ПРОХОР С ГОРОДЦА

ПРОХОР С ГОРОДЦА - древнерусский живописец конца XIV - начала XV веков.

Пред­по­ло­жи­тель­но про­ис­хо­дит из города Го­ро­дец на Вол­ге.

Мас­тер ви­зан­ти­ни­зи­рую­ще­го на­прав­ле­ния, раз­ви­вав­ше­го­ся в Мо­ск­ве в XIV веке под влия­ни­ем греческих мас­те­ров. Воз­мож­но, был учи­те­лем Ан­д­рея Руб­лё­ва . Упо­ми­на­ет­ся в Тро­иц­кой ле­то­пи­си (меж­ду 1408 и 1413 годами) как ста­рец (от­сю­да пред­по­ло­же­ния о его мо­на­ше­ст­ве и ро­ж­де­нии в середине XIV века), рас­пи­сав­ший в 1405 году вме­сте с Фео­фа­ном Гре­ком и Ан­д­ре­ем Руб­лё­вым Бла­го­ве­щен­ский со­бор Мо­с­ков­ско­го Крем­ля (рос­пи­си не сохранились из-за пе­ре­стро­ек со­бо­ра в 1416 и 1484-1489 годах).

Пер­во­на­чаль­ный ико­но­стас со­бо­ра, для ко­то­ро­го Прохор с Городца на­пи­сал, воз­мож­но, часть икон, сго­рел в 1547 году. Тем не ме­нее, не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли при­пи­сы­ва­ют это­му мас­те­ру часть икон празд­нич­но­го и про­ро­че­ско­го чи­нов ико­но­ста­са , ны­не на­хо­дя­ще­го­ся в со­бо­ре.

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