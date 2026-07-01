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ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУЗЕЙ
Промышленновский районный историко-краеведческий музей является центром культурной жизни района.
В музее проводится сбор, обработка, хранение документов и материалов по истории района, края.
Собран богатый материал о колхозах. Уникален сквер с установкой паровоза (Л-4090), в вагоне которого создан отдел железнодорожного музея узловой станции «Промышленная». В залах природы представлены чучела зверей и птиц лесов Кемеровской области.
Музей привлекает к сотрудничеству различных народных умельцев: резчиков, людей, занимающихся декоративно-прикладным творчеством, проводит их персональные выставки. В музейный комплекс входит также Мемориал воинам. погибшим в войне 1941-1945 годов.
Иллюстрации:
Промышленновский районный историко-краеведческий музей.
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