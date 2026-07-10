ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИСКУССТВО

Художественное движение в культуре советской России 1920-х гг., рассматривающее искусство как новую форму практической деятельности, направленной на преображение быта.

Теоретическая база

Формирование теоретической основы данного направления было непосредственным образом связано со складыванием концепции конструктивизма. Первыми его представителями были А.М. Ган (1887-1942), А.М. Родченко (1891-1956), В.Ф. Степанова (1894-1958), создавшие в 1920 г. «Первую рабочую группу конструктивистов» в учебном заведении нового типа - ИНХУКе (Институте художественной культуры). Там в 1921 г. в ходе дискуссии о «композиции» и «конструкции» вырабатывались идеи направления.

К весне 1921 г. в ИНХУКе было решено начать осуществление идеи «производственного искусства» на базе конструктивизма. В сентябре 1921 г. на выставке "5x5=25" пятеро художников-беспредметников: А.А. Экстер (1882-1949), Л. Попова (1889-1924), А.М. Родченко, В.Ф. Степанова и А.А. Веснин (1883-1959) заявили о переходе к "производственному искусству". Вскоре их круг расширился, когда на заседании ИНХУКа 24 ноября 1921 г. уже 25 художников провозгласили свой принципиальный отказ от станковой живописи и заявили о своем переходе в «производственное искусство».

Их глобальная цель заключалась в возрождении культуры путем нового единства науки, промышленности и искусства. Достичь ее конструктивисты стремились за счет рационального конструирования всех сторон быта: агитационным и плакатным искусством, промышленной графикой, проектированием мебели, предметов обихода, посуды, одежды.

Откликаясь на социальный запрос времени и глобальную перестройку всех сфер жизни страны, представители производственного искусства утверждали новые эстетические идеи целесообразности, переосмысливая значение творца в художественной промышленности. Представители различных творческих сфер стремились преобразовать визуально-графическую среду, мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе. Вектором развития искусства в целом они видели его соединение с промышленным производством.

Воплощение в жизнь

Вопреки ожиданиям, в практической жизни не произошло глобальных изменений во взаимодействии художника и производства. Сотрудничество с промышленностью удалось наладить лишь в классических областях текстиля и швейного мастерства, фарфорово-фаянсовых изделий, в полиграфии.

В 1920-е гг. как никогда бурно развивалась область оформления городского пространства с его связью с праздниками и массовыми мероприятиями, созданием агитационной и плакатной печати. К ежегодным празднованиям Великой октябрьской революции и первомайским демонстрациям нужно было создавать праздничное оформление городской среды. Оформляя вывески, трибуны, трамваи, киоски, производственники видоизменяли городскую эстетику.

В первые годы советской власти по вполне понятным причинам произошел период наиболее яркого расцвета плаката, агитировавшего и рекламирующего. К наиболее ярким образцам советского плаката 1920-х гг. можно отнести работы Александра Родченко, сопровождавшиеся текстами Владимира Маяковского.

Кроме того, производственное искусство нашло применение в новой архитектуре и интерьерном дизайне. В 1920-е гг. художники-производственники заново проектировали интерьеры жилых домов. Большой акцент делался на оборудование и мебель, которые могли трансформироваться, освобождая пространство.

К 1923 г. текстильная сфера стала увеличивать выпуск тканей. Вновь заработала московская Первая ситценабивная фабрика. Встала задача нового эстетического решения выпускаемой продукции. На призыв газеты «Правда» отозвалась группа московских левых художников: Любовь Попова, Варвара Степанова, Александр Родченко и Александра Экстер. Для двух последних текстильные эскизы стали малой частью творческой биографии. Для двух первых же работа с тканью позволила выйти из живописи на прикладное творчество, став их своеобразной визитной карточкой. С 1923 по 1925 гг. они сотрудничали с Первой ситценабивной фабрикой, за небольшой временной отрезок успев создать целый ряд тканевых эскизов, воплощенных на практике. Не отходя от эстетики левого искусства и супрематизма, они породили новое направление в оформлении тканей, опираясь на геометрические формы и несколько базовых цветов.

Художники-производственники поменяли и подход к одежде, проектируя такие ее виды как специальные костюмы для работы, спорта и прочих сторон жизни.

В 1923 г. в журнале «ЛЕФ» была опубликована программная статья Варвары Степановой «Костюм сегодняшнего дня – прозодежда», где она изложила новые принципы функционального подхода к проектированию одежды.

Феномен «производственного искусства» сильно повлиял на выработку педагогической программы «Вхутемаса» (Московские Высшие художественно-технические мастерские), на дальнейшее развитие советского дизайна. Однако, в сфере создания массовых товаров идеи производственного искусства уже со второй половины 1920-х гг. начали вытесняться прикладным декоративизмом.