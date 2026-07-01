ПРОХАЗКА АНТОНИН

Чешский художник, скульптор и иллюстратор.

Ранние годы

Родился 5 июня 1882 г. в деревне Важаны в Южноморавском крае на границе с Австрией. Окончил гимназию в городе Кромержиж в Восточной Моравии. Художественное образование начал получать в Праге, где сначала с 1902 по 1904 гг. учился в Школе прикладного искусства в классе Эмануэля Дите, а затем - в Академии художеств (окончил в 1906 г.), где его учителями были такие художники как Влахо Буковац, Гануш Швайгер и Макс Швабинский. Образование дополнили путешествия в Германию, Бельгию, Францию и Италию, где художник знакомился с новейшими течениями в искусстве, такими, как фовизм и кубизм . Во время поездки в Германию Прохазка познакомился с художницей Линкой Шайтауэр, ставшей его женой в 1908 г.

Становление и творчество

В 1907 г. Прохазка стал одним из соучредителей группы «Восемь» в Праге и участвовал в выставках этого объединения в 1907 и 1908 гг. В эту группу входили и такие художники как Богумил Кубишта , Эмиль Филла, Отакар Кубин, Вилли Новак, Бедржих Фейгль, Макс Хорб и Эмиль Артур Питтерман (Лонген). По своей экспрессивной образности художник был близок к Ван Гогу и Мунку . Большое впечатление на него, как и на всех членов «Восьми», произвела выставка норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка, прошедшая в Праге в 1905 г. в залах художественного общества «Манес».

С 1907 по 1911 гг. Прохазка также входил в художественное общество «Манес» - одно из самых многочисленных в Чехии. С 1911 г. – в объединение «Группа художников» («Skupina výtvarných umělců»), куда также входили молодые живописцы Богумил Кубишта, Эмиль Филла и др., архитекторы Павел Янак, Йозеф Гочар, Йосеф Хохол, скульптор Отто Гутфрёйнд и др. В 1913 г. вместе с Филлой, Кубиным, Винценцем Бенешем был приглашен принять участие в «Первом немецком осеннем салоне» в Берлине, где представил свой натюрморт, выполненный в кубистической манере.

Работы художника, выполненные в экспрессионистской манере: «Автопортрет» (1907), «Игроки» (1908), «Голова» (1910), «Вакханалия» (1909) и др.

Среди чешских художников Антонин Прохазка одним из первых воспринял влияние кубизма и начал разработку этой эстетики в своем творчестве. Если ранние работы Прохазки, вдохновленные картинами Мунка и Эль Греко , выполнены в экспрессионистской и кубоэкспрессионистской манере, то уже к 1914 г. можно говорить о том, что художник создал собственную версию «орфического кубизма». Такое определение крайне условно, однако, передает суть особенностей авторского стиля художника. В работах Прохазки было мало общего с «классиками» орфизма Ф. Купкой и Р. Делоне, однако, именно этому стилю присущи мотивы дуг, окружностей, столь не свойственные кубизму и часто встречающиеся на полотнах Прохазки. К примеру, в серии «Натюрмортов с салфетками» он очень самобытно вкрапляет в кубистическую живопись типично орфистские фрагменты. В кубизме Прохазки торжествует цвет, ощущение цветовой материи, он исполнен своеобразной, очень активной материализованной энергии. В каком-то смысле он орнаментален, с явными чисто фольклорными импульсами и чертами наивного искусства.

Работы этого периода: «Прометей» (1911), «Курящий» (1915), «Композиция» (1915-1916), «Этюд головы» (1915), «Голова девушки» (1916), «Концерт на скрипке», «Девочка с куклой», «Крестьянка на рынке» (все 1922) и др.

После 1925 г. оставил кубизм и пришел к собственной версии неоклассицизма: «Шахерезада» (1926), «Купание коня» (1934), «Венок» (1940) и др.

С 1904 по 1945 гг. он создал более 140 картин, некоторые из которых были очень монументальны. В частности, композиция, выполненная им для юридического факультета Масарикова университета в Брно «Прометей, дающий человечеству огонь» (1938) занимает в общей сложности 80 м².

Кроме того, Прохазка создал ряд небольших скульптур, скульптурных конструкций и моделей. Они включают в себя серию бронзовых конных статуй президента Т.Г. Масарика (примерно до 1 м), которые можно увидеть в музее Масарика в его бывшей резиденции в Ланах. Также Прохазка-скульптор создал целый ряд бюстов современных ему чешских деятелей, фигур святых для церквей и надгробных памятников. Ему принадлежат аллегорические и исторические барельефы и статуи, исполненные для городского музея в Праге и театра в городе Плзень, бюсты Гуса и Фомы из Штитного для пантеона земского музея в Праге, группы скульптур для юбилейной пражской выставки 1891 г. и парижской 1900 г. Во время немецкой оккупации Чехословакии Прохазка создавал иллюстрации к сборнику народных баллад Карела Яромира Эрбена. Одновременно с этим художник занимался эскизами мебели. В 1937 г. он был удостоен Гран-при Всемирной выставки в Париже

Антонин Прохазка также состоялся как педагог, проработав учителем рисования более 25 лет. С 1910 г. он преподавал рисование в моравской Остраве. В 1921-1924 гг. был профессором рисования в реальном училище в Нове-Место-на-Мораве, а с 1924 по 1936 гг. – профессором рисования в гимназии для девочек в Брно.

Он умер 9 июня 1945 г. в Брно. В 1946 г. Антонину Прохазке было посмертно присуждено звание Народного художника Чехословакии. Его именем была названа улица в Брно.