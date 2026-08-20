Пролетку́льт

Пролетку́льт — массовая культурно-­просветительская и творческая организация для рабочих, существовавшая в 1917–1932. 16–19 октяб­ря [29 октября — 1 ноября] 1917 прошла конференция пролетарских культурно-­просветительских организаций Петрограда, которая сформировала ЦК, с 28 ноября [11 декабря] называвшийся ЦК П. После Октябрьского переворота 1917 П. получил поддержку Народного комиссариата просвещения (НКП), который возглавил А. В. Луначарский , поддерживавший идеи «пролетарской культуры». П. стал массовым всероссийским движением. Идеологами П. были П. И. Лебедев-­Полянский, А. А. Богданов , А. Е. Гастев, В. Ф. Плетнев и др. Они считали, что создание социализма возможно только с опорой на классовую пролетарскую культуру, которая будет вырабатываться рабочей самодеятельностью (по возможности с учетом лучших достижений дворянской и буржуазной культур). Таким образом рабочий класс освободится от культурного господства эксплуататорских классов и получит полезные в будущем обществе практичные культурные практики. Возникла сеть губернских, городских, районных и фабрично-­заводских организаций, которые создавали научные и творческие студии и курсы, клубы, библиотеки, театры, в том числе Первый Рабочий театр Пролеткульта, в котором работали Г. В. Александров, Э. П. Гарин, И. А. Пырьев, С. М. Эйзенштейн. 15–20 сентября 1918 прошла Всероссийская конференция пролеткультов, которая приняла устав Всероссийского совета П. Его возглавил Лебедев-­Полянский. В мае 1919 I Всероссийский съезд по внешкольному образованию принял решение о подчинении местных П. региональным отделам НКП и о невозможности существования «пролетарской культуры», отличной от коммунистической. В 1920 П. имел около 80 тыс. активных участников и около 400 тыс. примыкавших, издавал 20 журналов («Пролетарская культура» и др.). В августе 1920 в связи с II конгрессом Коммунистического интернационала было создано Временное международное бюро П. во главе с Луначарским, предпринимавшее попытки развернуть международную агитацию за пролетарскую культуру. 3–12 октября 1920 прошел I Всероссийский съезд П., который большинством голосов принял резолюцию, составленную В. И. Лениным и отвергавшую автономию П. от НКП и РКП(б), «попытки выдумывать свою особую культуру». 10 ноября было принято постановление ЦК РКП(б) «О Пролеткультах», 1 декабря было опубликовано письмо ЦК с резкой критикой А. А. Богданова и ЦК П. 16–20 декабря на пленуме ЦК П. Богданов и Лебедев-­Полянский вышли из руководства П., его новый Президиум ЦК возглавил Плетнев. II съезд П. в ноябре 1921 закрепил положение П. как одного из аппаратов партии по удовлетворению культурных запросов пролетариата. Аппарат П. рос, а сеть организаций уменьшалась с 147 в 1918 до 12 в 1932. В 1926 Оргбюро ЦК ВКП(б) определило, что П. работает под руководством профсоюзов. П. был расформирован постановлением ЦК ВКП(б) 23 апреля 1932.

Ист. : Протоколы I Всероссийской конференции Пролеткультов с 15–20 сентября 1918 г. М., 1918.

Лит .: Богданов А. А. О пролетарской культуре 1904–1924 гг. Сборник статей. Л.–М., 1924; Горбунов В. В. В. И. Ленин и Пролеткульт. М., 1974; Mally L. Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutio­nary Russia. Berkeley, 1990; Николаева Л. С. Теория и практика Пролеткульта. 1917–1932 гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1997; Карпов А. В. Русский Пролеткульт: идеология, эстетика, практика. СПб., 2009; Лапина И. А. Петроградский Пролеткульт. 1917–1932. СПб., 2013; Долохов Е. Н. Уроки Пролеткульта. URL: https://www.informacional.ru/articles/dolokhov_lessons_proletkult.php 2018. А . В. Шубин .