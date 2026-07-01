ПРОЛОГ (житии)
ПРОЛОГ - сборник кратких житий святых, легенд, поучений и назидательных рассказов, расположенных в календарном порядке.От греческого πρ&oxia; ολογος - предисловие; по ошибке принято за название всей книги.
Восходит к византийскому синаксарю. Перевод на русский язык был осуществлён в XII веке; тогда же к первоисточнику добавлены жития святых Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, княгини Ольги и другие; текст продолжал пополняться и в дальнейшем. Пролог сохранился в большом количестве списков, получив широкое распространение в Древней Руси. Опубликован в Москве в 1641-1643 годы.
К сюжетам пролога обращались в своём творчестве А.И. Герцен, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой и другие.