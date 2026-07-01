ПРОХОРОВЫ

ПРОХОРОВЫ - российские предприниматели, общественные деятели, благотворители.

Раз­ви­ва­ли главным образом тек­стиль­ное про­изводство. По­томственные почётные гра­ж­да­не (с конца 1830-х годов).

Ос­но­ва­тель се­мей­но­го де­ла - Ва­си­лий Ива­но­вич [1753 -1 (13) ноября 1815 года], сын мо­на­стыр­ско­го кре­сть­я­ни­на Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры, московский ку­пец Третьей (с 1785 года), за­тем Второй гиль­дии, в 1771 году уст­ро­ил пи­во­вар­ню, в 1799 году ос­но­вал сит­це­на­бив­ную Трёх­гор­ную ма­ну­фак­ту­ру на Пре­сне в Мо­ск­ве (вме­сте с куп­цом Ф.И. Ре­за­но­вым, ко­то­рый в 1812 году вы­шел из де­ла).

Его пред­при­ятие унас­ле­до­ва­ла вдо­ва Ека­те­ри­на Ни­ки­фо­ров­на (уро­ж­дён­ная Мо­кее­ва) [1779 - 9 (21) августа 1851 года], куп­чи­ха второй гиль­дии (1815-1842 годы), а за­тем сы­но­вья, московские куп­цы первой гиль­дии: Иван Ва­силь­е­вич [1795 - 2 (14) июля 1848 года]; Ти­мо­фей Ва­силь­е­вич [14 (25) февраля 1797 - 14 (26) июня 1854 года], ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1835 год), член Московского от­де­ле­ния Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (с 1828 года), ос­но­ва­тель пер­вой в Рос­сии ре­мес­лен­ной шко­лы при Трёх­гор­ной ма­ну­фак­ту­ре (1816 год; пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в 1860-е годы), член Московского комитета По­пе­чи­тель­но­го о тюрь­мах об­ще­ст­ва (опе­кал за­клю­чён­ных пе­ре­сыль­ной тюрь­мы на Во­робь­ё­вых го­рах), в 1833 году вы­шел из се­мей­но­го де­ла и, опи­ра­ясь на пе­ре­до­вой опыт ор­га­ни­за­ции ре­мес­лен­но­го об­ра­зо­ва­ния и тек­стиль­но­го про­изводства в Гер­ма­нии и Фран­ции (со­вер­шил ту­да по­езд­ку в 1832 году), на Шви­вой гор­ке в Мо­ск­ве уст­ро­ил шко­лу-фаб­ри­ку, из-за не­дос­тат­ка средств был вы­ну­ж­ден за­крыть её в 1850 году; Кон­стан­тин Ва­силь­е­вич [15 (26) октября 1798 - 5 (17) апреля 1885 года], ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1841 год); Яков Ва­силь­е­вич [15 (27) октября 1804 - 1 (13) марта 1858 года]. Прохоровы уч­ре­ди­ли тор­го­вый дом «Бра­тья И., К. и Я. Про­хо­ро­вы» (1843 год, с 1857 года «Бра­тья К. и Я. Про­хо­ро­вы»), в 1874 году пре­об­ра­зо­ван­ный в Товарищество Про­хо­ров­ской Трёх­гор­ной ма­ну­фак­ту­ры (в 1918 году на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но, с 1936 года Трёх­гор­ная ма­ну­фак­ту­ра имени Ф.Э. Дзер­жин­ско­го , с 1992 года ОАО «Трёх­гор­ная ма­ну­фак­ту­ра»).

С 1858 года се­мей­ное де­ло воз­глав­лял сын Я.В. Про­хо­ро­ва - Иван Яков­ле­вич [12 (24) августа 1836 - 23 октября (4 ноября) 1881 года], вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1879-1881 годы), а за­тем его сы­но­вья - Сер­гей Ива­но­вич [5 (17) декабря 1858 - 28 февраля (12 марта) 1899 года] и Ни­ко­лай Ива­но­вич [8 (20) января 1860 - 19 сентября (2 октября) 1915 года], ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1897 год), в 1912 году воз­ве­дён в по­томственное дво­рян­ст­во . С.И. Про­хо­ров изу­чал тех­но­ло­гию кра­ше­ния тка­ней в Мюль­хау­зе­не (Гер­ма­ния), осу­ще­ст­в­лял тех­ническое ру­ко­вод­ство ма­ну­фак­ту­рой, глас­ный Московской городской ду­мы (1888-1892 годы). Н.И. Про­хо­ров окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1881 год), ком­мерческий ди­рек­тор (1885-1914 годы) и ди­рек­тор-рас­по­ря­дитель (1899-1914 годы) Товарищества Про­хо­ров­ской Трёх­гор­ной ма­ну­фак­ту­ры, член со­ве­тов Московского ку­пе­че­ско­го и Московского тор­го­во­го бан­ков (1890-1914 годы), а так­же Рус­ско-Ази­атского бан­ка (1910-1914 годы), один из уч­ре­ди­те­лей (1902 год) и член прав­ле­ния Московско-Кавказского неф­те­про­мыш­лен­но­го товарищества. В 1906 году при­об­рёл Товарищество Яр­цев­ской ма­ну­фак­ту­ры Алек­сея Хлу­до­ва, её ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель (с 1907 года). Пай­щик Товарищества Яро­слав­ской Боль­шой ма­ну­фак­ту­ры (с 1908). Вы­бор­ный Моск. бир­же­во­го общества (1888-1915 годы). Член Московского от­де­ле­ния Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (с 1901 года), учёт­но-ссуд­но­го комитета Московской кон­то­ры Государственного бан­ка (с 1903 года). Глас­ный Московской городской ду­мы (1901-1904 годы). Ка­зна­чей по­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та Ивер­ской об­щи­ны сес­тёр ми­ло­сер­дия, председатель Первого Пре­снен­ско­го от­де­ле­ния городского по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных.

Сын Н.И. Про­хо­ро­ва - Иван Ни­ко­лае­вич [1 (13) декабря 1890 - 1927 годы], зять Н.И. Гуч­ко­ва, воз­гла­вил пред­при­ятие по­сле смер­ти от­ца, в 1918 году ос­тав­лен при нём со­ди­рек­то­ром-кон­суль­тан­том, в том же го­ду при­го­во­рён к рас­стре­лу «за рас­тра­ту со­циа­ли­сти­че­ской соб­ст­вен­но­сти» (вы­дал ра­бо­чим зар­пла­ту фаб­рич­ной про­дук­ци­ей), по на­стоя­нию ра­бо­чих от на­ка­за­ния ос­во­бо­ж­дён, впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам.

Из­вест­ны так­же сын К.В. Про­хо­ро­ва - Кон­стан­тин Кон­стан­ти­но­вич [18 (30) июня 1842 - 29 мая (10 июня) 1888 годов], же­на­тый на Пра­ско­вье Ге­ра­си­мов­не, уро­ж­дён­ной Хлу­до­вой, круп­ной бла­го­тво­ри­тель­ни­це (смотрите в статье «Хлу­до­вы»), ди­рек­тор прав­ле­ния Товарищества Нор­ской ма­ну­фак­ту­ры; внук И.Я. Про­хо­ро­ва - чем­пи­он ми­ра по шах­ма­там А.А. Але­хин .

Прохоровы по­сто­ян­но со­вер­шен­ст­во­ва­ли тех­ни­ку про­изводства и рас­ши­ря­ли пред­при­ятие, уст­рои­ли ткац­кую ма­ну­фак­ту­ру (1821 год), на­ча­ли ма­шин­ное из­го­тов­ле­ние на­бив­ных хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней (1842 год), ос­но­ва­ли хи­ми­ко-ана­ли­тическую ла­бо­ра­то­рию (1882 год), по­строи­ли ма­ши­но­ткац­кую (1889 год) и пря­диль­ную (1897 год) фаб­ри­ки (1000 ра­бо­чих в 1884 году, 5,2 тысяч ра­бо­чих в 1903 году, 7,4 тысяч ра­бо­чих в 1914 году). Про­дук­ция Про­хо­ров­ской ма­ну­фак­ту­ры сла­ви­лась бо­га­тым ас­сор­ти­мен­том, ка­че­ст­вом тка­ней, изя­ще­ст­вом и ори­ги­наль­но­стью ри­сун­ков (в гра­вёр­ной мас­тер­ской ра­бо­та­ло до 150 человек), проч­но­стью ок­ра­ски. С 1848 года фир­ма име­ла пра­во изо­бра­жать Государственный герб Российской им­пе­рии на из­де­ли­ях, блан­ках, вы­вес­ках и так далее. То­ва­ри­щест­во Прохоровы по­лу­чи­ло зо­ло­тые ме­да­ли на Все­мир­ных вы­став­ках в Ан­твер­пе­не (1885 год), Па­ри­же (1889 год), Чи­ка­го (1893 год), а так­же Гран-при за тех­нические дос­ти­же­ния и две зо­ло­тые ме­да­ли за шко­лу ре­мес­лен­ных уче­ни­ков при Трёх­гор­ной ма­ну­фак­ту­ре (ос­но­ва­на в 1886 году, с 1905 года ма­ну­фак­тур­но-тех­ническом училище) и за за­бо­ты о бы­те ра­бо­чих на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же (1900 год; Н.И. Про­хо­ров награ­ж­дён франц. ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на ). То­ва­ри­ще­ст­во вы­пла­чи­ва­ло пен­сии ра­бо­чим и слу­жа­щим, ор­га­ни­зо­ва­ло и со­дер­жа­ло боль­ни­цу и ам­бу­ла­то­рию, до­ма-спаль­ни для 4,5 тысяч ра­бо­чих, клас­сы ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ки (1884 год; ду­хо­вой и струн­ный ор­ке­ст­ры), ве­чер­нюю и вос­крес­ную об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ные шко­лы для ра­бо­чих (1897-1898 годы), бо­га­дель­ню, ро­диль­ный дом (1898 год), дет­ский при­ют имени С.И. Про­хо­ро­ва, са­на­то­рий, яс­ли (все в 1900 году), дет­ский сад (1906 год), а так­же уст­раи­ва­ло народные спек­так­ли (с 1887 года) и так далее.

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