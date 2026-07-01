ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК
ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК - принятое в литературе название оппозиционного объединения депутатов Государственной Думы и членов Государственного совета в России в августе/сентябре 1915 - феврале/марте 1917 годов.
Основные инициаторы создания блока - лидер кадетов и их фракции в Думе П.Н. Милюков и член кружка внепартийного объединения в Государственном совете Влад.И. Гурко, скрытое содействие образованию блока оказали министры А.В. Кривошеин, А.А. Поливанов и другие. Лидеры блока: председатель Думы М.В. Родзянко, депутаты Думы И.Н. Ефремов, А.И. Коновалов, П.Н. Крупенский, В.Н. Львов, А.И. Шингарёв и другие, члены Государственного совета граф В.А. Бобринский, М.М. Ковалевский, М.А. Стахович и другие. Председатели координационного бюро «прогрессивный блок»: барон А.Н. Меллер-Закомельский (с октября 1915 года), С.И. Шидловский (с сентября 1916 года). От Думы в состав «прогрессивного блока» вошли представители фракций земцев-октябристов (60 человек), кадетов (54), прогрессистов (38), центра (34), прогрессивных националистов (28), октябристов (22) (всего 236 из 397 депутатов Думы), от Государственного совета - члены группы центра (63 человек), кружка внепартийного объединения (15), академические группы (12) (90 из 191 присутствующего члена Совета).
«Прогрессивный блок» возник после поражений российской армии в ходе Первой мировой войны весной - летом 1915 года: его участники стали обвинять правительство и верховную власть в неспособности организовать оборону страны.
Программа блока опубликована в газетах 25 августа (7 сентября) 1915 года. Главное требование - создание правительства из лиц, пользующихся «доверием страны» (однако конкретные кандидатуры не выдвигались). Оно должно было сменить состав местной администрации, ликвидировать административный надзор за деятельностью городского и земского самоуправления, расширив его полномочия и круг избирателей, ввести земства на окраинах, отменить национальные и религиозные ограничения, а также «стеснения» для печати, восстановить польскую и финляндскую автономию, ввести свободу профсоюзов, объявить амнистию политическим заключённым и так далее.
В «прогрессивном блоке» выделялись два крыла: кадеты и прогрессисты выступали за выполнение полной программы, остальные настаивали на безусловной реализации только требования о формировании «министерства общественного доверия», фактически соглашаясь отложить выполнение всей программы до завершения войны.
На встрече с министром внутренних дел князем Н.Б. Щербатовым, министром юстиции А.А. Хвостовым, министр торговли и промышленности князем В.Н. Шаховским и государственным контролёром П.А. Харитоновым 27 августа (9 сентября) 1915 года представители блока потребовали отставки правительства [требование поддержано 7-9(20-22) сентября на экстренных съездах Земского союза и Союза городов]. В знак недовольства император Николай II 3(16) сентября досрочно прекратил сессию Думы.
При возобновлении сессии 9(22) февраля 1916 года координационное бюро блока предложило для рассмотрения в Думе полную программу «прогрессивного блока». Однако уже 15(28) февраля по требованию правого крыла блока с повестки дня Думы был снят вопрос об отмене национальных и религиозных ограничений. Назначение управляющим МВД товарища председателя Думы и члена блока А.Д. Протопопова [16 (29) сентября 1916 года], рассматривавшееся императором как шаг навстречу оппозиции, но не согласованное с блоком, было воспринято «прогрессивным блоком» как провокация и способствовало радикализации его тактики. Вместе с тем обострялись противоречия в самом «прогрессивном блоке», накануне новой сессии Думы члены прогрессистов партии вышли из блока. Вслед за этим П.Н. Милюков безосновательно фактически обвинил императрицу Александру Фёдоровну и председателя правительства Б.В. Штюрмера в государственной измене, чем спровоцировал отставку Штюрмера, с резкой критикой правительства выступили другие лидеры блока - В.В. Шульгин и В.А. Маклаков. Блок отверг соглашение с новым председателем правительства А.Ф. Треповым, который 19 ноября (2 декабря) выразил согласие выполнить ряд пунктов программы оппозиции. 2
2 ноября (5 декабря) Дума по инициативе «прогрессивного блока» потребовала устранить влияние «тёмных безответственных сил» (в первую очередь имелись в виду А.Д. Протопопов и Г.Е. Распутин) и фактически выдвинула требование «ответственного министерства». 26 ноября (9 декабря) схожую резолюцию принял Государственный совет.
В ходе Февральской революции 1917 года лидеры «прогрессивного блока» стали инициаторами создания Временного комитета Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами (Временный комитет Государственной думы, 7 из 12 его членов представляли «прогрессивный блок»), который 1 (14) марта сформировал Временное правительство.