ПРОМАГИСТРАТ
ПРОМАГИСТРАТ - промагистратура, в Древнем Риме должность и исполнявшее её должностное лицо.
Избирались сначала сенатом римским и народом, а впоследствии назначались сенатом или императором для несения вне Рима консульских, преторских или квесторских обязанностей (проконсулы, пропреторы, проквесторы).
В эпоху ранней Республики промагистратура была годичной и следовала обычно за исполнением соответствующей магистратуры. С конца III века до н.э. промагистратами могли назначаться люди, не прошедшие магистратуру.
Гней Помпей провёл в 52 до н.э. закон, по которому полномочия промагистрата могли быть получены лишь спустя 5 лет после окончания магистратуры.