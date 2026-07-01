ПРОКУРОР

ПРОКУРОР - долж­но­ст­ное ли­цо ор­га­нов про­ку­ра­ту­ры , один из уча­ст­ни­ков про­цес­су­аль­ной дея­тель­но­сти.

От латинского procuro - за­бо­тить­ся, обес­пе­чи­вать.

В уго­лов­ном про­цес­се прокурор - долж­но­ст­ное ли­цо, упол­но­мо­чен­ное осу­ще­ст­в­лять от име­ни го­су­дар­ст­ва уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние, а так­же над­зор за про­цес­су­аль­ной дея­тель­но­стью ор­га­нов доз­на­ния и ор­га­нов пред­ва­рительного след­ст­вия. В хо­де су­деб­но­го про­из­вод­ст­ва по уго­лов­но­му де­лу прокурор под­дер­жи­ва­ет государственное об­ви­не­ние , обес­пе­чи­вая его за­кон­ность и обос­но­ван­ность.

В гра­ж­дан­ском про­цес­се прокурор впра­ве об­ра­тить­ся в суд с за­яв­ле­ни­ем в за­щи­ту прав , сво­бод и за­кон­ных ин­тере­сов гра­ж­дан, не­оп­ре­де­лён­но­го кру­га лиц или ин­те­ре­сов Российской Фе­де­ра­ции, субъ­ек­тов Российской Федерации, му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний. При этом прокурор поль­зу­ет­ся все­ми про­цес­су­аль­ны­ми пра­ва­ми и не­сёт все про­цес­су­аль­ные обя­зан­но­сти ист­ца, за ис­клю­че­ни­ем пра­ва на за­клю­че­ние ми­ро­во­го со­гла­ше­ния и обя­зан­но­сти по уп­ла­те су­деб­ных рас­хо­дов. Прокурор всту­па­ет в про­цесс и да­ёт за­клю­че­ние по де­лам о вы­се­ле­нии, о вос­ста­нов­ле­нии на ра­бо­те, о воз­ме­ще­нии вре­да, при­чи­нён­но­го жиз­ни или здо­ро­вью, и так далее.

В ар­бит­раж­ном про­цес­се прокурор впра­ве об­ра­тить­ся в ар­бит­раж­ный суд с за­яв­ле­ни­ем об ос­па­ри­ва­нии нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов , не­нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов ор­га­нов гос. вла­сти Российской Федерации и её субъ­ек­тов, ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, за­тра­ги­ваю­щих пра­ва и за­кон­ные ин­те­ре­сы ор­га­ни­за­ций и гра­ж­дан в сфе­ре пред­при­ни­ма­тель­ской и иной эко­но­мической дея­тель­но­сти; с ис­ком о при­зна­нии сде­лок не­дей­ст­ви­тель­ны­ми или о при­ме­не­нии по­след­ст­вий не­дей­ст­ви­тель­но­сти ни­чтож­ных сде­лок, со­вер­шён­ных ор­га­на­ми гос. вла­сти Российской Федерации и её субъ­ек­тов, ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния; с иском об ис­тре­бо­ва­нии гос. и му­ни­ци­паль­но­го иму­ще­ст­ва из чу­жо­го не­за­кон­но­го вла­де­ния. прокурор, об­ра­тив­ший­ся в ар­бит­раж­ный суд, поль­зу­ет­ся про­цес­су­аль­ны­ми пра­ва­ми и не­сёт про­цес­су­аль­ные обя­зан­но­сти ист­ца.

Воз­дей­ст­вие в какой-либо фор­ме со сто­ро­ны лю­бых лиц и ор­га­нов на прокурора с це­лью по­вли­ять на при­ни­мае­мое им ре­ше­ние или вос­пре­пят­ст­во­вать в какой-либо фор­ме его дея­тель­но­сти вле­чёт за со­бой ус­та­нов­лен­ную за­ко­ном от­вет­ст­вен­ность.

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