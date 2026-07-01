ПРОГРЕССИВНАЯ ЭРА

ПРОГРЕССИВНАЯ ЭРА - период в истории США, отмеченный формированием и развитием широкого общественно-политического движения, выступавшего за общедемократические преобразования и улучшение условий труда рабочих.

Ве­ду­щие пред­ста­ви­те­ли дви­же­ния: жур­на­ли­сты-«мак­рей­ке­ры» К.П. Кон­нол­ли, А.М. Тар­белл, Дж.Л. Стеф­фенс, по­ли­ти­ки-ре­фор­ми­сты Т. Джон­сон, Р.М. Ла­фол­лет , Т. Руз­вельт.

Фор­ми­ро­ва­ние про­грес­си­ст­ско­го дви­же­ния свя­за­но с про­ве­де­ни­ем в 1890-х годах ре­форм (уволь­не­ние кор­рум­пи­ро­ван­ных ад­ми­ни­ст­ра­то­ров, кон­троль над це­на­ми на городском транс­пор­те и других) мэ­ра­ми Клив­лен­да, Мин­неа­по­ли­са, Нью-Йор­ка и других го­ро­дов.

Впо­след­ст­вии дви­же­ние вы­шло на уро­вень шта­тов (в 1901 году гу­бер­на­то­ром Вис­кон­си­на из­бран рес­пуб­ли­ка­нец-ре­фор­мист Р.М. Ла­фол­лет) и в 1908-1912 годы при­об­ре­ло об­ще­на­цио­наль­ный мас­штаб в ре­зуль­та­те соз­да­ния влия­тель­ных ре­фор­ми­ст­ских групп в Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США и Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США.

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1908 года де­мо­кра­ты по­тре­бо­ва­ли уже­сто­че­ния ан­ти­мо­но­поль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, вве­де­ния по­до­ход­но­го на­ло­га, де­мо­кра­ти­за­ции дея­тель­но­сти Кон­грес­са США ; в 1912 году к это­му до­ба­ви­лись тре­бо­ва­ния пря­мых вы­бо­ров се­на­то­ров, за­пре­та при­ме­не­ния ан­ти­мо­но­поль­ных за­ко­нов к проф­сою­зам и другие. В Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США борь­ба ме­ж­ду ре­фор­ми­ста­ми и кон­сер­ва­то­ра­ми при­ве­ла к рас­ко­лу и об­ра­зо­ва­нию в 1912 году Про­грес­сив­ной пар­тии (ПП) во гла­ве с Ла­фол­ле­том. Про­грам­ма по­бе­див­ше­го на вы­бо­рах 1912 года Т.В. Виль­со­на вклю­ча­ла в се­бя ряд тре­бо­ва­ний, раз­де­ляв­ших­ся ПП, и ста­ла реа­ли­зо­вывать­ся в рам­ках кур­са «про­грес­сив­ных ре­форм».

Важ­ней­шие ре­фор­мы «прогрессивная эра»: из­ме­не­ние в 1907-1911 годах сис­те­мы фи­нан­си­ро­ва­ния из­би­рательных кам­па­ний (объ­ё­мы фи­нан­си­рова­ния ста­ли ли­ми­ти­ро­вать­ся, его ис­точ­ни­ки дек­ла­ри­ро­вать­ся, нац. бан­кам и кор­по­ра­ци­ям бы­ло за­пре­ще­но уча­ст­во­вать в фи­нан­си­ро­ва­нии вы­бо­ров); 17-я по­прав­ка к Кон­сти­ту­ции США, вво­див­шая пря­мые вы­бо­ры се­на­то­ров на­се­ле­ни­ем шта­тов (всту­пи­ла в си­лу в 1913 году); Клей­то­на за­кон 1914 года, пре­ду­смат­ри­вав­ший ряд бо­лее дей­ст­вен­ных ан­ти­мо­но­поль­ных мер и ог­ра­ни­чив­ший при­ме­не­ние Шер­ма­на за­ко­на 1890 года к проф­сою­зам (его реа­ли­за­ция, од­на­ко, пол­но­стью не осу­ще­ст­в­ле­на); за­кон Адам­со­на 1916 года, ус­та­но­вив­ший 8-ча­со­вой ра­бо­чий день на ча­ст­ных же­лез­ных до­ро­гах (на уров­не шта­тов про­грес­си­стам уда­лось до­бить­ся бо­лее зна­чительных ус­ту­пок).

Всту­п­ле­ние США в Первую ми­ро­вую вой­ну (1917 год), по­тре­бо­вав­шее мо­би­ли­за­ции нац. ре­сур­сов и уже­сто­че­ния государственного кон­тро­ля над об­щественно-по­ли­тической жиз­нью стра­ны, зна­ме­но­ва­ло окон­ча­ние «прогрессивной эры». Её за­клю­чительным ак­том счи­та­ет­ся, од­на­ко, при­ня­тие 19-й по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции США (всту­пи­ла в си­лу в 1920 году), пре­до­ста­вив­шей из­би­рательные пра­ва жен­щи­нам.

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