ПРОМАГИСТРАТ

ПРОМАГИСТРАТ - промагистратура, в Древнем Риме должность и исполнявшее её должностное лицо.

Из­би­рались сна­ча­ла се­на­том рим­ским и на­ро­дом, а впо­след­ст­вии на­зна­чались се­на­том или им­пе­ра­то­ром для не­се­ния вне Ри­ма кон­суль­ских, пре­тор­ских или кве­стор­ских обя­зан­но­стей ( про­кон­су­лы , про­пре­то­ры , про­кве­сто­ры).

В эпо­ху ран­ней Рес­пуб­ли­ки про­ма­ги­ст­ра­ту­ра бы­ла го­дич­ной и сле­до­ва­ла обыч­но за ис­пол­не­ни­ем со­от­вет­ст­вую­щей ма­ги­ст­ра­ту­ры . С конца III века до н.э. промагистратами мог­ли на­зна­чать­ся лю­ди, не про­шед­шие ма­ги­ст­ра­ту­ру.

Гней Пом­пей про­вёл в 52 до н.э. за­кон, по ко­то­ро­му пол­но­мо­чия промагистрата мог­ли быть по­лу­че­ны лишь спус­тя 5 лет по­сле окон­ча­ния ма­ги­ст­ра­ту­ры.

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