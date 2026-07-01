ПРОМУЛЬГАЦИЯ ЗАКОНА
ПРОМУЛЬГАЦИЯ ЗАКОНА - окончательное завершение законодательных процедур перед вступлением закона в силу. От латинского promulgatio - публичное объявление.
В Конституции Российской Федерации используется термин «обнародование», в части 2 стати 97 сказано, что Президент Российской Федерации подписывает закон и «обнародует его». Обнародование закона может осуществляться в электронных СМИ (радио, телевидение, Интернет), в печати.
Публикация в бумажном варианте ранее была обязательна в России (это остаётся в некоторых странах), но ныне официальной публикацией считается также размещение (опубликование) полного текста закона на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
В зарубежной и российской научной литературе понятие промульгации закона нередко не ограничивается обнародованием и включает процесс подписания, который не является простым механическим действием, а содержит несколько элементов: удостоверение главой государства факта принятия закона и того, что он принят по должной процедуре; распоряжение о его опубликовании и исполнении (в некоторых зарубежных странах требование президента исполнять закон включается в его текст).