ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Русский, советский композитор.

Родился в семье управляющего имением. Свою первую пьесу он написал в пять лет, в девять сочинил оперу «Великан» на собственное либретто . В тринадцать лет Прокофьев был принят в Петербургскую консерваторию, которую окончил в 1909 г. как композитор, а в 1914 г. как пианист. Им создаются фортепьянный цикл «Сарказмы», Классическая симфония, Третий фортепианный (1917-21) и Первый скрипичный концерты, вокальный цикл на стихи А. Ахматовой, а также балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» (1915) для балетной труппы С. Дягилева и опера «Игрок» (1915-16).

С 1918 по 1933 г. проживает за границей, официально это считается гастролями. Создает оперы «Любовь к трем апельсинам» (1919) и «Огненный ангел» (1927), балеты «Стальной скок» (1925), «Блудный сын» (1928), «На Днепре» (1930), а также множество инструментальных и вокальных произведений. В своей музыке сочетал национальные традиции с эпатирующим современников новаторством, использованием механических шумов, ритмических ударов, острых и грубых диссонансов .

С большим успехом гастролирует и в СССР (в 1927, 1929 и 1932 гг.). А осенью 1933 г. окончательно переезжает в Москву с семьей. В 1940 г. Прокофьев во второй раз женился, вскоре после развода первая супруга композитора была арестована по обвинению в шпионаже. Прокофьев не стал заниматься её судьбой.

На родине Прокофьев создаёт оперы «Семен Котко» (1939), «Обручение в монастыре» (1940), «Повесть о настоящем человеке» (1948), «Война и мир» (1953); балеты «Ромео и Джульетта» (1936), «Золушка» (1944), «Сказ о каменном цветке» (1950), симфоническую сказку «Петя и волк», музыку к кинофильму «Александр Невский», позднее переработанную в кантату, кантату «К 20-летию Октября», ораторию «На страже мира», увертюры, инструментальные концерты и пьесы, в т.ч. по фольклорным мотивам, фортепианные сонаты и пьесы.

Похороны Прокофьева прошли скромно, т.к. в это время вся страна прощалась со Сталиным .

Исторические источники:

С.С. Прокофьев и Н.Я. Мясковский: переписка. М., 1977.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.