих свыше 100, со­став­ляя все­го 4,4% всех пред­при­ятий, про­из­во­ди­ли 54,8% про­дук­ции).

С 1820-1840-х годах вслед­ст­вие промышленный переворот за­мет­но по­вы­ша­лось ка­че­ст­во поч­то­вой свя­зи главным образом за счёт пе­ре­во­зок кор­рес­пон­ден­ции па­ро­хо­да­ми и по же­лез­ным до­ро­гам, в середине. 1850-х - начале 1870-х годах те­ле­граф свя­зал во­еди­но все час­ти стра­ны (в 1863-1883 годах дли­на ли­ний уве­ли­чи­лась с 28,1 тысяч до 97 тысяч км, не счи­тая ли­ний железнодорожного те­ле­гра­фа), а так­же Рос­сию с со­сед­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми; в 1880-е годы соз­да­ны пер­вые городские те­ле­фон­ные се­ти. Рос­сия ре­гу­ляр­но уча­ст­во­ва­ла во Все­мир­ных вы­став­ках, боль­шой ре­зо­нанс име­ли Всероссийские про­мыш­лен­ные вы­став­ки и сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ные вы­став­ки. От­кры­ты пер­вые специальные учеб­ные за­ве­де­ния для под­го­тов­ки тех­ни­ков и ин­же­не­ров в промышленности (Санкт-Пе­тербургский прак­ти­че­ский тех­но­ло­гический институт, 1828 год; Риж­ский по­ли­тех­нический институт, 1862 год; Императорское Московское тех­ническое училище, 1868; тех­нические железнодорожные учи­ли­ща, с 1869 года; и другие).

Не­об­хо­ди­мость мо­би­ли­за­ции зна­чительного ка­пи­та­ла для соз­да­ния круп­ных про­из­водств, желехнодорожных и па­ро­ход­ных пред­при­ятий при­ве­ла к рас­про­стра­не­нию ак­цио­нер­ных об­ществ (10 ком­па­ний в 1836 году, 128 - в 1861 году) и тор­го­вых до­мов. В то же вре­мя мел­кие про­из­во­ди­те­ли с 1860-х годах раз­ви­ва­ли коо­пе­ра­цию, что­бы за­щи­тить се­бя от кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны круп­ных фаб­рич­но-за­во­дских и тор­го­вых ком­па­ний. В свя­зи с рос­том объ­ё­мов производства про­ис­хо­дил пе­ре­ход от яр­ма­роч­ной (всем объ­ё­мом на­лич­ных то­ва­ров) к бир­же­вой (по об­раз­цам) тор­гов­ле. С 1830-х годов раз­ви­вал­ся фон­до­вый ры­нок (его цен­тром ста­ла Санкт-Пе­тер­бург­ская бир­жа). В 1860-1870-е годы за­вер­ши­лось ста­нов­ле­ние сис­те­мы уч­ре­ж­де­ний крат­ко­сроч­но­го ком­мерческого кре­ди­та. С середины 1860-х годов по­яв­ля­лись выс­шие фор­мы кре­дит­ных ин­сти­ту­тов - об­ще­ст­ва вза­им­но­го кре­ди­та и ак­цио­нер­ные бан­ки (смотрите Бан­ки в Рос­сии ).

С 1840-х годов раз­ви­тие промышленности ос­но­вы­ва­лось на воль­но­на­ём­ном тру­де. Ос­во­бо­ж­де­ние по­ме­щичь­их кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти в ре­зуль­та­те Кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года и пре­дос­тав­ле­ние пол­ной гражданской са­мо­стоя­тель­но­сти государственным, удель­ным и двор­цо­вым кре­сть­я­нам, с од­ной сто­ро­ны, обес­пе­чи­ло соз­да­ние до­воль­но гиб­ко­го рын­ка на­ём­ных ра­бо­чих (в ча­ст­но­сти, за счёт от­ход­ни­че­ст­ва; смотрите «Ра­бо­чий класс»), с дру­гой - во­вле­ка­ло в пред­при­ни­ма­тель­скую дея­тель­ность наи­бо­лее ак­тив­ные слои де­рев­ни, на­ряду с дво­рян­ст­вом по­пол­няв­шие ря­ды бур­жу­а­зии. Воз­ник­ли не­за­ви­си­мые от пра­ви­тель­ст­ва пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ни­за­ции бур­жуа­зии (конец 1860-х годов), мно­го­численные об­щественные ор­га­ни­за­ции, в том числе на­уч­но-тех­ни­че­ские (Русское тех­ническое общество, 1866 года; и другие). Воз­рос­шая со­ци­аль­ная мо­биль­ность и кон­цен­тра­ция промышленности при­ве­ли к ус­ко­рен­ной ур­ба­ни­за­ции (в 1847-1885 годах городское на­се­ле­ние вы­рос­ло с 4,6 миллионов человек до 13,8 миллионов человек) и уси­ле­нию со­ци­аль­ной на­пря­жён­но­сти, осо­бен­но в пе­ри­од эко­но­мического кри­зи­са, впер­вые по­ра­зив­ше­го народное хо­зяй­ст­во Рос­сии в 1873 году. Во­про­сы со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия и свя­зан­ные с ним про­бле­мы при­влек­ли к се­бе вни­ма­ние зна­чительной час­ти об­щест­ва и за­ня­ли су­ще­ст­вен­ное ме­сто на стра­ни­цах пе­рио­дической пе­ча­ти (её но­мен­к­ла­ту­ра и ти­ра­жи бур­но рос­ли по­сле от­ме­ны пред­ва­рительной цен­зу­ры для боль­шин­ст­ва из­да­ний в 1865 году). Бо­лее ра­ди­каль­ный ха­рак­тер при­об­ре­та­ли оп­по­зи­ци­он­ные на­строе­ния, поя­ви­лись пер­вые ре­во­люционные и тер­ро­ристические ор­га­ни­за­ции (смотрите На­род­ни­че­ст­во ). Стре­ми­тель­но ме­нял­ся ук­лад городской жиз­ни, раз­мы­ва­лись цен­но­сти тра­диционного об­ще­ст­ва. Тен­ден­ции и яв­ле­ния, сфор­ми­ро­вав­шие­ся в пе­ри­од промышленный переворот, при­об­ре­ли мас­штаб­ный ха­рак­тер в хо­де даль­ней­шей ин­ду­ст­риа­ли­за­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)