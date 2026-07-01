ПРОГРЕССИВНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ

ПРОГРЕССИВНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ - канадская политическая партия в XIX-XXI веках.

Воз­ник­ла в 1854 году как «ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ная коа­ли­ция», объ­е­ди­нив­шая по­ли­ти­ков различных взгля­дов и кон­фес­сий английского и французского про­ис­хо­ж­де­ния.

В 1860-х годах воз­глав­ля­ла дви­же­ние за соз­да­ние ка­надского го­су­дар­ст­ва. С 1873 име­но­ва­лась Кон­сер­ва­тив­ной пар­ти­ей, с 1911 года - Ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ной пар­ти­ей (так­же ис­поль­зо­ва­лось название «Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия»), с 1942 года прогрессивно-консервативная партия Воз­глав­ля­ла пра­ви­тельственные ка­би­не­ты Ка­на­ды в 1867-1873, 1878-1896, 1911-1921, 1926, 1930-1935, 1957-1963, 1979-1980, 1984-1993 годы.

В раз­ное вре­мя прогрессивно-консервативная партия ру­ко­во­ди­ли Дж.А.Мак­до­нальд , Р.Л. Бор­ден, Р.Б. Бен­нет , Дж.Дж. Ди­фен­бей­кер , Б. Мал­ру­ни .

С мо­мен­та воз­ник­но­ве­ния за­ни­ма­ла кон­сер­ва­тив­ные по­зи­ции, опи­ра­лась на британские тра­ди­ции эли­тиз­ма, мо­нар­хиз­ма, яв­ля­лась сто­рон­ни­цей ли­бе­раль­ной эко­но­мической по­ли­ти­ки и про­тек­цио­низ­ма, в фе­де­раль­но-про­винциальных от­но­ше­ни­ях вы­сту­па­ла с по­зи­ций цен­тра­лиз­ма.

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны воз­глав­ляе­мое ею пра­ви­тель­ст­во ак­тив­но ис­поль­зо­ва­ло государственные ры­ча­ги для ус­ко­рен­но­го раз­ви­тия эко­но­ми­ки в во­енных це­лях, вве­ло все­об­щую во­ин­скую по­вин­ность. В пе­ри­од Ве­ли­кой де­прес­сии пар­тия про­во­ди­ла по­ли­ти­ку в ин­те­ре­сах круп­но­го ка­пи­та­ла, ко­то­рая со­че­та­лась с ре­прес­сия­ми про­тив ле­вых и ком­му­ни­стических ор­га­ни­за­ций, по­дав­ле­ни­ем вы­сту­п­ле­ний ра­бо­чих и фер­ме­ров, от­ка­зом от про­ве­де­ния сис­тем­ных ре­форм и ис­поль­зо­ва­ния кейн­си­ан­ских ме­то­дов. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны прогрессивно-консервативная партия час­тич­но скор­рек­ти­ро­ва­ла про­грамм­ные ус­та­нов­ки: при­зна­ла от­вет­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва за со­хра­не­ние об­щественного ми­ра, вы­ска­за­лась за про­ве­де­ние по­ли­ти­ки обес­пе­че­ния за­ня­то­сти, государственное вспо­мо­ще­ст­во­ва­ние сла­бым и пре­ста­ре­лым.

В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния эко­но­мических труд­но­стей в 1980-х - начала 1990-х годов прогрессивно-консервативная партия со­вер­ши­ла по­во­рот впра­во: вы­сту­пи­ла за со­кра­ще­ние государственных со­ци­аль­ных про­грамм, при­ва­ти­за­цию государственных кор­по­ра­ций и про­ве­де­ние мо­не­та­ри­ст­ско­го кур­са. Пар­тия от­ка­за­лась от по­ли­ти­ки про­тек­цио­низ­ма и под­дер­жа­ла за­клю­че­ние Ка­на­дой до­го­во­ра о сво­бод­ной тор­гов­ле с США.

По­сле со­кру­шительного по­ра­же­ния на вы­бо­рах 1993 года прогрессивно-консервативная партия не­ук­лон­но те­ря­ла по­зи­ции и в 2003 году объ­е­ди­ни­лась с идео­ло­ги­че­ски близ­ким ей Ка­надским аль­ян­сом в Кон­сер­ва­тив­ную пар­тию Ка­на­ды.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)