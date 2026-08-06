ПРОКОПОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1956 г. Окончил МГУ в 1979 г.

Кандидатская диссертация : Британский Союз фашистов (БСФ) и антифашистское движение в Великобритании (1932-1940 гг.) (ИВИ РАН, 1992).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра истории международных отношений Института всеобщей истории РАН.

Область интересов : История Великобритании первой половины ХХ века: социально-политический аспект.

Сочинения: Фашисты Британии. С.-П. 2001; Новейшая история Великобритании. Учебное пособие. М., 2012. (в соавторстве с Г.С. Остапенко),

Коммунистический Интернационал, английские коммунисты и всеобщая стачка в Великобритании 1926 г. // Россия и Британия. Вып 5. М., «Наука». 2010. С. 240-262.

Перестройка и проблемы истории // Исторический факт как аргумент политической полемики. ИВИ РАН, 2011. С. 228-238.

Британское общество и Парижская мирная конференция // Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, кризис 1919-1939 гг. М., 2011.С. 85-104

Лейбористская партия и Версальский мирный договор // Первая мировая война, Версальская система и современность. С.- П., 2012. С. 253-261.

Европейское направление британской внешней политики в 1920-х годах // Вестник МГИМО-Университета. N 2, 2012. С. 112-119.

Британские левые и гражданская война в Испании // История Британии: современные исследования. М., 2013. С. 187-203.

Британское общество в начале Первой мировой войны //Великая война. 1914-1918. Выпуск 2. М., 2013. С. 44-50.