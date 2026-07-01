ПРОХАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ

ПРОХАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ - дея­тель еван­гель­ско-бап­ти­ст­ско­го дви­же­ния, ду­хов­ный пи­са­тель.

Сын С.А. Про­ха­но­ва [?- 25 января (7 февраля) 1909 года], мо­ло­ка­ни­на, впо­след­ст­вии ос­но­ва­те­ля бап­ти­ст­ской об­щи­ны в городе Вла­ди­кав­каз (смотрите Бап­тизм). Двою­род­ный дед А.А. Про­ха­но­ва .

В 1887 году Проханов при­нял кре­ще­ние в бап­ти­ст­ской об­щи­не Вла­ди­кав­ка­за. Во вре­мя обу­че­ния в Санкт-Пе­тербургском тех­но­ло­ги­че­ском институте (окон­чил в 1893 году) не­ле­галь­но из­да­вал журнал «Бе­се­да» (с 1889 года), в ко­то­ром пуб­ли­ко­вал­ся под псевдонимом За­кхей. По­сле окон­ча­ния института ор­га­ни­зо­вал близ Сим­фе­ро­по­ля еван­гель­скую ком­му­ну «Вер­то­град». Из-за пре­сле­до­ва­ний со сто­роны пра­ви­тель­ст­ва в 1895 году уе­хал за гра­ницу, в 1895-1898 годы учил­ся в бо­го­слов­ских институтах в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Гер­ма­нии . По воз­вра­ще­нии из-за гра­ни­цы ра­бо­тал по тех­нической спе­ци­аль­но­сти в Ри­ге и Санкт-Пе­тер­бур­ге (1898-1909 годы). В Санкт-Пе­тер­бур­ге за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей пра­во­вой за­щи­ты еван­гель­ских об­щин. В 1902 году в Ев­ро­пе вы­шел со­став­лен­ный им сборник ду­хов­ных гим­нов «Гус­ли». Из­да­тель журнал «Хри­стиа­нин» (1906-1928 годы) и еже­не­дель­ни­ка «Ут­рен­няя звез­да» (1910-1922 годы), в 1908 году ос­но­вал издательство «Ра­ду­га».

Боль­шое вни­ма­ние уде­лял ра­бо­те с мо­ло­дё­жью, ор­га­ни­зо­вал биб­лей­ские кур­сы, для ко­то­рых раз­ра­бо­тал про­грам­мы. Ор­га­ни­зо­вал Первый (1909 год) и Второй (1910 год) все­российские съез­ды еван­гель­ских хри­сти­ан ; на Втором съез­де был соз­дан Все­российский со­юз еван­гель­ских хри­сти­ан, ру­ко­во­ди­те­лем ко­то­ро­го из­бран Проханов (ос­та­вал­ся в этой долж­но­сти до 1928 года). В 1911 году Со­юз во­шёл в со­став Все­мир­но­го сою­за бап­ти­стов, Проханов из­бран од­ним из 10 его ви­це-пре­зи­ден­тов (до 1925 года). В 1917 году ос­но­вал хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тическую пар­тию «Вос­кре­се­ние».

В по­сле­ре­во­люционный пе­ри­од Проханов про­дол­жал ак­тив­ную дея­тель­ность по ор­га­ни­за­ции еван­гель­ских об­щин, раз­ра­бот­ке их ус­та­вов, пре­по­да­вал на кур­сах про­по­вед­ни­ков. В ус­ло­ви­ях ре­прес­сий в СССР в от­но­ше­нии ре­лигиозных ли­де­ров в мае 1928 года вы­ехал в США с на­ме­ре­ни­ем вер­нуть­ся, но не по­лу­чил на это раз­ре­ше­ния. За ру­бе­жом про­дол­жал литературно-пуб­ли­ци­стическую дея­тель­ность, за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей Все­мир­но­го сою­за еван­гель­ских хри­сти­ан.

Брат Проханова - Алек­сандр Сте­па­но­вич [30 января (11 февраля) 1871 – 3 (16) апреля 1912 года], доктор ме­ди­ци­ны (1910 год), ре­дак­тор-из­да­тель журнал «Ду­хов­ный хри­стиа­нин» (1905-1912 годы).

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