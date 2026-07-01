ПРОХАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
ПРОХАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ - деятель евангельско-баптистского движения, духовный писатель.
Сын С.А. Проханова [?- 25 января (7 февраля) 1909 года], молоканина, впоследствии основателя баптистской общины в городе Владикавказ (смотрите Баптизм). Двоюродный дед А.А. Проханова.
В 1887 году Проханов принял крещение в баптистской общине Владикавказа. Во время обучения в Санкт-Петербургском технологическом институте (окончил в 1893 году) нелегально издавал журнал «Беседа» (с 1889 года), в котором публиковался под псевдонимом Закхей. После окончания института организовал близ Симферополя евангельскую коммуну «Вертоград». Из-за преследований со стороны правительства в 1895 году уехал за границу, в 1895-1898 годы учился в богословских институтах в Великобритании, Франции и Германии. По возвращении из-за границы работал по технической специальности в Риге и Санкт-Петербурге (1898-1909 годы). В Санкт-Петербурге занимался организацией правовой защиты евангельских общин. В 1902 году в Европе вышел составленный им сборник духовных гимнов «Гусли». Издатель журнал «Христианин» (1906-1928 годы) и еженедельника «Утренняя звезда» (1910-1922 годы), в 1908 году основал издательство «Радуга».
Большое внимание уделял работе с молодёжью, организовал библейские курсы, для которых разработал программы. Организовал Первый (1909 год) и Второй (1910 год) всероссийские съезды евангельских христиан; на Втором съезде был создан Всероссийский союз евангельских христиан, руководителем которого избран Проханов (оставался в этой должности до 1928 года). В 1911 году Союз вошёл в состав Всемирного союза баптистов, Проханов избран одним из 10 его вице-президентов (до 1925 года). В 1917 году основал христианско-демократическую партию «Воскресение».
В послереволюционный период Проханов продолжал активную деятельность по организации евангельских общин, разработке их уставов, преподавал на курсах проповедников. В условиях репрессий в СССР в отношении религиозных лидеров в мае 1928 года выехал в США с намерением вернуться, но не получил на это разрешения. За рубежом продолжал литературно-публицистическую деятельность, занимался организацией Всемирного союза евангельских христиан.
Брат Проханова - Александр Степанович [30 января (11 февраля) 1871 – 3 (16) апреля 1912 года], доктор медицины (1910 год), редактор-издатель журнал «Духовный христианин» (1905-1912 годы).