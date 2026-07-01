ПРОЛОГ (житии)

ПРОЛОГ - сборник кратких житий святых, легенд, поучений и назидательных рассказов, расположенных в календарном порядке.От греческого πρ&oxia; ολογος - пре­ди­сло­вие; по ошиб­ке при­ня­то за на­зва­ние всей кни­ги.

Вос­хо­дит к ви­зантийскому си­нак­са­рю. Пе­ре­вод на русский язык был осу­ще­ст­в­лён в XII веке; то­гда же к пер­во­ис­точ­ни­ку до­бав­ле­ны жи­тия свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба, Фео­до­сия Пе­чер­ско­го, княгини Оль­ги и другие; текст про­дол­жал по­пол­нять­ся и в даль­ней­шем. Пролог со­хра­нил­ся в боль­шом ко­ли­че­ст­ве спи­сков, по­лу­чив ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Древ­ней Ру­си. Опуб­ли­ко­ван в Мо­ск­ве в 1641-1643 годы.

К сю­же­там пролога об­ра­ща­лись в сво­ём твор­че­ст­ве А.И. Гер­цен , Н.С. Лес­ков, Л.Н. Тол­стой и другие.

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