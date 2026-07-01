ПРОХОРОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Крупнейшее в ходе 2-й мировой войны танковое сражение между германскими и советскими танковыми объединениями с участием 1200 танков с обеих сторон.

Произошло 12-13 июля 1943 г. в ходе Курской битвы. Прохоровка — железнодорожная станция в 56 км к северу от Белгорода. В районе этой станции немецкие войска (4-я танковая армия и оперативная группа «Кемпф»), наступая на Курск со стороны Белгорода, к 9 июля прорвали оборону Воронежского фронта на обоянском направлении и продвинулись на 35 км в глубь советской обороны. Встретив на этом участке сильное сопротивление, наступавшая группировка вермахта перенесла главные усилия в направлении Прохоровки, чтобы захватить Курск с юго-востока. Советское командование приняло решение нанести утром 12 июля мощный контрудар. Произошло встречное сражение. Главными его участниками были: со стороны вермахта 2-й танковый корпус СС (генерал Хауссер) в составе трех танковых дивизий — «Рейх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» — насчитывал 400 танков, из них ок. 50 тяжелых танков «Тигр» (пушка 88 мм), несколько десятков средних быстроходных (34 км/ч) танков «Пантера» (пушка 75 мм), тяжелые САУ «Фердинанд» (пушка 88 мм), а также модернизированные средние танки Т-III (пушка 50 мм) и Т-IV (пушка 75 мм). Со стороны Красной Армии главный удар наносила 5-я гвардейская танковая армия (генерал-лейтенант П. А. Ротмистров) в составе: 501 средний танк Т-34 (пушка 76 мм), 264 легких танка Т-70 (пушка 45 мм), 35 тяжелых танков «Черчилль» (пушка 57 мм), два танковых корпуса и часть сил 5-й гвардейской армии (генерал-лейтенант А. С. Жадов), несколько полков СУ-76, но ни одного СУ-152. Советские танковые части стремились вести ближний бой, поскольку дистанция поражения танковой пушки 76 мм была не более 800 м, а у остальных танков еще меньше, тогда как 88-мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши танки с расстояния 2000 м. При сближении наши танкисты несли большие потери. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800 (60 %). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75 %). Для них это была катастрофа. В своих мемуарах генерал Х. Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых войск вермахта, писал: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя... и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней».

Исторические источники:

Василевский А. М. Дело всей жизни. Изд. 2-е. М., 1975;

Жуков Г, К. Воспоминания и размышления. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1975;

Ротмистров П. А. Танковое сражение под Прохоровкой. М., 1960.

Автор статьи: Орлов А. С.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015