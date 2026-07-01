ПРОМПАРТИИ (ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАРТИИ) ДЕЛО

Судебная расправа над группой инженеров и других «специалистов», обвиненных во «вредительстве», подготовке и проведении диверсий в интересах иностранных держав и контрреволюционной эмиграции.

ОГПУ предъявило эти обвинения людям, которые прежде были известны своими либеральными взглядами и возможно вели оппозиционные беседы. Некоторые выезжали за рубеж и по версии ОГПУ контактировали с эмигрантскими центрами. Лидерами организации были объявлены П. Паль­чин­ский (считалось, что он организовал «Инженерный центр», из которого выросла «Промпартия», рас­стре­лян в 1929 г. по де­лу о вре­ди­тель­ст­ве), Л. Ра­би­но­вич (бывший председатель прав­ле­ния До­нец­ко-Гру­шев­ско­го ак­цио­нер­но­го общества ка­мен­но­уголь­ных и ан­тра­ци­то­вых ко­пей; председатель на­учно-тех­нического со­ве­та ВСНХ СССР, ра­нее осу­ж­дён­ный по « Шах­тин­ско­му де­лу »), директор теплотехнического института профессор Л. Рамзин, член президиума Госплана И. Калинников и др. По версии следствия члены «Промпартии» по заданию Франции готовили диверсии в случае нападения на СССР, неправильно планировали производство, занижая показатели (таким образом компрометировались противники сталинских планов Первой пятилетки ). И. Сталин считал, что Рамзин действительно знает от своих друзей-эмигрантов о сроках интервенции против СССР. Чтобы сохранить себе жизнь, Рамзин согласился признать любые обвинения, вплоть до того, что инженеры-вредители строили ангары специально, чтобы в них потом могли находиться самолеты противника. По версии следствия «Промпартия» («Союз инженерных организаций») была создана в 1928 г. и действовала в союзе с «Союзным бюро РСДРП» и «Трудовой крестьянской партией». На процессе «Промпартии» 25 ноября - 7 декабря 1930 г. пять человек были приговорены к расстрелу, а трое — к тюремному заключению. Но всем приговоренным к расстрелу смертный приговор был заменен на заключение. Некоторые были даже помилованы в 1936 г. Это породило надежды у жертв арестов, что сотрудничество со следствием может помочь спастись.

Исторические источники:

Процесс Промпартии (25 ноября-7декабря 1930 г.). Стенограмма судебного процесса и материалы, приобщенные к делу. М., 1931;

«Свои днев­ни­ки я рас­смат­ри­ваю как оцен­ку ря­до­во­го гра­ж­да­ни­на пле­нен­ной Рос­сии…»: Про­цесс «Пром­пар­тии» в днев­ни­ке ин­же­не­ра И.Я. По­по­ва // Оте­че­ст­вен­ные ар­хи­вы. 1998. № 2–3.

Автор статьи: Шубин А.В.