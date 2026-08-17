ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - совокупность технических, технологических, социальных, институциональных и иных перемен, связанных с заменой ручного труда машинным.

Рас­смат­ри­ва­ет­ся как яв­ле­ние, пред­ше­ст­во­вав­шее ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, ли­бо как один из её эта­пов. Тер­мин «промышленная революция» во­шёл в обо­рот в пос­лед­ней чет­вер­ти XIX века бла­го­да­ря ра­бо­там британского ис­то­ри­ка и об­щественного дея­те­ля А. Тойн­би (1852-1883 годы).

Промышленная революция на­ча­лась в Ве­ли­ко­бри­та­нии в середине XVIII века и бы­ла вы­зва­на важ­ны­ми тех­ническими изо­бре­те­ния­ми и ин­но­ва­ция­ми, пре­ж­де все­го в сфе­ре тек­стиль­но­го производства: по­яв­ле­ни­ем пря­диль­ной ма­ши­ны Дж. Хар­грив­са (1765 год), ва­тер­ной ма­ши­ны для пря­де­ния Т. Хай­са (1767 год), коль­це­вой пря­диль­ной ма­ши­ны Р. Арк­рай­та (1769 год). Ре­шаю­щую роль сыг­ра­ло соз­да­ние уни­вер­саль­ной па­ро­вой ма­ши­ны и её по­следую­щее улуч­ше­ние Дж. Уат­том (1774-1784 годы). Важ­ное зна­че­ние име­ли так­же изо­бре­те­ния в сфе­ре ме­тал­лур­гии и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки: ме­тод пуд­лин­го­ва­ния, раз­ра­бо­тан­ный в 1784 году (Г. Корт), мо­дель под­виж­но­го суп­пор­та Г. Модс­ли (1797 год), по­зво­лив­шая соз­дать уни­вер­саль­ный ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щий ста­нок.

Сре­ди фак­то­ров, бла­го­при­ят­ст­во­вав­ших промышленной революции в Ве­ли­ко­бри­та­нии: раз­ви­тые то­вар­но-де­неж­ные от­но­ше­ния; уп­разд­не­ние феодальных по­ряд­ков в ре­зуль­та­те Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII в ека, при­ход к вла­сти бур­жуа­зии и джен­три, на­ли­чие ре­зерв­ной ра­бо­чей си­лы, об­ра­зо­вав­шей­ся в ре­зуль­та­те сго­на кре­сть­ян с зем­ли (смотрите «Ого­ра­жи­ва­ние»), и за­па­сов не­об­хо­ди­мо­го сы­рья (ка­мен­ный уголь и же­лез­ная ру­да), экс­плуа­та­ция ко­ло­ний, мощ­ный тор­го­вый флот. Промышленная революция, на­чав­шая­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии рань­ше, чем в других стра­нах, и за­вер­шив­шая­ся в первой половине XIX века, при­ве­ла к пре­вра­ще­нию это­го го­су­дар­ст­ва в «мас­тер­скую ми­ра» и спо­соб­ст­во­ва­ла его до­ми­ни­ро­ва­нию на ме­ж­ду­народной аре­не на про­тя­же­нии боль­шей час­ти XIX века.

Счи­та­ет­ся, что в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе промышленная революция на­ча­лась в пер­вом де­ся­ти­ле­тии XIX века в бельгийских зем­лях, на­хо­див­ших­ся то­гда под французским кон­тро­лем (ме­ха­ническая мас­тер­ская в городе Льеж вы­ход­цев из Ве­ли­ко­бри­та­нии У. и Дж. Ко­ке­рил, около 1807 года). Дос­та­точ­но ра­но промышленная революция раз­вер­ну­лась в США (1820-е годы), где име­лись бо­га­тая сырь­е­вая ба­за, раз­ветв­лён­ная реч­ная сеть, ог­ром­ные не­за­се­лён­ные тер­ри­то­рии и су­ще­ст­вен­ную роль иг­рал ино­стран­ный (главным образом британский) ка­пи­тал. Отдельные цен­тры ма­шин­но­го производства име­лись в начале XIX века во Фран­ции, до середины XVIII века кон­ку­ри­ро­вав­шей с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей за роль ли­де­ра в ев­ропейской эко­но­ми­ке, но за­тем от­став­шей в си­лу со­хра­не­ния феодальных пе­ре­жит­ков, ли­к­ви­ди­ро­ван­ных лишь в хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII в ека, а так­же в германских и северо-итальянских зем­лях. Од­на­ко пол­ное раз­вёр­ты­ва­ние промышленной революции в кон­ти­нен­таль­ных стра­нах Западной Ев­ро­пы от­но­сит­ся лишь ко второй-третьей четверти XIX века. В стра­нах Центральной и Восточной Ев­ро­пы промышленную революцию сдер­жи­ва­ло со­хра­не­ние феодальных от­но­ше­ний и кре­по­ст­но­го пра­ва .

В ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти иностранного ка­пи­та­ла отдельного пред­при­ятия фаб­рич­но-за­во­дской промышленности с середине XIX века ста­ли воз­ни­кать в Ин­дии, Ки­тае, Егип­те, Мек­си­ке, Бра­зи­лии, Ар­ген­ти­не и не­ко­то­рых других стра­нах. На тер­ри­то­рии боль­шин­ст­ва стран Азии и Аф­ри­ки промышленная революция так и не за­вер­ши­лась к мо­мен­ту об­ре­те­ния ими не­за­ви­си­мо­сти по­сле 1945 года. Осо­бая си­туа­ция сло­жи­лась в Япо­нии, где под влия­ни­ем ре­во­лю­ции Мэйд­зи (смотрите «Мэйд­зи исин») промышленная революция на­ча­лась в конце XIX века и про­хо­ди­ла при ак­тив­ной под­держ­ке го­су­дар­ст­ва.

В раз­ви­тии промышленной революции про­сле­жи­ва­ет­ся ряд за­ко­но­мер­но­стей. Ес­ли на её на­чаль­ных эта­пах ве­ду­щую роль иг­ра­ла тек­стиль­ная промышленность, пре­ж­де все­го хлоп­ча­то­бу­маж­ная, то с середине XIX века - ме­тал­лур­гия, вос­тре­бо­ван­ная соз­да­ни­ем но­вых средств пе­ре­дви­же­ния (железнодорожный транс­порт, па­ро­хо­ды), а за­тем ма­ши­но­строе­ние.

Ана­ли­зи­руя ряд мас­штаб­ных тех­но­ло­ги­че­ских и иных из­ме­не­ний, ис­сле­до­ва­те­ли час­то вы­де­ля­ют осо­бый этап промышленной революции (час­то име­ну­ет­ся Второй промышленной революцией), ко­то­рый да­ти­ру­ет­ся пе­рио­дом с середины XIX века до на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны (1914 год). Для не­го ха­рак­тер­ны по­яв­ле­ние но­вых ма­териа­лов и воз­рас­таю­щая роль хи­мической промышленности, рас­ши­ре­ние ис­поль­зо­ва­ния но­вых ис­точ­ни­ков энер­гии (элек­тро­энер­гия, нефть), изо­бре­те­ние дви­га­те­ля внутреннего сго­ра­ния и воз­ник­но­ве­ние ав­то- и авиа­строе­ния, ин­тен­сив­ное фор­ми­ро­ва­ние се­ти железнодорожных и ав­то­мо­биль­ных до­рог, вы­ход на ка­че­ст­вен­но но­вый уро­вень су­до­строе­ния и средств свя­зи (те­ле­граф, те­ле­фон, ра­дио), на­ча­ло стан­дар­ти­за­ции и ав­то­ма­ти­за­ции производства, пе­ре­ход к но­вей­шим тех­но­ло­ги­ям. Ряд дос­ти­же­ний точ­ных и ес­тественных на­ук дан­но­го пе­рио­да по­слу­жил ос­но­вой для раз­ви­тия с середины XX века на­уч­но-тех­ни­че­ской ре­во­лю­ции .

Промышленная революция ока­за­ла влия­ние на всё по­сле­дую­щее раз­ви­тие че­ло­ве­че­ст­ва. В ре­зуль­та­те неё про­изо­шёл пе­ре­ход от ре­мес­лен­но­го и ма­ну­фак­тур­но­го производства к фаб­рич­но­му, по­влёк­ший за со­бой глу­бо­кие со­ци­аль­но-эко­но­мические, по­ли­тические и куль­тур­ные из­ме­не­ния (на­ча­ло эпо­хи промышленного ка­пи­та­лиз­ма, ос­лаб­ле­ние по­зи­ций зе­мель­ной ари­сто­кра­тии, за­ме­на со­слов­но­го об­ще­ст­ва гра­ж­дан­ским, уси­ле­ние влия­ния круп­ной и сред­ней бур­жуа­зии, из­ме­не­ние форм тру­до­вых от­но­ше­ний, чис­лен­ный рост про­ле­та­риа­та и раз­ви­тие ра­бо­че­го дви­же­ния и другие изменения). Промышленная революция сти­му­ли­ро­ва­ла про­цес­сы ур­ба­ни­за­ции (в Ве­ли­ко­бри­та­нии к концу XIX века в го­ро­дах про­жи­ва­ло 3/4 населения), ко­рен­ных из­ме­не­ний в сельскохозяйственном производстве (смотрите Аг­рар­ный пе­ре­во­рот), бы­ст­рый рост чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (на­се­ле­ние Ев­ро­пы уве­ли­чи­лось с около 175 миллионов человек в 1800 году до около 450 миллионов человек в 1914 году), вы­зва­ла мас­со­вую ми­гра­цию, спо­соб­ст­во­ва­ла усо­вер­шен­ст­во­ва­нию сред­ств ве­де­ния вой­ны.

Тех­но­ло­ги­че­ские, фи­нан­со­вые и во­енные пре­иму­ще­ст­ва, ко­то­рые обес­пе­чи­ла ев­ропейским го­су­дар­ст­вам и США промышленная революция, а так­же по­ро­ж­дён­ная ею ост­рая по­треб­ность в но­вых рын­ках сбы­та, ис­точ­ни­ках сы­рья и сфе­рах при­ло­же­ния ка­пи­та­ла сти­му­ли­ро­ва­ли пе­ре­ход к по­ли­ти­ке ак­тив­ных ко­ло­ни­аль­ных и тер­ри­то­ри­аль­ных за­хва­тов в це­лях раз­де­ла ми­ра, что в свою оче­редь ста­ло при­чи­ной кро­во­про­лит­ных во­енных кон­флик­тов. В то же вре­мя внут­ри са­мих этих дер­жав не­ук­лон­но на­рас­та­ли про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду по­ро­ж­дён­ны­ми промышленной революцией клас­са­ми - бур­жуа­зи­ей и про­ле­та­риа­том.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)