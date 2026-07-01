ПРОМУЛЬГАЦИЯ ЗАКОНА

ПРОМУЛЬГАЦИЯ ЗАКОНА - окон­чатель­ное за­вер­ше­ние за­ко­но­да­тель­ных про­це­дур пе­ред всту­п­ле­ни­ем за­ко­на в си­лу. От латинского promul­gatio - пуб­лич­ное объ­яв­ле­ние.

В Кон­сти­ту­ции Российской Федерации ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «об­на­ро­до­ва­ние», в части 2 стати 97 ска­за­но, что Пре­зи­дент Российской Федерации под­пи­сы­ва­ет за­кон и «об­на­ро­ду­ет его». Об­на­ро­до­ва­ние за­ко­на мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в элек­т­рон­ных СМИ (ра­дио, те­ле­ви­де­ние, Ин­тер­нет), в пе­ча­ти.

Пуб­ли­ка­ция в бу­маж­ном ва­ри­ан­те ра­нее бы­ла обя­за­тель­на в Рос­сии (это ос­та­ёт­ся в не­ко­то­рых стра­нах), но ны­не официальной пуб­ли­ка­ци­ей счи­та­ет­ся так­же раз­ме­ще­ние (опуб­ли­ко­ва­ние) пол­но­го тек­ста за­ко­на на официальном ин­тер­нет-пор­та­ле пра­во­вой ин­фор­ма­ции (www.pravo.gov.ru).

В за­ру­беж­ной и российской на­уч­ной ли­те­ра­ту­ре по­ня­тие промульгации закона не­ред­ко не ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся об­на­ро­до­ва­ни­ем и вклю­ча­ет про­цесс под­пи­са­ния, ко­то­рый не яв­ля­ет­ся про­стым ме­ха­ни­че­ским дей­ст­ви­ем, а со­дер­жит несколько эле­мен­тов: удо­сто­ве­ре­ние гла­вой го­су­дар­ст­ва фак­та при­ня­тия за­ко­на и то­го, что он при­нят по долж­ной про­це­ду­ре; рас­по­ря­же­ние о его опуб­ли­ко­ва­нии и ис­пол­не­нии (в не­ко­то­рых за­ру­беж­ных стра­нах тре­бо­ва­ние пре­зи­ден­та ис­пол­нять за­кон вклю­ча­ет­ся в его текст).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)