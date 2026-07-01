ПРОХИРОН (букв. «находящийся под рукой», «руководство»)

Византийский правовой сборник из 40 титулов, созданный ок. 908 г. от имени императора Льва VI , а также его малолетнего сына Константина VII Багрянородного и покойного отца Василия I .

Будучи своеобразной альтернативой «Эпанагоге», «Прохирон» охватывал преимущественно брачно-семейное и наследственное право и имел целью формирование общего представления о современных юридических нормах. Основываясь на корпусе гражданского права Юстиниана I, «Прохирон», тем не менее, опирается на актуальные правовые памятники: 30 глав «Прохирона» содержат действовавшие тогда новеллы Льва VI.

«Прохирон», пользовавшийся большой популярностью в Византии, был переведен на славянский язык и оказал значительное влияние на законодательство Болгарии, Руси и Сербии.

Исторические источники:

Zachariae von Lingenthal K.E. Imperatorum Basilii, Constantini et Leonis Prochiron, Heidelberg 1837.

Автор статьи: А. Н. Слядзь