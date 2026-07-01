ПРОГРЕССИСТОВ ПАРТИЯ
ПРОГРЕССИСТОВ ПАРТИЯ - российская политическая партия в 1912-1917 годов.
Занимала центристскую позицию в либеральном лагере - между Конституционно-демократической партией и «Союзом 17 октября». Её учредительный съезд состоялся в Санкт-Петербурге 11 (24)-13 (26) ноября 1912 года.
Ядром партии прогрессистов стали бывшие члены фракции прогрессистов в 3-й Государственной думе (36 депутатов к концу работы Думы, председатель - И.Н. Ефремов). Ряд членов ЦК ранее входили в партию демократических реформ (М.М. Ковалевский, В.Д. Кузьмин-Караваев, А.С. Посников и другие) и партию мирного обновления (князь Е.Н. Трубецкой, Н.Н. Львов, М.А. Стахович, Д.Н. Шипов и другие). Ведущую роль играли члены московского отделения ЦК - предприниматели А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский, С.Н. Третьяков, С.И. Четвериков и другие.
Программа: установление ответственности правительства перед Государственной думой, расширение круга избирателей (в перспективе - всеобщее и равное голосование), отмена режима усиленной и чрезвычайной охраны, административного надзора за органами земского и городского самоуправления и другие.
Деятельность партии сосредоточивалась главным образом в Думе (33 депутата - члена партии и 15 примыкавших к ним в начале 1-й сессии 4-й Думы, председатель фракции - Ефремов), где члены прогрессистов партия чаще всего голосовали вместе с кадетами и октябристами. Прогрессисты развивали свои взгляды в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», газетах «Русские ведомости», «Утро России» и других.
В начале Первой мировой войны прогрессистов партия поддержала правительство, в частности развёрнутую им кампанию по борьбе с «немецким засильем». В качестве главной цели выдвинула «величие России», «укрепление за русской народностью господствующего значения», но с автономией для Польши и Великого княжества Финляндского. Члены партии участвовали в деятельности Особых совещаний, военно-промышленных комитетов, Земского союза, Союза городов. После поражений российской армии в 1915 году обвинили правительство в неспособности организовать оборону страны. Выступали за создание левоцентристского блока оппозиционных фракций в Думе, для этого использовали, в частности, масонские ложи.
Ефремов, Коновалов, Ковалевский и другие. активно участвовали в создании «Прогрессивного блока» (август/сентябрь 1915 года). В нём составили радикальное меньшинство, отстаивая требование «ответственного правительства» (его ответственности перед Думой). С конца 1915 года призывали оппозицию к более решительной тактике. 31 октября (13 ноября) 1916 года вышли из «Прогрессивного блока» в знак протеста против отсутствия в его декларации требований «ответственного министерства» и создания комиссии для расследования действий правительства, приведших, по их мнению, к обострению внутреннего кризиса (прежде всего, продовольственные проблемы). Поддерживали ложные слухи о возможной измене в высших сферах, имевшей цель заключения сепаратного мира с Германией. Коновалов, М.М. Фёдоров совместно с А.И.Гучковым, А.Ф. Керенским, П.Н. Милюковым и другими, а также представителями великокняжеской оппозиции и высшего генералитета (А.М. Крымов, М.В. Алексеев) обсуждали планы переворота в пользу цесаревича Алексея (при регентстве великого князя Михаила Александровича) или великого князя Николая Николаевича Младшего (при этом ключевая роль отводилась правительству во главе с близким к прогрессистам князем Г.Е. Львовым).
Во время Февральской революции 1917 года прогрессисты вошли в состав Временного комитета Государственной думы (А.И. Коновалов, В.А. Ржевский), сыграли важную роль в победе революции (прежде всего, А.А. Бубликов - комиссар Временного комитета Думы в Министерстве путей сообщения). Князь Г.Е. Львов возглавил Временное правительство, в его состав вошёл Коновалов, председателем Главного земельного комитета стал А.С. Посников. Сама партия прогрессистов фактически распалась.
А.А. Барышников, И.Н. Ефремов, Коновалов, И.В. Титов и другие участвовали в создании Радикально-демократической партии, которая объявила своей целью установление федеративной республики с президентской формой правления; некоторые видные члены прогрессистов партия вступили в кадетскую партию.