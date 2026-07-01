ПРОГРЕССИСТОВ ПАРТИЯ

ПРОГРЕССИСТОВ ПАРТИЯ - российская политическая партия в 1912-1917 годов.

За­ни­ма­ла цен­три­ст­скую по­зи­цию в ли­бе­раль­ном ла­ге­ре - ме­ж­ду Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей и «Сою­зом 17 ок­тяб­ря». Её уч­ре­дительный съезд со­сто­ял­ся в Санкт-Пе­тербур­ге 11 (24)-13 (26) ноября 1912 года.

Ядром партии прогрессистов ста­ли бывшие чле­ны фрак­ции про­грес­си­стов в 3-й Государственной ду­ме (36 де­пу­та­тов к кон­цу ра­бо­ты Ду­мы, председатель - И.Н. Еф­ре­мов ). Ряд чле­нов ЦК ра­нее вхо­ди­ли в пар­тию де­мо­кра­ти­че­ских ре­форм ( М.М. Ко­ва­лев­ский , В.Д. Кузь­мин-Ка­ра­ва­ев, А.С. По­сни­ков и другие) и пар­тию мир­но­го об­нов­ле­ния (князь Е.Н. Тру­бец­кой, Н.Н. Львов , М.А. Ста­хо­вич, Д.Н. Ши­пов и другие). Ве­ду­щую роль иг­ра­ли чле­ны московского от­де­ле­ния ЦК - пред­при­ни­ма­те­ли А.И. Ко­но­ва­лов, П.П. Ря­бу­шин­ский, С.Н. Треть­я­ков, С.И. Чет­ве­ри­ков и другие.

Про­грам­ма: ус­та­нов­ле­ние от­вет­ст­вен­но­сти пра­ви­тель­ст­ва пе­ред Государственной ду­мой, рас­ши­ре­ние кру­га из­би­ра­те­лей (в пер­спек­ти­ве - все­об­щее и рав­ное го­ло­со­ва­ние), от­ме­на ре­жи­ма уси­лен­ной и чрез­вы­чай­ной ох­ра­ны, административного над­зо­ра за ор­га­на­ми зем­ско­го и городского са­мо­управ­ле­ния и другие.

Дея­тель­ность пар­тии со­сре­до­то­чи­ва­лась главным образом в Ду­ме (33 де­пу­та­та - чле­на пар­тии и 15 при­мы­кав­ших к ним в начале 1-й сес­сии 4-й Ду­мы, председатель фрак­ции - Еф­ре­мов), где чле­ны прогрессистов партия ча­ще все­го го­ло­со­ва­ли вме­сте с ка­де­та­ми и ок­тяб­ри­ста­ми. Про­грес­си­сты раз­ви­ва­ли свои взгля­ды в жур­на­лах «Вест­ник Ев­ро­пы», «Рус­ская мысль», га­зе­тах «Рус­ские ве­до­мо­сти», «Ут­ро Рос­сии» и других.

В начале Первой ми­ро­вой вой­ны прогрессистов партия под­дер­жа­ла пра­ви­тель­ст­во, в ча­стно­сти раз­вёр­ну­тую им кам­па­нию по борь­бе с «не­мец­ким за­силь­ем». В ка­че­ст­ве главной це­ли вы­дви­ну­ла «ве­ли­чие Рос­сии», «ук­ре­п­ле­ние за рус­ской на­род­ностью гос­под­ствую­ще­го зна­че­ния», но с ав­то­но­ми­ей для Поль­ши и Великого княжества Фин­лянд­ско­го. Чле­ны пар­тии уча­ст­во­ва­ли в дея­тель­но­сти Осо­бых со­ве­ща­ний, во­ен­но-про­мыш­лен­ных ко­ми­те­тов, Зем­ско­го сою­за, Сою­за го­ро­дов. По­сле по­ра­же­ний российской ар­мии в 1915 году об­ви­ни­ли пра­ви­тель­ст­во в не­спо­соб­но­сти ор­га­ни­зо­вать обо­ро­ну стра­ны. Вы­сту­па­ли за соз­да­ние ле­во­цен­три­ст­ско­го бло­ка оп­по­зиционных фрак­ций в Ду­ме, для это­го ис­поль­зо­ва­ли, в ча­ст­но­сти, ма­сон­ские ло­жи.

Еф­ре­мов, Ко­но­ва­лов, Ко­ва­лев­ский и другие. актив­но уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии «Про­грес­сив­но­го бло­ка» (август/сентябрь 1915 года). В нём со­ста­ви­ли ра­ди­каль­ное мень­шин­ст­во, от­стаи­вая тре­бо­ва­ние «от­вет­ст­вен­но­го пра­ви­тель­ст­ва» (его от­вет­ст­вен­но­сти пе­ред Ду­мой). С конца 1915 года при­зы­ва­ли оп­по­зицию к бо­лее ре­ши­тель­ной так­ти­ке. 31 октября (13 ноября) 1916 года вы­шли из «Про­грес­сив­но­го бло­ка» в знак про­тес­та про­тив от­сут­ст­вия в его дек­ла­ра­ции тре­бо­ва­ний «от­вет­ст­вен­но­го ми­ни­стер­ст­ва» и соз­да­ния ко­мис­сии для рас­сле­до­ва­ния дей­ст­вий пра­ви­тель­ст­ва, при­вед­ших, по их мне­нию, к обо­ст­ре­нию внутреннего кри­зи­са (пре­ж­де все­го, про­до­вольственные про­бле­мы). Под­дер­жи­ва­ли лож­ные слу­хи о воз­можной из­ме­не в выс­ших сфе­рах, имев­шей цель за­клю­че­ния се­па­рат­но­го ми­ра с Гер­ма­ни­ей. Ко­но­ва­лов, М.М. Фё­до­ров совместно с А.И.Гуч­ко­вым, А.Ф. Ке­рен­ским, П.Н. Ми­лю­ко­вым и другими, а так­же пред­ста­ви­те­ля­ми ве­ли­ко­кня­же­ской оп­по­зи­ции и выс­ше­го ге­не­ра­ли­те­та (А.М. Кры­мов, М.В. Алек­се­ев) об­су­ж­да­ли пла­ны пе­ре­во­ро­та в поль­зу це­са­ре­ви­ча Алек­сея (при ре­гент­ст­ве великого князя Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча) или великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Млад­ше­го (при этом клю­че­вая роль от­во­ди­лась пра­ви­тель­ст­ву во гла­ве с близ­ким к про­грес­си­стам князем Г.Е. Льво­вым).

Во вре­мя Февральской ре­во­лю­ции 1917 года про­грес­си­сты во­шли в со­став Временного комитета Государственной ду­мы (А.И. Ко­но­ва­лов, В.А. Ржев­ский), сыг­ра­ли важ­ную роль в по­бе­де ре­во­лю­ции (пре­ж­де все­го, А.А. Буб­ли­ков - ко­мис­сар Временного комитета Ду­мы в Министерстве пу­тей со­об­ще­ния). Князь Г.Е. Львов воз­гла­вил Временное пра­ви­тель­ст­во, в его со­став во­шёл Ко­но­ва­лов, пред­се­да­те­лем Главного зе­мель­но­го комитета стал А.С. По­сни­ков. Са­ма партия прогрессистов фак­ти­че­ски рас­па­лась.

А.А. Ба­рыш­ни­ков, И.Н. Еф­ре­мов, Ко­но­ва­лов, И.В. Ти­тов и другие уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии Ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тической пар­тии, ко­то­рая объ­я­ви­ла сво­ей це­лью ус­та­нов­ле­ние фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­ки с пре­зи­дент­ской фор­мой прав­ле­ния; не­ко­то­рые вид­ные чле­ны прогрессистов партия всту­пи­ли в ка­дет­скую пар­тию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)