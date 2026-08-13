Проко́нсул

Проко́нсул ( лат. pro consule — «вместо консула») — должностное лицо в Риме республиканского и императорского периодов. Изначально П. — консул, власть которого продлевалась после окончания срока полномочий для ведения вой­ны. Впервые это произошло в 327 до н. э., когда во время Второй Самнитской вой­ны для завершения осады Неаполя продлили империй Кв. Публилия Филона. Первоначально решение о назначении П. принималось комициями , затем сенатом . Власть П. ограничивалась пределами назначенной провинции. Он обладал высшей судебной властью по отношению к провинциалам; римские граждане могли оспорить его решение в столице. П. мог набирать легионы и вести военные действия. В последние годы Республики звание П. получали наместники всех провинций, независимо от того, были они до этого консулами или преторами . С 23 до н. э. проконсульский империй принцепса официально считался высшим по отношению к империю наместников, став основанием для императорской власти Августа .

Лит .: Jashemski W. F . The Origins and History of the Proconsular and the Propraetorian Imperium to 27 BC. Chicago, 1950; Giovannini A . Consulare Imperium. Basel, 1983; Санчурский Н. В. Римские древности. М., 1995. А. Д. Пантелеев.