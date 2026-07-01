ПРОЛИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОЛИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - проливы, соединяющие моря, которые омывают берега различных государств.
Проливы, ведущие к внутренним морям государства, если оба их берега принадлежат этому государству, считаются внутренними водами. В международном судоходстве наиболее активно используются проливы: Гибралтарский, Черноморские, Балтийские (Датские), Магелланов, Сингапурский, Ла-Манш, Па-де-Кале и Дальневосточные.
Пеждународные проливы делятся на две основные группы: соединяющие открытые моря (например, Гибралтарский и Магелланов проливы); соединяющие открытое море с замкнутыми морями (например, Балтийские проливы). В Конвенции ООН по морскому праву 1982 года подтверждается общепризнанная норма международного права относительно свободы транзитного прохода всех судов и пролёта летательные аппаратов. При осуществлении этого права суда и летательные аппараты должны без промедления следовать через пролив или над ним. Они обязаны воздерживаться от любой угрозы силой или её применения против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости государств, граничащих с проливом. Суда при транзитном проходе соблюдают общепринятые международные правила, процедуры и практику, касающиеся безопасности на море, а также международные правила по предотвращению загрязнения с судов. При транзитном проходе летательные аппараты должны соблюдать правила полётов, установленные Международной организацией гражданской авиации.
Проливным государствам разрешено принимать законы и правила, относящиеся к транзитному проходу через международные проливы. Эти акты могут касаться безопасности судоходства и регулирования движения судов; предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения; недопущения в проливах рыболовства и уборки рыболовных сетей; погрузки или выгрузки любых товаров или валюты; посадки и высадки лиц при нарушении таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил. Государства, граничащие с проливами, могут устанавливать мор. коридоры и определять схемы разделения движения судов.
Наряду с транзитным проходом через международные проливы, существует режим мирного прохода - под которым понимается такой проход, который не нарушает мир, добрый порядок или безопасность прибрежного к проливу государства. Однако такой режим применяется в международные проливы лишь в ситуациях: если проливы исключены из сферы применения режима транзитного прохода; если такие проливы находятся между частью открытого моря или исключительной экономические зоны и территориальным морем другого государства.