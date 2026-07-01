ПРОКУРОР
ПРОКУРОР - должностное лицо органов прокуратуры, один из участников процессуальной деятельности.
От латинского procuro - заботиться, обеспечивать.
В уголовном процессе прокурор - должностное лицо, уполномоченное осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.
В гражданском процессе прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. При этом прокурор пользуется всеми процессуальными правами и несёт все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. Прокурор вступает в процесс и даёт заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, и так далее.
В арбитражном процессе прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов гос. власти Российской Федерации и её субъектов, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; с иском о признании сделок недействительными или о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершённых органами гос. власти Российской Федерации и её субъектов, органами местного самоуправления; с иском об истребовании гос. и муниципального имущества из чужого незаконного владения. прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несёт процессуальные обязанности истца.
Воздействие в какой-либо форме со стороны любых лиц и органов на прокурора с целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствовать в какой-либо форме его деятельности влечёт за собой установленную законом ответственность.