ПРОКУЛ (лат. Proculus)

Римский император-узурпатор (280-281 гг.).

Прокул происходил из племени альгавнов, живших в Приморских Альпах, был крупным землевладельцем в окрестностях Лугдунума (совр. Лион). Служил в римской армии, был трибуном. Прокул возглавил мятеж против императора Проба , вооружил на свои деньги 2 000 рабов, создал войско из них и из помогавших ему франков и объявил своего четырехлетнего сына Геренниана соправителем. Инициаторами восстания стали жители Лугдунума, нуждавшиеся в военачальнике для защиты от алеманнов и опасавшиеся Проба. Одновременно с ним действовал еще один узурпатор – Боноз, координировавший с ним свои действия. После того, как Проб вернулся из похода против Персии, Прокул отошел на север Галлии. После измены франков Прокул был захвачен Пробом и казнен, членам его семьи, однако, сохранили жизнь.

Исторические источники :

Аврелий Виктор. О цезарях, 27;

Писатели Истории Августов. Фирм, Сатурнин, Прокул, Боноз, то есть четверка тиранов; Проб;

Зосим. Новая история.

Иллюстрация :

Монета Прокула.