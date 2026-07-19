ПРОХОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1945, 1945).

Биография

Родился 19 января 1923 года в селе Рождественское (ныне – Борисоглебский район Воронежской области). Окончил школу и аэроклуб в Борисоглебске. В 1940 году был призван в РККА . В 1942 году окончил Балашовскую ВАШП, после чего в течение полугода служил в тыловых частях ВВС.

Великая Отечественная война

С марта 1943 года – в действующей армии. Воевал в 15-м гвардейском штурмовом авиаполку, пройдя путь от пилота до командира эскадрильи. Совершал вылеты на штурмовку железнодорожных узлов, аэродромов, скоплений техники и пехоты. Не раз при выполнении поставленных задач попадал под вражеский зенитный обстрел, но всегда пробивался к намеченным целям. Летал даже в самых трудных метеорологических условиях, при плохой видимости.

Принимал участие в обороне Ленинграда , не раз летал на подавление дальнобойных артиллерийских батарей, обстреливавших блокированный город. При выполнении поставленных задач проявлял находчивость – так, 14 мая 1943 года в районе деревни Новое Лисино Лотошинского района Ленинградской области в полёте оказался забрызганный козырёк фонаря кабины лётчика. Прохоров не повернул назад, а продолжил движение. Ведя наблюдение за землёй и воздухом через боковые форточки, он вышел точно к цели. Особенно успешно действовал в дни окончательного снятия Ленинградской блокады. 17 января 1944 года он вместе с ещё один лётчиком принял бой против двух немецких истребителей. В воздушном бою самолёт Прохорова был подбит, из строя вышло управление рулём поворота, но лётчик искусно маневрировал, благодаря чему ему удалось выйти из этой схватки победителем – один вражеский истребитель был сбит воздушным стрелком, а второй ретировался. Летом 1944 года сражался против финских войск на Карельском перешейке.

Много раз Прохоров водил группы штурмовиков, даже в сложных погодных условиях всегда точно выводя их на цели. Лишь поразив их, возвращался на свой аэродром. Не имел ни одного случая потери ведомых. За отличную боевую работу он много раз удостаивался благодарностей от командования.

По состоянию на 11 ноября 1944 года, Прохоров совершил 180 вылетов, нанеся врагу большие потери. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. Всего же за время войны он совершил 238 вылетов, за что во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВВС. В 1950 году окончил ВВА. В 1968-1987 годах находился на преподавательской работе в военных учебных заведениях. В 1988 году уволен в запас. Умер 27 мая 2002 года.