ПРОГРЕССИВНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ
ПРОГРЕССИВНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ - канадская политическая партия в XIX-XXI веках.
Возникла в 1854 году как «либерально-консервативная коалиция», объединившая политиков различных взглядов и конфессий английского и французского происхождения.
В 1860-х годах возглавляла движение за создание канадского государства. С 1873 именовалась Консервативной партией, с 1911 года - Либерально-консервативной партией (также использовалось название «Консервативная партия»), с 1942 года прогрессивно-консервативная партия Возглавляла правительственные кабинеты Канады в 1867-1873, 1878-1896, 1911-1921, 1926, 1930-1935, 1957-1963, 1979-1980, 1984-1993 годы.
В разное время прогрессивно-консервативная партия руководили Дж.А.Макдональд, Р.Л. Борден, Р.Б. Беннет, Дж.Дж. Дифенбейкер, Б. Малруни.
С момента возникновения занимала консервативные позиции, опиралась на британские традиции элитизма, монархизма, являлась сторонницей либеральной экономической политики и протекционизма, в федерально-провинциальных отношениях выступала с позиций централизма.
В годы Первой мировой войны возглавляемое ею правительство активно использовало государственные рычаги для ускоренного развития экономики в военных целях, ввело всеобщую воинскую повинность. В период Великой депрессии партия проводила политику в интересах крупного капитала, которая сочеталась с репрессиями против левых и коммунистических организаций, подавлением выступлений рабочих и фермеров, отказом от проведения системных реформ и использования кейнсианских методов. В годы Второй мировой войны прогрессивно-консервативная партия частично скорректировала программные установки: признала ответственность государства за сохранение общественного мира, высказалась за проведение политики обеспечения занятости, государственное вспомоществование слабым и престарелым.
В условиях нарастания экономических трудностей в 1980-х - начала 1990-х годов прогрессивно-консервативная партия совершила поворот вправо: выступила за сокращение государственных социальных программ, приватизацию государственных корпораций и проведение монетаристского курса. Партия отказалась от политики протекционизма и поддержала заключение Канадой договора о свободной торговле с США.
После сокрушительного поражения на выборах 1993 года прогрессивно-консервативная партия неуклонно теряла позиции и в 2003 году объединилась с идеологически близким ей Канадским альянсом в Консервативную партию Канады.