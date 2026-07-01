ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - определение кровного происхождения ребёнка от определённых мужчины и женщины, зарегистрированное в установленном законом порядке.
Согласно Конвенции о правах ребёнка, ребёнок должен быть зарегистрирован сразу же после рождения, чем подтверждается его происхождение (статья 7).
Происхождение ребёнка от родителей становится юридическим фактом лишь при условии его удостоверения компетентным органом или в случаях, предусмотренных законом, - судом.
Установление происхождения детей - единственное основание для возникновения взаимных прав и обязанностей родителей и детей.
В Российской Федерации происхождение ребёнка устанавливается в органах ЗАГС путём государственной регистрации рождения ребёнка, порядок которой определён Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» (1997 год) и Семейным кодексом Российской Федерации.
Сведения о родителях ребёнка указываются органом ЗАГС в книге записей рождений. На основании этой записи выдаётся свидетельство о рождении ребёнка с указанием в нём данных о родителях, являющееся доказательством происхождения ребёнка от конкретных лиц.
Законом установлены различные процедуры установления происхождения детей в зависимости от того, состоят ли родители в браке, признал ли мужчина добровольно своё отцовство в отношении ребёнка, рождённого вне брака.
Если ребёнок родился в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий (метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона), супруги записываются его родителями в книге записей рождений. Если супруги дали согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, то они могут быть записаны родителями ребёнка только с согласия женщины, родившей ребёнка (суррогатной матери).
Закон допускает возможность внесения в книгу записей рождений фиктивных сведений об отце ребёнка, рождённого женщиной, не состоявшей в браке: если нет решения суда об установлении отцовства и добровольного заявления родителей, фамилия отца записывается по фамилии матери, имя и отчество ребёнка - по её указанию. Такая запись не влечёт никаких правовых последствий и не удостоверяет происхождение детей от лица, имя, отчество и фамилия которого совпадут с указанными в свидетельстве о рождении.
О порядке установления происхождения ребёнка от матери смотрите Материнство.