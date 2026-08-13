ПРОКОФЬЕВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ

ПРОКОФЬЕВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ - российский скульп­тор, ака­де­мик пе­тербуржской Академии Художеств.

Ро­дил­ся в се­мье слу­жи­те­ля при­двор­ной Ко­ню­шен­ной кон­то­ры. Учил­ся в пе­тербургской АХ (1764-1779 годы) у Н.Ф. Жил­ле и (с 1776 года) у Ф.Г. Гор­дее­ва. Пен­сио­нер АХ в Па­ри­же (1779-84 годы), где ра­бо­тал под руководством П. Жюль­е­на.

В пер­вых зна­чительных про­из­ве­де­ни­ях («Мор­фей», гипс то­ни­ро­ван­ный, 1782 год, ГРМ; «Ак­те­он, пре­сле­дуе­мый со­ба­ка­ми», гипс, 1784 год, Му­зей РАХ, Санкт-Пе­тер­бург; брон­зо­вый от­лив 1824 год, ГРМ), от­ме­чен­ных ди­на­мич­но­стью и изя­ще­ст­вом си­лу­эта, за­мет­но влия­ние ро­ко­ко.

Рель­е­фы для зда­ния пе­тербургской АХ (гипс, 1785-1786, 1819 годы) и Пав­лов­ско­го двор­ца (гипс, 1797-1798 годы) с их мер­ным и плав­ным рит­мом зна­ме­ну­ют пе­ре­ход Прокофьева к клас­си­циз­му. Ав­тор де­ко­ра­тив­ных ста­туй и групп для Боль­шо­го кас­ка­да в Пе­тер­го­фе («Акид», «Вол­хов», «Три­то­ны», 1799-1801 годы), бур­ная па­те­ти­ка ко­то­рых со­звуч­на ба­роч­ной ар­хи­тек­ту­ре ан­самб­ля; мо­ну­мен­таль­но­го рель­е­фа «Мед­ный змий» (ка­мень, 1804-1806 годы) на ат­ти­ке западного про­ез­да ко­лон­на­ды Ка­зан­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Сре­ди стан­ко­вых ра­бот - «Вол­хов и Не­ва» (1801 год), «Три­умф Неп­ту­на» (1817 год), так­же порт­ре­ты (кон­фе­ренц-сек­ре­та­ря АХ А.Ф. Лаб­зи­на и его же­ны А.Е. Лаб­зи­ной, оба 1802 года; все - тер­ра­ко­та, ГРМ).

Ос­та­вил боль­шое гра­фическое на­сле­дие (хра­нит­ся в ГРМ).

Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (с 1784 года; профессор с 1800 года, в 1819-28 годы стар­ший профессор).

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