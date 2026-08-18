ПРОКОНСУЛ

ПРОКОНСУЛ (лат. Proconsul, от pro - вместо и consul - консул) - должность в Риме периода республики и империи , а также в Византии.

Первоначально так называли только консулов , власть которых была продлена после окончания срока их полномочий. Впервые это случилось в 327 г. до н. э., когда специальным законом по истечении консульского года был продлен империя Кв. Публилия Филона для завершения осады Неаполя во время Второй Самнитской войны (Liv., VIII, 23, 12). Существуют упоминания о получении проконсульской власти и в более ранее время (Цезоном Фабием в 478 г. до н.э. – Dion. Halic., IX, 16, 3; Титом Квинкцием Капитолином в 464 г. до н.э. – Dion. Halic., IX, 43, 2), однако, они единодушно признаются современными историками анахронизмом. Существует точка зрения, что в реальности пророгация (то есть продление империя) вплоть до начала Второй Пунической войны служила исключительно в качестве формальной процедуры, связанной с необходимостью обладания империем для проведения триумфа (см. ст. Р. Девелина), однако, она не разделяется большинством исследователей. В случаях первых пророгаций решение принималось комициями, но в дальнейшем эта прерогатива перешла к сенату.

Проконсулат осуществлялся в рамках провинции (то есть формально оговоренной компетенции, совсем необязательно ограниченной определенными территориальными рамками), обычно определявшейся сенатом во избежание столкновения обладателей империя. Проконсул пользовался правом на те же инсигнии (знаки власти), что и консул, включая 12 ликторов, но в отличие от консула обладал только военным империем. На практике империй, предоставленный консулу, считался высшим по отношению к империю проконсула (Dion. Halic., XVII-XVIII, 4). В период Второй Пунической войны появилось еще одно новшество: избрание частного лица проконсулом (то есть наделение империем лица, формально не занимающего никакую должность). Вероятно, впервые такая процедура была применена к М. Клавдию Марцеллу в 215 г. до н. э. (Liv., XXIII, 30, 19) и точно к П. Корнелию Сципиону в 211 г. до н. э. (Liv., XXVI, 18, 4).

После войны длительные пророгации консульского империя стали редкими, а практика дарования империя частным лицам отменена, но она возродилась в последний век республики, когда такой человек, как Гн. Помпей Магн, будучи частным лицом, получившим проконсульский империй, справил триумф . Появление все большего числа провинций привело к интеграции проконсулата в административную систему республики, а со времен Суллы все наместники провинций, как правило, обладали рангом проконсула. Именно проконсульский империй в провинциях стал основанием для императорской власти в том виде, в котором она стала складываться при Августе (с 23 г. до н. э. проконсульский империй принцепса официально считался высшим по отношению к империю провинциальных наместников).

В эпоху империи бывшие консулы, по-прежнему, получали титул проконсула и еще в V в. н. э. упоминаются проконсулы. В византийской табели о рангах должности проконсула соответствовала должность анфипата.

Автор статьи: А.В. Васильев