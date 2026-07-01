ПРОЛИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ПРОЛИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - проливы, соединяющие моря, которые омывают берега различных государств.

Про­ли­вы, ве­ду­щие к внут­рен­ним мо­рям го­су­дар­ст­ва, ес­ли оба их бе­ре­га при­надле­жат это­му го­су­дар­ст­ву, счи­та­ют­ся внут­рен­ни­ми во­да­ми. В ме­ж­ду­народном су­до­ход­ст­ве наи­бо­лее ак­тив­но ис­поль­зу­ют­ся про­ли­вы: Гиб­рал­тар­ский, Чер­но­мор­ские, Бал­тий­ские (Дат­ские), Ма­гел­ла­нов, Син­га­пур­ский, Ла-Манш, Па-де-Ка­ле и Даль­не­во­сточ­ные.

Пеждународные проливы де­лят­ся на две основные груп­пы: со­еди­няю­щие от­кры­тые мо­ря (например, Гиб­рал­тар­ский и Ма­гел­ла­нов про­ли­вы); со­еди­няю­щие от­кры­тое мо­ре с замк­ну­ты­ми мо­ря­ми (например, Бал­тий­ские про­ли­вы). В Кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву 1982 года под­твер­жда­ет­ся об­ще­при­знан­ная нор­ма ме­ж­ду­народного пра­ва от­но­си­тель­но сво­бо­ды тран­зит­но­го про­хо­да всех су­дов и про­лё­та летательные ап­па­ра­тов. При осу­ще­ст­в­ле­нии это­го пра­ва су­да и летательные ап­па­ра­ты долж­ны без про­мед­ле­ния сле­до­вать че­рез про­лив или над ним. Они обя­за­ны воз­дер­жи­вать­ся от лю­бой уг­ро­зы си­лой или её при­ме­нения про­тив су­ве­ре­ни­те­та, тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти или по­ли­тической не­за­ви­си­мо­сти го­су­дарств, гра­ни­ча­щих с про­ли­вом. Су­да при тран­зит­ном про­хо­де со­блю­да­ют об­ще­при­ня­тые ме­ж­ду­народные пра­ви­ла, про­це­ду­ры и прак­ти­ку, ка­саю­щие­ся безо­пас­но­сти на мо­ре, а так­же ме­ж­ду­народные пра­ви­ла по пре­дот­вра­ще­нию за­гряз­не­ния с су­дов. При тран­зит­ном про­хо­де летательные ап­па­ра­ты долж­ны со­блю­дать пра­ви­ла по­лё­тов, ус­та­нов­лен­ные Ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ци­ей гражданской авиа­ции.

Про­лив­ным го­су­дар­ст­вам раз­ре­ше­но при­ни­мать за­ко­ны и пра­ви­ла, от­но­ся­щие­ся к тран­зит­но­му про­хо­ду че­рез международные проливы. Эти ак­ты мо­гут ка­сать­ся безо­пас­но­сти су­до­ход­ст­ва и ре­гу­ли­ро­ва­ния дви­же­ния су­дов; пре­дот­вра­ще­ния, со­кра­ще­ния и со­хра­не­ния под кон­тро­лем за­гряз­не­ния; не­до­пу­ще­ния в про­ли­вах ры­бо­лов­ст­ва и убор­ки ры­бо­лов­ных се­тей; по­груз­ки или вы­груз­ки лю­бых то­ва­ров или ва­лю­ты; по­сад­ки и вы­сад­ки лиц при на­ру­шении та­мо­жен­ных, фис­каль­ных, им­ми­грационных и са­ни­тар­ных пра­вил. Го­су­дар­ст­ва , гра­ни­ча­щие с про­ли­ва­ми, мо­гут ус­та­нав­ли­вать мор. ко­ри­до­ры и оп­ре­де­лять схе­мы раз­де­ле­ния дви­же­ния су­дов.

На­ря­ду с тран­зит­ным про­хо­дом че­рез международные проливы, су­ще­ст­ву­ет ре­жим мир­но­го про­хо­да - под ко­то­рым по­ни­ма­ет­ся та­кой про­ход, ко­то­рый не на­ру­ша­ет мир, до­б­рый по­ря­док или безо­пас­ность при­бреж­но­го к про­ли­ву го­су­дар­ст­ва. Од­на­ко та­кой ре­жим при­ме­ня­ет­ся в международные проливы лишь в си­туа­ци­ях: ес­ли про­ли­вы ис­клю­че­ны из сфе­ры при­ме­не­ния ре­жи­ма тран­зит­но­го про­хо­да; ес­ли та­кие про­ли­вы на­хо­дят­ся ме­ж­ду ча­стью от­кры­то­го мо­ря или ис­клю­чи­тель­ной эко­но­мические зо­ны и тер­ри­то­ри­аль­ным мо­рем другого го­су­дар­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)