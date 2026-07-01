ПРОКОПЬЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Российский историк-медиевист. Доктор исторических наук (2006), профессор (2007), заведующий кафедрой истории Средних веков Института истории СПбГУ .

Родился в 1965 году в Ленинграде. В 1987 году окончил исторический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова по кафедре истории Средних веков. В 1990 году под руководством профессора А.Н. Немилова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль городов в политико-экономическом развитии среднеэльбского региона во второй половине XV – первой половине XVIвв.». С 1991 года – сотрудник кафедры истории Средних веков исторического факультета СПбГУ. В 2006 году защитил докторскую диссертацию на тему «Иоганн Георг I (1585-1656), курфюрст Саксонии: власть и элита в конфессиональной Германии». C 2007 года – профессор кафедры истории Средних веков СПбГУ.

Подготовил 4 кандидатов наук. В область научных интересов входят история Германии в позднее средневековье и ранее новое время, история немецкого дворянства, власть, церковь и общество в конфессиональную эпоху, курфюршество Саксония в XVI – XVII вв.

Сочинения:

Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585 - 1656). Власть и элита в конфессиональной Германии. — СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2011. — 821 С.

Немецкое дворянство и французские религиозные войны // Религиозные войны во Франции XVI в. Новые источники. Новые исследования. Новая периодизация. — г. СПБ, Москва, — 2015. — С. 185 - 206

Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской знати XVI - XVII вв. // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии, 2014. — № 3. — P. 206-240.

Как сохранить единство? О возможностях интеграции в век религиозного раскола// Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени/Под ред. Г.Е. Лебедевой. Вып. 11., 2014. С. 3 – 29.

Прокопьев А. Ю., Лурье З. А. Сикст Бирк и драматургия эпохи Реформации // Вестник СПБГУ, Серия 2013. С. 90 – 97.

Династия и репутация. Имперские князья в кризисах раннего нового времени // К 400 –летию Дома Романовых. Монархии и династии в истории Европы и России/под ред. А.Ю. Дворниченко, А.Ю. Прокопьева, В.В. Шапошника. Ч.1. СПБ., 2013. С. 122 – 129.

Германия в конце XVI - XVII веке / Прокопьев Андрей Юрьевич // Всемирная история. Мир в раннее новое время. — Москва: Издательский Дом «Наука», 2013. Т. 3. 854 С., С. 603 - 612 Германия и Австрия в конце XV - начале XVI веке / Прокопьев Андрей Юрьевич // Всемирная история. Мир в раннее Новое время. — Москва: Издательский Дом «Наука», 2013. Т. 3. 854 С., С. 212-229

О средних веках в новое время// Электронный научно-образовательный журнал "История", 2012, № 8 (10).

Сакральная миссия границы: Вюртемберг в конфессиональную эпоху // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего Нового времени, 2012, № 9. С. 107-129

Габсбурги и Веттины в век религиозного раскола: механизм сохранения имперского единства // Империи и этно-национальные государства в Западной Европе в Средние века и в раннее Новое время /Под. ред. Н.А. Хачатурян — г. Москва, — 2011. — С. 121 - 145