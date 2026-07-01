ПРОКУРАТУРА
ПРОКУРАТУРА - в Российской Федерации единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов.
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура осуществляет: надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, представительной (законодательной) и исполнительными органами субъектов Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключённых под стражу; уголовное преследование; координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования; принимает участие в правотворческой деятельности. Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают противоречащие закону решения судебные.
Систему прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратура субъектов Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные организации, редакции печатных изданий, а также прокуратура городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. Создание и деятельность на территории Российской Федерации органов, не входящих в единую систему прокуратуры Российской Федерации, не допускаются. Систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор Российской Федерации.
Государственные структуры, осуществляющие от имени государства надзор за исполнением законов, уголовное преследование и выполняющие иные функции прокуратуры, созданы во всех странах мира.