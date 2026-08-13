Промы́шленность и торго́вля в Рос­си́и XVII –XVIII вв.

Промы́шленность и торго́вля в Рос­си́и XVII–XVIII вв. В XVII в. происходят процессы, во многом предопределившие дальнейшее развитие экономики России, разложение натурального хозяйства, превращение городского ремесла в мелкотоварное производство и формирование всероссийского рынка, т. е. усиление хозяйственных связей и обмена товарами между территориями, получившими определенную хозяйственную специализацию. Сложились центры товарного зерна (Воронеж, Саратов, Казань), льноткацкой промышленности (Москва, Новгород, Псков, Ярославль, Кострома, Вологда), добычи железа и металлообработки (Тула, Серпухов, Великий Устюг). В XV–XVI вв. в Москве возникли казенные мануфактуры: Пушечный двор и Печатный двор . В московских Кадашевской и Хамовной слободах (от слова «хаман» — «бумажное полотно») располагались ткацкие мануфактуры.

Специализация касалась не только производства, но и реализации товаров. Рынками сбыта соли были Вологда и Соль Камская, пушнины — Соль Вычегодская. Вместо локальных местных рынков появились всероссийские ярмарки — Архангельская, Ирбитская, Свенская, а к концу XVII в. — Макарьевская (Нижний Новгород).

Наряду с внутренней торговлей развивалась и внешняя: на западном направлении — через Архангельск, на восточном — через Астрахань. До середины XVII в. иностранные купцы, особенно англичане, играли в ней весьма активную роль, вызывая неудовольствие российского купечества, жаловавшегося на конкурентов правительству, чтобы выдворить их из страны. Предлогом стала казнь в 1649 английского короля Карла I , после чего были высланы все английские купцы. В 1653 по инициативе А. Л. Ордина-­Нащокина был принят «Торговый устав», а в 1667 — «Новоторговый устав» — иностранцам запрещалась розничная торговля на территории всего Русского государства.

Фамилии богатейших купцов, таких как Босые, Демидовы, Кирилловы, Никитниковы, Панкратьевы, Светешниковы, Строгановы, Филатьевы, Шорины, были хорошо известны современникам. Однако помимо них все более возрастало участие фигур поскромнее — рядовых торговцев-­скупщиков, вытеснявших с рынка непосредственных производителей — ремесленников и крестьян — и подчинивших последних экономически. Из них в XVII в. образовалась новая предпринимательская генерация, представители которой стояли во главе объединений типа простой кооперации. Они обладали капиталами — необходимым и важнейшим условием для перехода на новый уровень, к мануфактуре , поддерживая при этом отношения господства-­подчинения с непосредственными производителями.

В XVII в. происходит переход к массовому мануфактурному производство при сохранении мелкой кустарной промышленности ремесленного типа. Мануфактуры сближало с мелким товарным производством ремесленного типа безраздельное господство ручного труда. Но принципиальное отличие заключалось в разделении труда на ряд отдельных операций и закрепление за каждой из них определенных работников, которые становились обладателями своего рода профессий.

В 1630‑х голландцы А. Виниус и Ф. Акема и уроженец Гамбурга П. Марселис основали в районе Тулы, Каширы и Алексина железоделательные и оружейные предприятия с полным циклом производства от добычи и переработки руды до выплавки металла и изготовления изделий, в том числе и оружия. Во 2‑й половине XVII в. аналогичный комплекс возник в Карелии (Олонец), его возглавил уроженец Гамбурга А. Бутенант. Российская знать (бояре Б. И. Морозов и И. Д. Милославский ) также владела железоделательными предприятиями. В начале 1630‑х были организованы две экспедиции в Прикамье в составе стольника В. И. Стрешнева, дьяка В. Сергеева, московского купца Н. Светешникова и саксонского плавильного мастера А. Петцольта, — там была обнаружена медная руда и возведен первый в России медеплавильный завод — Пыскорский.

К концу XVII в. существовало около 50 мануфактур: бумагоделательные, металлургические, рудные (горные), стекольные, суконные, а также 4 монетных двора (Москва, Тверь, Новгород, Псков), крупная верфь в подмосковном селе Дединове на Оке, На ней в 1667 был построен первый российский военный корабль «Орел».

За годы правления Петра I было построено 205 мануфактур (это число учитывает лишь те, что были созданы по указам правительства и предоставляли владельцам различные привилегии и льготы. Сотня мануфактур была построена на казенные средства, остальные, как правило, при казенном участии или ряде льгот, включая право покупки крестьян для предприятий). Однако статистика, охватывающая так называемые «безуказные» заведения, отсутствует. Не попали в этот перечень крупные купеческие кожевенные мануфактуры Верхнего и Среднего Поволжья, производившие юфть — высококачественную телячью кожу, пользовавшуюся спросом за рубежом. Все они выпускали: порох, стекло, бумагу, льняное полотно, парусину, различные шелкоткацкие изделия, шляпы, сукно, кожу, канаты, краски, иглы, пуговицы, чулки, табак и многие другие товары.

На долю металлургии приходилось 69 предприятий (33,6 %), необходимых для производства оружия и чеканки монеты: 52 — черной металлургии, 17 — цветной. 32 текстильные мануфактуры, 23 лесопильных (7 казенных), 14 кожевенных (7 казенных) и 10 стекольных предприятия.

Интересы и потребности военного ведомства во многом наложили отпечаток на специализацию основанных мануфактур: 8 из них — парусно-­полотняные — обеспечивали флот парусами и канатами, 15 — суконные — снабжали армию мундирным, преимущественно солдатским сукном (более качественное сукно для офицерских мундиров почти всю 1‑ю половину XVIII в. покупалось за границей) и каразеей, грубой подкладочной тканью из верха состриженной шерсти, употреблявшейся на подкладку солдатских шинелей. И лишь продукцию 9 возникших к этому времени шелкоткацких мануфактур можно назвать сугубо гражданской.

К середине XVIII в. Россия вышла на первое место в мире по производству железа и изделий из него и заняла лидирующие позиции по льноткацкому производству (фламское полотно, равендук, каламенка).

Лит. : Буганов В. И., Преобра­жен­ский А. А., Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма в России. Социально-экономические проблемы. М., 1980. С. 199–218; Орлов А. С. Вопросы социально-­экономической истории в книге «Эволюция феодализма в России» // История СССР. 1982. № 3. С. 158; Павленко Н. И. О некоторых спорных вопросах социально-­экономического развития России в XVII — первой половине XIX в. // История СССР. 1984. № 3; Милов Л. В. О российском типе генезиса капитализма // Новая и новейшая история. 1987. № 2. А. В. Ковальчук.