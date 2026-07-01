ПРОКУРАТУРА

ПРОКУРАТУРА - в Российской Федерации еди­ная фе­де­раль­ная цен­тра­ли­зо­ван­ная сис­те­ма ор­га­нов, осу­ще­ст­в­ляю­щих от име­ни Российской Фе­де­ра­ции над­зор за со­блю­де­ни­ем Кон­сти­ту­ции Российской Федерации и ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов .

В це­лях обес­пе­че­ния вер­хо­вен­ст­ва за­ко­на, един­ст­ва и ук­ре­п­ле­ния за­кон­но­сти , за­щи­ты прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, а так­же ох­ра­няе­мых за­ко­ном ин­те­ре­сов об­ще­ст­ва и го­су­дар­ст­ва прокуратура осу­ще­ст­в­ля­ет: над­зор за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов фе­де­раль­ны­ми ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти, пред­ста­вительной (за­ко­но­дательной) и ис­пол­нительными ор­га­на­ми субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции, ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, ор­га­на­ми во­енного управ­ле­ния, ор­га­на­ми кон­тро­ля, их долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми, субъ­ек­та­ми осу­ще­ст­вле­ния об­щественного кон­тро­ля за обес­пе­че­ни­ем прав че­ло­ве­ка в мес­тах при­ну­дительного со­дер­жа­ния, ор­га­на­ми управ­ле­ния и ру­ко­во­ди­те­ля­ми ком­мерческих и не­ком­мерческих ор­га­ни­за­ций, а так­же за со­от­вет­ст­ви­ем за­ко­нам из­да­вае­мых ими пра­во­вых ак­тов; над­зор за со­блю­де­ни­ем прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на; над­зор за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов ор­га­на­ми, осу­ще­ст­в­ляю­щи­ми опе­ра­тив­но-ро­зы­ск­ную дея­тель­ность, доз­на­ние и пред­ва­рительное след­ст­вие; над­зор за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов су­деб­ны­ми при­ста­ва­ми; над­зор за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов ад­ми­ни­ст­ра­ция­ми ор­га­нов и уч­ре­ж­де­ний, ис­пол­няю­щих на­ка­за­ние и при­ме­няю­щих на­зна­чае­мые су­дом ме­ры при­ну­дительного ха­рак­те­ра, ад­ми­ни­ст­ра­ция­ми мест со­дер­жа­ния за­дер­жан­ных и за­клю­чён­ных под стра­жу; уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние; ко­ор­ди­на­цию дея­тель­но­сти пра­во­ох­ра­нительных ор­га­нов по борь­бе с пре­ступ­но­стью; воз­бу­ж­де­ние дел об административных пра­во­на­ру­ше­ни­ях и про­ве­де­ние административного рас­сле­до­ва­ния; при­ни­ма­ет уча­стие в пра­во­твор­че­ской дея­тель­но­сти. Про­ку­ро­ры уча­ст­ву­ют в рас­смот­ре­нии дел су­да­ми, оп­ро­тес­то­вы­ва­ют про­ти­во­ре­ча­щие за­ко­ну ре­ше­ния су­деб­ные.

Сис­те­му прокуратуры Российской Федерации со­став­ля­ют Ге­не­раль­ная про­ку­ра­ту­ра Российской Федерации, прокуратура субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции, при­рав­нен­ные к ним во­енные и другие спе­циа­ли­зированные прокуратуры, на­уч­ные и об­ра­зо­вательные ор­га­ни­за­ции, ре­дак­ции пе­чат­ных из­да­ний, а так­же прокуратура го­ро­дов и рай­онов, другие тер­ри­то­ри­аль­ные, во­енные и иные спе­циа­ли­зированные прокуратуры. Соз­да­ние и дея­тель­ность на тер­ри­то­рии Российской Федерации ор­га­нов, не вхо­дя­щих в еди­ную сис­те­му прокуратуры Российской Федерации, не до­пус­ка­ют­ся. Сис­те­му ор­га­нов прокуратуры воз­глав­ля­ет Ге­не­раль­ный про­ку­рор Российской Федерации.

Государственные струк­ту­ры, осу­ще­ст­в­ляю­щие от име­ни го­су­дар­ст­ва над­зор за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов, уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние и вы­пол­няю­щие иные фу­нк­ции прокуратуры, соз­да­ны во всех стра­нах ми­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)