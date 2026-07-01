ПРОХОРОВЫ
ПРОХОРОВЫ - российские предприниматели, общественные деятели, благотворители.
Развивали главным образом текстильное производство. Потомственные почётные граждане (с конца 1830-х годов).
Основатель семейного дела - Василий Иванович [1753 -1 (13) ноября 1815 года], сын монастырского крестьянина Троице-Сергиевой лавры, московский купец Третьей (с 1785 года), затем Второй гильдии, в 1771 году устроил пивоварню, в 1799 году основал ситценабивную Трёхгорную мануфактуру на Пресне в Москве (вместе с купцом Ф.И. Резановым, который в 1812 году вышел из дела).
Его предприятие унаследовала вдова Екатерина Никифоровна (урождённая Мокеева) [1779 - 9 (21) августа 1851 года], купчиха второй гильдии (1815-1842 годы), а затем сыновья, московские купцы первой гильдии: Иван Васильевич [1795 - 2 (14) июля 1848 года]; Тимофей Васильевич [14 (25) февраля 1797 - 14 (26) июня 1854 года], мануфактур-советник (1835 год), член Московского отделения Совета торговли и мануфактур (с 1828 года), основатель первой в России ремесленной школы при Трёхгорной мануфактуре (1816 год; прекратила существование в 1860-е годы), член Московского комитета Попечительного о тюрьмах общества (опекал заключённых пересыльной тюрьмы на Воробьёвых горах), в 1833 году вышел из семейного дела и, опираясь на передовой опыт организации ремесленного образования и текстильного производства в Германии и Франции (совершил туда поездку в 1832 году), на Швивой горке в Москве устроил школу-фабрику, из-за недостатка средств был вынужден закрыть её в 1850 году; Константин Васильевич [15 (26) октября 1798 - 5 (17) апреля 1885 года], мануфактур-советник (1841 год); Яков Васильевич [15 (27) октября 1804 - 1 (13) марта 1858 года]. Прохоровы учредили торговый дом «Братья И., К. и Я. Прохоровы» (1843 год, с 1857 года «Братья К. и Я. Прохоровы»), в 1874 году преобразованный в Товарищество Прохоровской Трёхгорной мануфактуры (в 1918 году национализировано, с 1936 года Трёхгорная мануфактура имени Ф.Э. Дзержинского, с 1992 года ОАО «Трёхгорная мануфактура»).
С 1858 года семейное дело возглавлял сын Я.В. Прохорова - Иван Яковлевич [12 (24) августа 1836 - 23 октября (4 ноября) 1881 года], выборный Московского биржевого общества (1879-1881 годы), а затем его сыновья - Сергей Иванович [5 (17) декабря 1858 - 28 февраля (12 марта) 1899 года] и Николай Иванович [8 (20) января 1860 - 19 сентября (2 октября) 1915 года], мануфактур-советник (1897 год), в 1912 году возведён в потомственное дворянство. С.И. Прохоров изучал технологию крашения тканей в Мюльхаузене (Германия), осуществлял техническое руководство мануфактурой, гласный Московской городской думы (1888-1892 годы). Н.И. Прохоров окончил юридический факультет Московского университета (1881 год), коммерческий директор (1885-1914 годы) и директор-распорядитель (1899-1914 годы) Товарищества Прохоровской Трёхгорной мануфактуры, член советов Московского купеческого и Московского торгового банков (1890-1914 годы), а также Русско-Азиатского банка (1910-1914 годы), один из учредителей (1902 год) и член правления Московско-Кавказского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году приобрёл Товарищество Ярцевской мануфактуры Алексея Хлудова, её директор-распорядитель (с 1907 года). Пайщик Товарищества Ярославской Большой мануфактуры (с 1908). Выборный Моск. биржевого общества (1888-1915 годы). Член Московского отделения Совета торговли и мануфактур (с 1901 года), учётно-ссудного комитета Московской конторы Государственного банка (с 1903 года). Гласный Московской городской думы (1901-1904 годы). Казначей попечительского совета Иверской общины сестёр милосердия, председатель Первого Пресненского отделения городского попечительства о бедных.
Сын Н.И. Прохорова - Иван Николаевич [1 (13) декабря 1890 - 1927 годы], зять Н.И. Гучкова, возглавил предприятие после смерти отца, в 1918 году оставлен при нём содиректором-консультантом, в том же году приговорён к расстрелу «за растрату социалистической собственности» (выдал рабочим зарплату фабричной продукцией), по настоянию рабочих от наказания освобождён, впоследствии неоднократно подвергался арестам.
Известны также сын К.В. Прохорова - Константин Константинович [18 (30) июня 1842 - 29 мая (10 июня) 1888 годов], женатый на Прасковье Герасимовне, урождённой Хлудовой, крупной благотворительнице (смотрите в статье «Хлудовы»), директор правления Товарищества Норской мануфактуры; внук И.Я. Прохорова - чемпион мира по шахматам А.А. Алехин.
Прохоровы постоянно совершенствовали технику производства и расширяли предприятие, устроили ткацкую мануфактуру (1821 год), начали машинное изготовление набивных хлопчатобумажных тканей (1842 год), основали химико-аналитическую лабораторию (1882 год), построили машиноткацкую (1889 год) и прядильную (1897 год) фабрики (1000 рабочих в 1884 году, 5,2 тысяч рабочих в 1903 году, 7,4 тысяч рабочих в 1914 году). Продукция Прохоровской мануфактуры славилась богатым ассортиментом, качеством тканей, изяществом и оригинальностью рисунков (в гравёрной мастерской работало до 150 человек), прочностью окраски. С 1848 года фирма имела право изображать Государственный герб Российской империи на изделиях, бланках, вывесках и так далее. Товарищество Прохоровы получило золотые медали на Всемирных выставках в Антверпене (1885 год), Париже (1889 год), Чикаго (1893 год), а также Гран-при за технические достижения и две золотые медали за школу ремесленных учеников при Трёхгорной мануфактуре (основана в 1886 году, с 1905 года мануфактурно-техническом училище) и за заботы о быте рабочих на Всемирной выставке в Париже (1900 год; Н.И. Прохоров награждён франц. орденом Почётного легиона). Товарищество выплачивало пенсии рабочим и служащим, организовало и содержало больницу и амбулаторию, дома-спальни для 4,5 тысяч рабочих, классы оркестровой музыки (1884 год; духовой и струнный оркестры), вечернюю и воскресную общеобразовательные школы для рабочих (1897-1898 годы), богадельню, родильный дом (1898 год), детский приют имени С.И. Прохорова, санаторий, ясли (все в 1900 году), детский сад (1906 год), а также устраивало народные спектакли (с 1887 года) и так далее.