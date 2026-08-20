В закладки
ПРОХЛАДНЕНСКИЙ МУЗЕЙ
Историко-краеведческий музей города Прохладного.
В музее посредством документов, фотографий и подлинных предметов представлена история, этнография, культура Прохладненских казаков, то есть терских казаков. Большой интерес у посетителей музея вызывает интерьер казачьего жилища, воссозданный в 1-м зале музея. В интерьере представлены многочисленные предметы быта, характерные для терского казачества (конец XIX - начало ХХ века).
Иллюстрации:
Историко-краеведческий музей города Прохладного.
288