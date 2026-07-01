ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - определение кровного происхождения ребёнка от определённых мужчины и женщины, зарегистрированное в установленном законом порядке.

Со­глас­но Кон­вен­ции о пра­вах ре­бён­ка , ре­бё­нок дол­жен быть за­ре­ги­стри­ро­ван сра­зу же пос­ле рож­де­ния, чем под­тверж­да­ет­ся его про­ис­хож­де­ние (статья 7).

Про­ис­хож­де­ние ре­бён­ка от ро­ди­те­лей ста­но­вит­ся юри­дическим фак­том лишь при ус­ло­вии его удо­сто­ве­ре­ния ком­пе­тент­ным ор­га­ном или в слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном, - су­дом.

Ус­та­нов­ле­ние происхождения детей - един­ст­вен­ное ос­но­ва­ние для воз­ни­кно­ве­ния вза­им­ных прав и обя­зан­но­стей ро­ди­те­лей и де­тей.

В Российской Федерации про­ис­хож­де­ние ре­бён­ка ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в ор­га­нах ЗАГС пу­тём государственной ре­ги­стра­ции рож­де­ния ре­бён­ка, по­ря­док ко­то­рой оп­ре­де­лён Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об ак­тах граж­дан­ско­го со­стоя­ния» (1997 год) и Се­мей­ным ко­дек­сом Российской Федерации.

Све­де­ния о ро­ди­те­лях ре­бён­ка ука­зы­ва­ют­ся ор­га­ном ЗАГС в кни­ге за­пи­сей рож­де­ний. На ос­но­ва­нии этой за­пи­си вы­да­ёт­ся сви­де­тель­ст­во о рож­де­нии ре­бён­ка с ука­за­ни­ем в нём дан­ных о ро­ди­те­лях, яв­ляю­ще­еся до­ка­за­тель­ст­вом про­ис­хож­де­ния ре­бён­ка от кон­крет­ных лиц.

За­ко­ном ус­та­нов­ле­ны раз­лич­ные про­це­ду­ры ус­та­нов­ле­ния происхождения детей в за­ви­си­мо­сти от то­го, со­сто­ят ли ро­ди­те­ли в бра­ке, при­знал ли муж­чи­на доб­ро­воль­но своё от­цов­ст­во в от­но­ше­нии ре­бён­ка, рож­дён­но­го вне бра­ка.

Ес­ли ре­бё­нок ро­дил­ся в ре­зуль­та­те при­ме­не­ния вспо­мо­га­тель­ных ре­про­дук­тив­ных тех­но­ло­гий (ме­то­да ис­кус­ст­вен­но­го оп­ло­до­тво­ре­ния или им­план­та­ции эм­брио­на), су­пру­ги за­пи­сы­ва­ют­ся его ро­ди­те­ля­ми в кни­ге за­пи­сей рож­де­ний. Ес­ли су­пру­ги да­ли со­гла­сие на им­план­та­цию эм­брио­на другой жен­щи­не в це­лях его вы­на­ши­ва­ния, то они мо­гут быть за­пи­са­ны ро­ди­те­ля­ми ре­бён­ка толь­ко с со­гла­сия жен­щи­ны, ро­див­шей ре­бён­ка (сур­ро­гат­ной ма­те­ри).

За­кон до­пус­ка­ет воз­мож­ность вне­се­ния в кни­гу за­пи­сей ро­ж­де­ний фик­тив­ных све­де­ний об от­це ре­бён­ка, ро­ж­дён­но­го жен­щи­ной, не со­сто­яв­шей в бра­ке: ес­ли нет ре­ше­ния су­да об ус­та­нов­ле­нии от­цов­ст­ва и доб­ро­воль­но­го за­яв­ле­ния ро­ди­те­лей, фа­ми­лия от­ца за­пи­сы­ва­ет­ся по фа­ми­лии ма­те­ри, имя и от­че­ст­во ре­бён­ка - по её ука­за­нию. Та­кая за­пись не вле­чёт ни­ка­ких пра­во­вых по­след­ст­вий и не удо­сто­ве­ря­ет происхождение детей от ли­ца, имя, от­че­ст­во и фа­ми­лия ко­то­ро­го сов­па­дут с ука­зан­ны­ми в сви­де­тель­ст­ве о ро­ж­де­нии.

О по­ряд­ке ус­та­нов­ле­ния про­ис­хо­ж­дения ре­бён­ка от ма­те­ри смотрите Ма­те­рин­ст­во .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)