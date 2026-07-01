ПРОМПАРТИИ (ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАРТИИ) ДЕЛО
Судебная расправа над группой инженеров и других «специалистов», обвиненных во «вредительстве», подготовке и проведении диверсий в интересах иностранных держав и контрреволюционной эмиграции.
ОГПУ предъявило эти обвинения людям, которые прежде были известны своими либеральными взглядами и возможно вели оппозиционные беседы. Некоторые выезжали за рубеж и по версии ОГПУ контактировали с эмигрантскими центрами. Лидерами организации были объявлены П. Пальчинский (считалось, что он организовал «Инженерный центр», из которого выросла «Промпартия», расстрелян в 1929 г. по делу о вредительстве), Л. Рабинович (бывший председатель правления Донецко-Грушевского акционерного общества каменноугольных и антрацитовых копей; председатель научно-технического совета ВСНХ СССР, ранее осуждённый по «Шахтинскому делу»), директор теплотехнического института профессор Л. Рамзин, член президиума Госплана И. Калинников и др. По версии следствия члены «Промпартии» по заданию Франции готовили диверсии в случае нападения на СССР, неправильно планировали производство, занижая показатели (таким образом компрометировались противники сталинских планов Первой пятилетки). И. Сталин считал, что Рамзин действительно знает от своих друзей-эмигрантов о сроках интервенции против СССР. Чтобы сохранить себе жизнь, Рамзин согласился признать любые обвинения, вплоть до того, что инженеры-вредители строили ангары специально, чтобы в них потом могли находиться самолеты противника. По версии следствия «Промпартия» («Союз инженерных организаций») была создана в 1928 г. и действовала в союзе с «Союзным бюро РСДРП» и «Трудовой крестьянской партией». На процессе «Промпартии» 25 ноября - 7 декабря 1930 г. пять человек были приговорены к расстрелу, а трое — к тюремному заключению. Но всем приговоренным к расстрелу смертный приговор был заменен на заключение. Некоторые были даже помилованы в 1936 г. Это породило надежды у жертв арестов, что сотрудничество со следствием может помочь спастись.
Исторические источники:
Процесс Промпартии (25 ноября-7декабря 1930 г.). Стенограмма судебного процесса и материалы, приобщенные к делу. М., 1931;
«Свои дневники я рассматриваю как оценку рядового гражданина плененной России…»: Процесс «Промпартии» в дневнике инженера И.Я. Попова // Отечественные архивы. 1998. № 2–3.
Автор статьи: Шубин А.В.