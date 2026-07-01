ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК

ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК - принятое в литературе название оппозиционного объединения депутатов Государственной Думы и членов Государственного совета в России в августе/сентябре 1915 - феврале/марте 1917 годов.

Основные ини­циа­то­ры соз­да­ния бло­ка - ли­дер ка­де­тов и их фрак­ции в Ду­ме П.Н. Ми­лю­ков и член круж­ка вне­пар­тий­но­го объ­е­ди­не­ния в Государственном со­ве­те Влад.И. Гур­ко, скры­тое со­дей­ст­вие об­ра­зо­ва­нию бло­ка ока­за­ли ми­ни­ст­ры А.В. Кри­во­ше­ин , А.А. По­ли­ва­нов и другие. Ли­де­ры бло­ка: председатель Ду­мы М.В. Род­зян­ко, де­пу­та­ты Ду­мы И.Н. Еф­ре­мов, А.И. Ко­но­ва­лов , П.Н. Кру­пен­ский, В.Н. Львов, А.И. Шин­га­рёв и другие, чле­ны Государственного со­ве­та граф В.А. Боб­рин­ский, М.М. Ко­ва­лев­ский , М.А. Ста­хо­вич и другие. Пред­се­да­те­ли ко­ор­ди­национного бю­ро «прогрессивный блок»: ба­рон А.Н. Мел­лер-За­ко­мель­ский (с октября 1915 года), С.И. Шид­лов­ский (с сентября 1916 года). От Ду­мы в со­став «прогрессивного блока» во­шли пред­ста­ви­те­ли фрак­ций зем­цев-ок­тяб­ри­стов (60 человек), ка­де­тов (54), про­грес­си­стов (38), цен­тра (34), про­грес­сив­ных на­цио­на­ли­стов (28), ок­тяб­ри­стов (22) (все­го 236 из 397 де­пу­та­тов Ду­мы), от Государственного со­ве­та - чле­ны груп­пы цен­тра (63 человек), круж­ка вне­пар­тий­но­го объ­е­ди­не­ния (15), ака­де­мические груп­пы (12) (90 из 191 при­сут­ст­вую­ще­го чле­на Со­ве­та).

«Прогрессивный блок» воз­ник по­сле по­ра­же­ний российской ар­мии в хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны вес­ной - ле­том 1915 года: его уча­ст­ни­ки ста­ли об­ви­нять пра­ви­тель­ст­во и вер­хов­ную власть в не­спо­соб­но­сти ор­га­ни­зо­вать обо­ро­ну стра­ны.

Про­грам­ма бло­ка опуб­ли­ко­ва­на в га­зе­тах 25 августа (7 сентября) 1915 года. Глав­ное тре­бо­ва­ние - соз­да­ние пра­ви­тель­ст­ва из лиц, поль­зую­щих­ся «до­ве­ри­ем стра­ны» (од­на­ко кон­крет­ные кан­ди­да­ту­ры не вы­дви­га­лись). Оно долж­но бы­ло сме­нить со­став ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, ли­к­ви­ди­ро­вать административный над­зор за дея­тель­но­стью город­ско­го и зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния, рас­ши­рив его пол­но­мо­чия и круг из­би­ра­те­лей, вве­сти зем­ст­ва на ок­раи­нах, от­ме­нить национальные и ре­лигиозные ог­ра­ни­че­ния, а так­же «стес­не­ния» для пе­ча­ти, вос­ста­но­вить польскую и финляндскую ав­то­но­мию, вве­сти сво­бо­ду проф­сою­зов, объ­я­вить ам­ни­стию по­ли­тическим за­клю­чён­ным и так далее.

В «прогрессивном блоке» вы­де­ля­лись два кры­ла: ка­де­ты и про­грес­си­сты вы­сту­па­ли за вы­пол­не­ние пол­ной про­грам­мы, ос­таль­ные на­стаи­ва­ли на без­ус­лов­ной реа­ли­за­ции толь­ко тре­бо­ва­ния о фор­ми­ро­ва­нии «ми­ни­стер­ст­ва об­ще­ст­вен­но­го до­ве­рия», фак­ти­че­ски со­гла­ша­ясь от­ло­жить вы­пол­не­ние всей про­грам­мы до за­вер­ше­ния вой­ны.

На встре­че с министром внутренних дел князем Н.Б. Щер­ба­то­вым, министром юс­ти­ции А.А. Хво­сто­вым, министр тор­гов­ли и промышленности князем В.Н. Ша­хов­ским и государственным кон­тро­лёром П.А. Ха­ри­то­но­вым 27 августа (9 сентября) 1915 года пред­ста­ви­те­ли бло­ка по­тре­бо­ва­ли от­став­ки пра­ви­тель­ст­ва [тре­бо­ва­ние под­дер­жа­но 7-9(20-22) сентября на экс­трен­ных съез­дах Зем­ско­го сою­за и Сою­за го­ро­дов]. В знак не­до­воль­ст­ва император Ни­ко­лай II 3(16) сентября дос­роч­но пре­кра­тил сес­сию Ду­мы.

При во­зоб­нов­ле­нии сес­сии 9(22) февраля 1916 года ко­ор­ди­национное бю­ро бло­ка пред­ло­жи­ло для рас­смот­ре­ния в Ду­ме пол­ную про­грам­му «прогрессивного блока». Од­на­ко уже 15(28) февраля по тре­бо­ва­нию пра­во­го кры­ла бло­ка с по­ве­ст­ки дня Ду­мы был снят во­прос об от­ме­не национальных и ре­лигиозных ог­ра­ни­че­ний. На­зна­че­ние управ­ляю­щим МВД то­ва­ри­ща председателя Ду­мы и чле­на бло­ка А.Д. Про­то­по­по­ва [16 (29) сентября 1916 года], рас­смат­ри­вав­ше­е­ся им­пе­ра­то­ром как шаг на­встре­чу оп­по­зи­ции, но не со­гла­со­ван­ное с бло­ком, бы­ло вос­при­ня­то «прогрессивным блоком» как про­во­ка­ция и спо­соб­ст­во­ва­ло ра­ди­ка­ли­за­ции его так­ти­ки. Вме­сте с тем обо­ст­ря­лись про­ти­во­ре­чия в са­мом «прогрессивном блоке», на­ка­ну­не но­вой сес­сии Ду­мы чле­ны про­грес­си­стов пар­тии вы­шли из бло­ка. Вслед за этим П.Н. Ми­лю­ков без­ос­но­ва­тель­но фак­ти­че­ски об­ви­нил императрицу Алек­сан­д­ру Фё­до­ров­ну и председателя пра­ви­тель­ст­ва Б.В. Штюр­ме­ра в государственной из­ме­не, чем спро­во­ци­ро­вал от­став­ку Штю­р­ме­ра, с рез­кой кри­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва вы­сту­пи­ли другие ли­де­ры бло­ка - В.В. Шуль­гин и В.А. Мак­ла­ков . Блок от­верг со­гла­ше­ние с но­вым председателем пра­ви­тель­ст­ва А.Ф. Тре­по­вым, ко­то­рый 19 ноября (2 декабря) вы­ра­зил со­гла­сие вы­пол­нить ряд пунк­тов про­грам­мы оп­по­зи­ции. 2

2 ноября (5 декабря) Ду­ма по ини­циа­ти­ве «прогрессивного блока» по­тре­бо­ва­ла уст­ра­нить влия­ние «тём­ных без­от­вет­ст­вен­ных сил» (в пер­вую оче­редь име­лись в ви­ду А.Д. Про­то­по­пов и Г.Е. Рас­пу­тин) и фак­ти­че­ски вы­дви­ну­ла тре­бо­ва­ние «от­вет­ст­вен­но­го ми­ни­стер­ст­ва». 26 ноября (9 декабря) схо­жую ре­зо­лю­цию при­нял Государственный со­вет.

В хо­де Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года ли­де­ры «прогрессивного блока» ста­ли ини­циа­то­ра­ми соз­да­ния Временного комитета Государственной ду­мы для во­дво­ре­ния по­ряд­ка в Пет­ро­гра­де и для сно­ше­ния с уч­ре­ж­де­ния­ми и ли­ца­ми (Временный комитет Государственной ду­мы, 7 из 12 его чле­нов пред­став­ля­ли «прогрессивный блок»), ко­то­рый 1 (14) мар­та сфор­ми­ро­вал Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)