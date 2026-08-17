ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - совокупность технических, технологических, социальных, институциональных и иных перемен, связанных с заменой ручного труда машинным.
Рассматривается как явление, предшествовавшее индустриализации, либо как один из её этапов. Термин «промышленная революция» вошёл в оборот в последней четверти XIX века благодаря работам британского историка и общественного деятеля А. Тойнби (1852-1883 годы).
Промышленная революция началась в Великобритании в середине XVIII века и была вызвана важными техническими изобретениями и инновациями, прежде всего в сфере текстильного производства: появлением прядильной машины Дж. Харгривса (1765 год), ватерной машины для прядения Т. Хайса (1767 год), кольцевой прядильной машины Р. Аркрайта (1769 год). Решающую роль сыграло создание универсальной паровой машины и её последующее улучшение Дж. Уаттом (1774-1784 годы). Важное значение имели также изобретения в сфере металлургии и металлообработки: метод пудлингования, разработанный в 1784 году (Г. Корт), модель подвижного суппорта Г. Модсли (1797 год), позволившая создать универсальный металлообрабатывающий станок.
Среди факторов, благоприятствовавших промышленной революции в Великобритании: развитые товарно-денежные отношения; упразднение феодальных порядков в результате Английской революции XVII века, приход к власти буржуазии и джентри, наличие резервной рабочей силы, образовавшейся в результате сгона крестьян с земли (смотрите «Огораживание»), и запасов необходимого сырья (каменный уголь и железная руда), эксплуатация колоний, мощный торговый флот. Промышленная революция, начавшаяся в Великобритании раньше, чем в других странах, и завершившаяся в первой половине XIX века, привела к превращению этого государства в «мастерскую мира» и способствовала его доминированию на международной арене на протяжении большей части XIX века.
Считается, что в континентальной Европе промышленная революция началась в первом десятилетии XIX века в бельгийских землях, находившихся тогда под французским контролем (механическая мастерская в городе Льеж выходцев из Великобритании У. и Дж. Кокерил, около 1807 года). Достаточно рано промышленная революция развернулась в США (1820-е годы), где имелись богатая сырьевая база, разветвлённая речная сеть, огромные незаселённые территории и существенную роль играл иностранный (главным образом британский) капитал. Отдельные центры машинного производства имелись в начале XIX века во Франции, до середины XVIII века конкурировавшей с Великобританией за роль лидера в европейской экономике, но затем отставшей в силу сохранения феодальных пережитков, ликвидированных лишь в ходе Французской революции XVIII века, а также в германских и северо-итальянских землях. Однако полное развёртывание промышленной революции в континентальных странах Западной Европы относится лишь ко второй-третьей четверти XIX века. В странах Центральной и Восточной Европы промышленную революцию сдерживало сохранение феодальных отношений и крепостного права.
В результате деятельности иностранного капитала отдельного предприятия фабрично-заводской промышленности с середине XIX века стали возникать в Индии, Китае, Египте, Мексике, Бразилии, Аргентине и некоторых других странах. На территории большинства стран Азии и Африки промышленная революция так и не завершилась к моменту обретения ими независимости после 1945 года. Особая ситуация сложилась в Японии, где под влиянием революции Мэйдзи (смотрите «Мэйдзи исин») промышленная революция началась в конце XIX века и проходила при активной поддержке государства.
В развитии промышленной революции прослеживается ряд закономерностей. Если на её начальных этапах ведущую роль играла текстильная промышленность, прежде всего хлопчатобумажная, то с середине XIX века - металлургия, востребованная созданием новых средств передвижения (железнодорожный транспорт, пароходы), а затем машиностроение.
Анализируя ряд масштабных технологических и иных изменений, исследователи часто выделяют особый этап промышленной революции (часто именуется Второй промышленной революцией), который датируется периодом с середины XIX века до начала Первой мировой войны (1914 год). Для него характерны появление новых материалов и возрастающая роль химической промышленности, расширение использования новых источников энергии (электроэнергия, нефть), изобретение двигателя внутреннего сгорания и возникновение авто- и авиастроения, интенсивное формирование сети железнодорожных и автомобильных дорог, выход на качественно новый уровень судостроения и средств связи (телеграф, телефон, радио), начало стандартизации и автоматизации производства, переход к новейшим технологиям. Ряд достижений точных и естественных наук данного периода послужил основой для развития с середины XX века научно-технической революции.
Промышленная революция оказала влияние на всё последующее развитие человечества. В результате неё произошёл переход от ремесленного и мануфактурного производства к фабричному, повлёкший за собой глубокие социально-экономические, политические и культурные изменения (начало эпохи промышленного капитализма, ослабление позиций земельной аристократии, замена сословного общества гражданским, усиление влияния крупной и средней буржуазии, изменение форм трудовых отношений, численный рост пролетариата и развитие рабочего движения и другие изменения). Промышленная революция стимулировала процессы урбанизации (в Великобритании к концу XIX века в городах проживало 3/4 населения), коренных изменений в сельскохозяйственном производстве (смотрите Аграрный переворот), быстрый рост численности населения (население Европы увеличилось с около 175 миллионов человек в 1800 году до около 450 миллионов человек в 1914 году), вызвала массовую миграцию, способствовала усовершенствованию средств ведения войны.
Технологические, финансовые и военные преимущества, которые обеспечила европейским государствам и США промышленная революция, а также порождённая ею острая потребность в новых рынках сбыта, источниках сырья и сферах приложения капитала стимулировали переход к политике активных колониальных и территориальных захватов в целях раздела мира, что в свою очередь стало причиной кровопролитных военных конфликтов. В то же время внутри самих этих держав неуклонно нарастали противоречия между порождёнными промышленной революцией классами - буржуазией и пролетариатом.