ПРОГРЕССИВНАЯ ЭРА
ПРОГРЕССИВНАЯ ЭРА - период в истории США, отмеченный формированием и развитием широкого общественно-политического движения, выступавшего за общедемократические преобразования и улучшение условий труда рабочих.
Ведущие представители движения: журналисты-«макрейкеры» К.П. Коннолли, А.М. Тарбелл, Дж.Л. Стеффенс, политики-реформисты Т. Джонсон, Р.М. Лафоллет, Т. Рузвельт.
Формирование прогрессистского движения связано с проведением в 1890-х годах реформ (увольнение коррумпированных администраторов, контроль над ценами на городском транспорте и других) мэрами Кливленда, Миннеаполиса, Нью-Йорка и других городов.
Впоследствии движение вышло на уровень штатов (в 1901 году губернатором Висконсина избран республиканец-реформист Р.М. Лафоллет) и в 1908-1912 годы приобрело общенациональный масштаб в результате создания влиятельных реформистских групп в Демократической партии США и Республиканской партии США.
На президентских выборах 1908 года демократы потребовали ужесточения антимонопольного законодательства, введения подоходного налога, демократизации деятельности Конгресса США; в 1912 году к этому добавились требования прямых выборов сенаторов, запрета применения антимонопольных законов к профсоюзам и другие. В Республиканской партии США борьба между реформистами и консерваторами привела к расколу и образованию в 1912 году Прогрессивной партии (ПП) во главе с Лафоллетом. Программа победившего на выборах 1912 года Т.В. Вильсона включала в себя ряд требований, разделявшихся ПП, и стала реализовываться в рамках курса «прогрессивных реформ».
Важнейшие реформы «прогрессивная эра»: изменение в 1907-1911 годах системы финансирования избирательных кампаний (объёмы финансирования стали лимитироваться, его источники декларироваться, нац. банкам и корпорациям было запрещено участвовать в финансировании выборов); 17-я поправка к Конституции США, вводившая прямые выборы сенаторов населением штатов (вступила в силу в 1913 году); Клейтона закон 1914 года, предусматривавший ряд более действенных антимонопольных мер и ограничивший применение Шермана закона 1890 года к профсоюзам (его реализация, однако, полностью не осуществлена); закон Адамсона 1916 года, установивший 8-часовой рабочий день на частных железных дорогах (на уровне штатов прогрессистам удалось добиться более значительных уступок).
Вступление США в Первую мировую войну (1917 год), потребовавшее мобилизации нац. ресурсов и ужесточения государственного контроля над общественно-политической жизнью страны, знаменовало окончание «прогрессивной эры». Её заключительным актом считается, однако, принятие 19-й поправки к Конституции США (вступила в силу в 1920 году), предоставившей избирательные права женщинам.