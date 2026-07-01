ПРОХОР С ГОРОДЦА
ПРОХОР С ГОРОДЦА - древнерусский живописец конца XIV - начала XV веков.
Предположительно происходит из города Городец на Волге.
Мастер византинизирующего направления, развивавшегося в Москве в XIV веке под влиянием греческих мастеров. Возможно, был учителем Андрея Рублёва. Упоминается в Троицкой летописи (между 1408 и 1413 годами) как старец (отсюда предположения о его монашестве и рождении в середине XIV века), расписавший в 1405 году вместе с Феофаном Греком и Андреем Рублёвым Благовещенский собор Московского Кремля (росписи не сохранились из-за перестроек собора в 1416 и 1484-1489 годах).
Первоначальный иконостас собора, для которого Прохор с Городца написал, возможно, часть икон, сгорел в 1547 году. Тем не менее, некоторые исследователи приписывают этому мастеру часть икон праздничного и пророческого чинов иконостаса, ныне находящегося в соборе.