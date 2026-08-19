ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ - публичные конкурсные показы изделий, сырья, полуфабрикатов и других предметов.
Характеризуют технологию производства, организацию и уровень развития различных отраслей промышленности, транспорта, связи, а также смежных с промышленным производством областей сельского хозяйства, народного образования, науки, техники, военного дела и искусства. Служат целям рекламы товаров, установлению производственных связей; на основании выставочных образцов заключаются сделки о поставках. Опыт национальных промышленные выставки сыграл важную роль в организации первых Всемирных выставок.
В Российской империи получили распространение в 1820-1830-е годы одновременно с сельскохозяйственными выставками. Всероссийские промышленные выставки устраивались за счёт казны Мануфактурным советом (с 1872 года Совет торговли и мануфактур) Министерства финансов при участии других ведомств, местные - преимущественно научными обществами (Русским техническим обществом, ВЭО, Московским обществом сельского хозяйства, Обществом содействия промышленности и торговле), губернскими статистическими комитетами, художественно-промышленными училищами, представителями деловых кругов и других. В выставочные комитеты входили чиновники и предприниматели. Экспонентами выступали государственные ведомства, казённые и частные предприятия, частные лица, в том числе иностранцы. Экспонаты могли продаваться, значительное их число приобреталось государством; экспозиции многих промышленные выставки легли в основу или пополнили коллекции промышленных, научных и художественных музеев.
Всероссийские универсальные промышленные выставки (именовались мануфактурными, с 1882 года - художественно-промышленными) охватывали все либо большинство отраслей промышленности. Выставлялась продукция почти из всех губерний Европейской России, а также Кавказа, Царства Польского и Великого княжества Финляндского, со временем - и из отдельных областей Сибири. Состоялось 16 всероссийские промышленных выставок (не считая научно-технической Политехнической выставки 1872 года): в Санкт-Петербурге (1829, 1833, 1839, 1849, 1861, 1870 годы), Москве (1831, 1835, 1843, 1853, 1865, 1882 годы), Варшаве (1841, 1845, 1857 годы), Нижнем Новгороде (1896 год; крупнейшая); в 1915 году Министерство торговли и промышленности начало подготовку к 17-й всероссийские промышленные выставки, которую предполагалось провести в Москве в 1917 году (не состоялась). В 1848 году выставки официально признаны всероссийскими. С 1870 году к выставкам были приурочены Съезды представителей промышленности и торговли. Первоначально промышленные выставки проходили 1 раз в 2 года, в 1848-1865 годах - 1 раз в 4 года, затем значительно реже в связи с активным участием России в международных и всемирных выставках, требовавших больших расходов и значительной подготовительной работы. Однако благодаря развитию железнодорожного транспорта, позволявшего доставлять экспонаты из наиболее отдалённых районов, а также широкому освещению в печати число экспонентов промышленные выставки (0,5 тысяч в 1831 году, 9,7 тысяч в 1896 году) и посещаемость (125 тысяч человек и 991 тысяч человек соответственно) возрастали. Популярности промышленные выставки способствовали также их совмещение с художественными выставками, организация развлечений (концерты, аттракционы и так далее), выпуск иллюстрированной литературы о выставках и прочее.
К показу принимались фабричные, заводские и ремесленные изделия, кроме громоздких предметов и грубых домашних рукоделий, с 1848 года на выставки в Варшаве допускались также продукты земледелия. На Всероссийские промышленные выставки в 1820-1860-х годах преобладала продукция текстильной, прежде всего хлопчатобумажной, промышленности, хотя число экспонатов, представлявших тяжёлую индустрию, постепенно возрастало. Позднее на выставках экспонировалась продукция всех отраслей российской промышленности. Вручались награды: большие и малые золотые и серебряные медали; медали на орденских лентах для экспонентов из податных сословий; участники удостаивались похвальных публичных отзывов, денежных премий, возведения в звания коммерции- и мануфактур-советника, а также права изображать Государственный герб на вывесках, бланках, рекламе, клеймах и так далее. При оценке принимались во внимание не только качество, прочность и внешний вид, но и цена изделий. Особо поощрялись добротные недорогие массовые товары.
Выставка 1829 года прошла в музейном флигеле Петербургской АН (ныне Зоологический музей РАН), в дальнейшем выставки в Санкт-Петербурге проводились в помещениях биржи, а для промышленные выставки 1870 года были переоборудованы склады в Соляном городке. В Москве промышленные выставки проводились в здании Благородного собрания, художественно-промышленная выставка 1882 года - в специально построенном выставочном комплексе общей пл. 84 га (архитектор А.Е. Вебер). Для художественно-промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде на площади свыше 80 га рядом с Нижегородской ярмаркой возведено около 70 казённых зданий (архитекторы Л.Н. Бенуа, А.Н. Померанцев и другие) и 120 частных павильонов.
Местные универсальные промышленные выставки («поместные» мануфактурные выставки в 1824-1825 годы) возникли по инициативе Министерства финансов, местной администрации и предпринимателей (Выставка естественных и промышленных произведений Закавказского края 1830 года в Тифлисе, Смоленская выставка местных произведений 1834-1837 годов, проведённая Смоленским мануфактурным комитетом). Нередко совмещались с сельскохозяйственными выставками. В 1837 году в 35 городах Европейской части России по инициативе МВД открыты выставки «образцов фабричных, заводских, ремесленных и всякого другого рода местной промышленности», приуроченные к путешествию по России наследника престола великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II). В числе крупных местных выставок: Забайкальские промышленные и сельскохозяйственные 1862 и 1899 годов, Московская мануфактурная 1880 года, Одесская сельскохозяйственная и фабрично-заводская 1884 года, Курская сельскохозяйственная и промышленная 1885 года, Херсонская сельскохозяйственная и промышленная 1890 года, Красноярская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная 1891 года, Ярославская и Полтавская сельскохозяйственные и промышленные 1893 года, Курганская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная 1895 года, Киевская сельскохозяйственная и промышленная 1897 года, промышленные выставки Приамурского края в Хабаровске 1913 года, и другие.
Проводились также региональные выставки, на которых экспонировались предметы из нескольких губерний: Сибирско-Уральская научно-промышленная (Екатеринбург, 1887 год), Научно-промышленная Волжско-Камского края (Казань, 1890 год, послужила основой Городского научно-промышленного музея), Туркестанская предметов сельского хозяйства и промышленности (Ташкент, 1890 год), Амурско-Приморские предметов сельского хозяйства и промышленности (Хабаровск, 1889, 1899 годы), Западно-Сибирская сельскохозяйственная, торгово-промышленная и лесная (Омск, 1911 год).
Специальные (отраслевые) промышленные выставки (один из основных устроителей - Русское техническое общество) возникли в связи с развитием специализации промышленности, появлением новых производств и технологий.
Продукция ремесла и кустарной промышленности первоначально представлялась в специальных отделах промышленных и сельскохозяйстванных выставок. В пореформенный период стали проводиться специальные кустарные и ремесленные выставки: Ремесленная в Москве (1885 год, послужила основой Торгово-промышленного музея кустарных изделий Московского губернского земства, ныне Всероссийские музей декоративно-прикладного и народного искусства), Казанская ремесленная и сельскохозяйственная (1886 год), Воронежская кустарная (1889 год), Смоленские сельскохозяйственные и кустарно-промышленные (1889, 1899 годы), Кременчугская сельскохозяйственная и кустарная (1896 год), Харьковская изящных работ и кустарных изделий (1898 год), Санкт-Петербургская ремесленная (1899 год, при ней - Съезд деятелей ремесленной промышленности), Курская кустарная (1904 год), сельскохозяйственные и кустарные в Тамбове (1912 год), Владимире и Костроме (1913 год). Кроме губернских, устраивались уездные и мелкорайонные кустарные выставки (131 в 1911 году). В 1902 и 1913 годах проводились Всероссийские кустарно-пром. выставки в Санкт-Петербурге, при них состоялись 1-й и 3-й Всероссийские съезды деятелей по кустарной промышленности.
В Советской России в период НЭПа состоялась универсальная Всероссийские сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка (1923 год, Москва, на территории от Крымского моста до Нескучного сада). Затем в СССР выставочная деятельность для продвижения товаров и услуг на внутреннем рынке практически утратила своё значение. Лучшие образцы промышленной продукции демонстрировались в качестве достижений отечественной индустрии главным образом на ВДНХ (с 1956 года; в 1992-2014 годах Всероссийский выставочный центр - ВВЦ), в выставочных павильонах парка «Сокольники» (с 1959 года, Москва), «Ленэкспо» (с 1968 года, Ленинград), а также на выставочных площадках Минска, Киева, Донецка и других городов. Некоторые экспонировавшиеся изделия рекомендовались руководящими органами для внедрения в массовое производство. При Всесоюзной торговой палате (с 1972 года Торгово-промышленная палата СССР) открыты Центральный музей советского экспорта (1933 год) и Павильон лучших образцов товаров широкого потребления (1938 год).
В то же время международные промышленные выставки, проходившие в Советском Союзе, сохраняли коммерческий характер (той же цели в определённой степени служило и участие СССР в выставках за рубежом). Среди них - отраслевые выставки «Стройдормаш» (1964 год), «Химия» (проходит в Москве с 1965 года, в 1975 году отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии - Union des Foires Internationales - UFI), Московская международная книжная выставка-ярмарка (впервые состоялась в 1977 году), «Нефтегаз» (с 1978 года), «Металлообработка» (с 1984 года) и другие. Главными организаторами международных выставок в СССР и сов. экспозиций на зарубежных выставках были структурные подразделения Торгово-промышленные палаты, с 1977 года - Всесоюзное объединение «Экспоцентр» (с 1991 года акционерное общество). В 1977-2008 годах на Красной Пресне в Москве построен Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» (9 павильонов, выставочная пл. 165 тысячм2, 32 многофункциональных зала, ежегодно проводится свыше 100 международных выставок, 1-я - в 1978 году), рядом - статья метрополитена «Выставочная» (в 2005-2008 годах «Деловой центр»).
С принятием постановлений СМ СССР от 2 декабря 1988 года и от 7 марта 1989 года, предоставивших всем государственным и кооперативным предприятиям право выхода на внешний рынок, во многих городах стали возникать новые выставочные компании, которые строили (или переоборудовали) выставочные площадки. Промышленные выставки на внутреннем рынке вновь приобрели характер торговых площадок. В 1991 году 7 российских выставочных компаний учредили Союз выставок и ярмарок (с 2006 Российский союз выставок и ярмарок) (Нижний Новгород; с 1994 года член UFI, в 2013 году объединял 94 члена, в том числе 87 действительных и 7 ассоциированных). В 2002-2012 годах Союзом организовано свыше 700 специализированных выставок, среди них - отмеченные знаком UFI: «Электро», «Продэкспо», «ВолгаСтройЭкспо», «Здравоохранение», «Интерлакокраска», «Консумэкспо», «Мебель», «Фотоника. Мир лазеров и оптики». В 2004 году в городе Красногорск Московской области открыт Международный выставочный центр «Крокус Экспо» (выставочная площадью свыше 300 тысячм2, 3 павильона, 19 залов), с 2009 года на его территории - станция метрополитена «Мякинино».
Акционерное общество «Авиасалон» с 1993 года 1 раз в 2 года проводит Международный авиационно-космический салон (МАКС) в городе Жуковский Московской области.
С 2003 года в рамках международной промышленной выставки проходят конгрессы, конференции, «круглые столы» и прочие мероприятия, участники которых обсуждают актуальные проблемы представленных отраслей. В 2005 году в Москве состоялся 72-й конгресс UFI.
Активное содействие в организации промышленные выставки оказывают Торгово-промышленная палата Российской Федерации, профильные министерства и отраслевые союзы и ассоциации.