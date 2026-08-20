ПРОМЕТЕЙ (др.-греч. Προμηθεύς)

В древнегреческой мифологии титан, сын Иапета и океаниды Климены, двоюродный брат Зевса.

Имя Прометей переводится с древнегреческого как «предвидящий», «мыслящий прежде» (в противоположность имени его брата Эпиметея – «крепкий задним умом»). Прометей был сыном титана Иапета, брата Крона. По версии Эсхила, матерью Прометея была богиня правосудия Фемида, а согласно Аполлодору – океанида Асия. Его братьями были Атлант, Менетий и Эпиметей. Прометей был наделен даром предвидения.

В образе Прометея олимпийского периода греческой мифологии присутствуют черты архаического божественного покровителя племени. Возможно, в какой-то степени это связано с тем, что внук Прометея, сын Девкалиона и Пирры Эллин считается родоначальником греческих племен ионийцев и ахейцев.

Прометей не участвовал в титаномахии, выступал против насильственных действий титанов в отношении богов-олимпийцев и добровольно вступил в союз с олимпийцами, противопоставив себя остальным титанам.

Согласно ряду источников, Прометей создал первых людей, вылепив их из земли и воды, а Афина наделила их дыханием. Подобно богам люди были сотворены смотрящими в небо. По другой версии легенды, люди и животные уже были созданы богами в глубине земли, а Прометею и Эпиметею было поручено распределить способности к жизни на земле между ними. Эпиметей истратил все на животных, а люди остались беззащитными. Поэтому Прометей похитил для людей огонь, чтобы дать им возможность выжить.

Существует также миф о том, как Зевс, разгневавшись, уничтожил человеческий род, послав потоп. Но единственная пара, которую Зевс оставил в живых, – супруги Девкалион и Пирра, сын Прометея и дочь Эпиметея, сотворили новых людей, бросая камни себе за спину. Таким образом, Прометей, уже через сына, вновь принял участие в создании рода человеческого.

Прометею приписывают введение обычая приносить богам в качестве пожертвования не куски мяса, а кости, покрытые жиром. Он разделил тушу быка, сложив в одну сторону съедобное мясо, которое скрыл шкурой, а в другую – кости, закрытые кусками жира, затем предложил Зевсу выбрать то, что тому более угодно. Зевс обманулся, выбрав кости, но сделал это намеренно, чтобы иметь повод наказать людей и Прометея. В наказание за обман Зевс лишает людей огня. Тогда Прометей похитил огонь с Олимпа, спрятав его в полом стебле тростника, и передал людям.

Разгневанный Зевс приказал приковать Прометея к скале в пределах Скифии. А в отместку людям боги послали на землю первую женщину Пандору, распространившую по миру бедствия и несчастья. Когда же Прометей предсказал, что один из сыновей Зевса превзойдет силой отца и свергнет его, Зевс, требуя, чтобы Прометей выдал тайну, послал орла, который прилетал и терзал печень титана, каждую ночь отрастающую вновь. Эти муки длились в течение всей героической эпохи, пока орла не убил из лука Геракл . Он освободил Прометея, рассказав ему, что правление Зевса более не тиранично. Тогда Прометей раскрыл пророчество, и Зевс, испугавшись, что рожденный Фетидой от него сын свергнет его, решил выдать нереиду замуж за смертного – царя Пелея, которому Фетида родила сына Ахилла.

Сюжеты мифа о Прометее – наказание и освобождение Прометея, орел, клюющий печень титана, Прометей, несущий людям огонь, сотворение человека – получили отражение в греческой вазописи, на помпейских фресках, римских светильниках, рельефах и геммах.

Исторические источники :

Гесиод. Теогония; Труды и дни;

Аполлодор. Мифологическая библиотека;

Эсхил. Прометей;

Платон. Протагор;

Лукиан. Прометей;

Гигин. Мифы.

Автор статьи: М.В. Поникаровская