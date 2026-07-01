ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУЗЕЙ

Промышленновский районный историко-краеведческий музей является центром культурной жизни района.

В музее проводится сбор, обработка, хранение документов и материалов по истории района, края.

Собран богатый материал о колхозах . Уникален сквер с установкой паровоза (Л-4090), в вагоне которого создан отдел железнодорожного музея узловой станции «Промышленная». В залах природы представлены чучела зверей и птиц лесов Кемеровской области.

Музей привлекает к сотрудничеству различных народных умельцев: резчиков, людей, занимающихся декоративно-прикладным творчеством , проводит их персональные выставки. В музейный комплекс входит также Мемориал воинам. погибшим в войне 1941-1945 годов.

Иллюстрации:

Промышленновский районный историко-краеведческий музей.