Пролетку́льт
Пролетку́льт — массовая культурно-просветительская и творческая организация для рабочих, существовавшая в 1917–1932. 16–19 октября [29 октября — 1 ноября] 1917 прошла конференция пролетарских культурно-просветительских организаций Петрограда, которая сформировала ЦК, с 28 ноября [11 декабря] называвшийся ЦК П. После Октябрьского переворота 1917 П. получил поддержку Народного комиссариата просвещения (НКП), который возглавил А. В. Луначарский, поддерживавший идеи «пролетарской культуры». П. стал массовым всероссийским движением. Идеологами П. были П. И. Лебедев-Полянский, А. А. Богданов, А. Е. Гастев, В. Ф. Плетнев и др. Они считали, что создание социализма возможно только с опорой на классовую пролетарскую культуру, которая будет вырабатываться рабочей самодеятельностью (по возможности с учетом лучших достижений дворянской и буржуазной культур). Таким образом рабочий класс освободится от культурного господства эксплуататорских классов и получит полезные в будущем обществе практичные культурные практики. Возникла сеть губернских, городских, районных и фабрично-заводских организаций, которые создавали научные и творческие студии и курсы, клубы, библиотеки, театры, в том числе Первый Рабочий театр Пролеткульта, в котором работали Г. В. Александров, Э. П. Гарин, И. А. Пырьев, С. М. Эйзенштейн. 15–20 сентября 1918 прошла Всероссийская конференция пролеткультов, которая приняла устав Всероссийского совета П. Его возглавил Лебедев-Полянский. В мае 1919 I Всероссийский съезд по внешкольному образованию принял решение о подчинении местных П. региональным отделам НКП и о невозможности существования «пролетарской культуры», отличной от коммунистической. В 1920 П. имел около 80 тыс. активных участников и около 400 тыс. примыкавших, издавал 20 журналов («Пролетарская культура» и др.). В августе 1920 в связи с II конгрессом Коммунистического интернационала было создано Временное международное бюро П. во главе с Луначарским, предпринимавшее попытки развернуть международную агитацию за пролетарскую культуру. 3–12 октября 1920 прошел I Всероссийский съезд П., который большинством голосов принял резолюцию, составленную В. И. Лениным и отвергавшую автономию П. от НКП и РКП(б), «попытки выдумывать свою особую культуру». 10 ноября было принято постановление ЦК РКП(б) «О Пролеткультах», 1 декабря было опубликовано письмо ЦК с резкой критикой А. А. Богданова и ЦК П. 16–20 декабря на пленуме ЦК П. Богданов и Лебедев-Полянский вышли из руководства П., его новый Президиум ЦК возглавил Плетнев. II съезд П. в ноябре 1921 закрепил положение П. как одного из аппаратов партии по удовлетворению культурных запросов пролетариата. Аппарат П. рос, а сеть организаций уменьшалась с 147 в 1918 до 12 в 1932. В 1926 Оргбюро ЦК ВКП(б) определило, что П. работает под руководством профсоюзов. П. был расформирован постановлением ЦК ВКП(б) 23 апреля 1932.
Ист.: Протоколы I Всероссийской конференции Пролеткультов с 15–20 сентября 1918 г. М., 1918.
Лит.: Богданов А. А. О пролетарской культуре 1904–1924 гг. Сборник статей. Л.–М., 1924; Горбунов В. В. В. И. Ленин и Пролеткульт. М., 1974; Mally L. Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. Berkeley, 1990; Николаева Л. С. Теория и практика Пролеткульта. 1917–1932 гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1997; Карпов А. В. Русский Пролеткульт: идеология, эстетика, практика. СПб., 2009; Лапина И. А. Петроградский Пролеткульт. 1917–1932. СПб., 2013; Долохов Е. Н. Уроки Пролеткульта. URL: https://www.informacional.ru/articles/dolokhov_lessons_proletkult.php 2018. А. В. Шубин.