ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ

ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в США.

Об­ра­зо­ва­лась в ре­зуль­та­те рас­ко­ла Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США (РП) в ию­не 1912 года и вы­хо­да из неё ре­фор­ми­ст­ски на­стро­ен­ных по­ли­ти­ков («про­грес­си­стов») во гла­ве с Т. Руз­вель­том. Ре­шаю­щую роль в партийном рас­ко­ле сыг­ра­ли раз­но­гла­сия ме­ж­ду дей­ст­вую­щим пре­зи­ден­том США У.Х. Таф­том и Руз­вель­том по во­про­су о кор­по­ра­ции «United States Steel» (Руз­вельт вы­сту­пал про­тив су­деб­ных пре­сле­до­ва­ний тре­ста в со­от­вет­ст­вии с Шер­ма­на за­ко­ном 1890 года).

В августе 1912 года со­сто­ял­ся уч­ре­дительный съезд прогрессивной партии, вы­дви­нув­ший Руз­вель­та кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ты и ут­вер­див­ший партийную плат­фор­му. Кри­ти­куя кор­руп­цию, прогрессивная партия при­зы­ва­ла ог­ра­ни­чить объ­ём и обес­пе­чить про­зрач­ность фи­нан­си­ро­ва­ния пред­вы­бор­ных кам­па­ний, вве­сти обя­за­тель­ную ре­ги­ст­ра­цию лоб­би­стов, пря­мые вы­бо­ры се­на­то­ров, пер­вич­ные вы­бо­ры на штат­ные и фе­де­раль­ные долж­но­сти, пре­дос­та­вить из­би­рательные пра­ва жен­щи­нам, уси­лить гражданский кон­троль за дея­тель­но­стью чи­нов­ни­ков, рас­ши­рить уча­стие гра­ж­дан в за­ко­но­твор­че­ст­ве (пра­во за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы) и при­ня­тии за­ко­нов (ре­фе­рен­дум, воз­мож­ность ан­ну­ли­ро­ва­ния ре­ше­ний Вер­хов­но­го су­да о не­кон­сти­ту­ци­он­но­сти зако­нов по­сред­ст­вом все­на­род­но­го го­ло­со­ва­ния). Прогрессивная партия вы­сту­па­ла так­же за вве­де­ние 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, соз­да­ние сис­те­мы стра­хо­ва­ния по ста­рос­ти, ин­ва­лид­но­сти и без­ра­бо­ти­це, вы­пла­ту ком­пен­са­ций ра­бо­чим за про­из­водственные трав­мы, ус­та­нов­ле­ние га­ран­ти­ро­ван­но­го ми­ни­му­ма оп­ла­ты тру­да для жен­щин, соз­да­ние национальной служ­бы здра­во­охра­не­ния и так далее.

По­те­ря Руз­вель­том под­держ­ки кон­сер­ва­тив­но­го и час­ти про­грес­си­ст­ско­го элек­то­ра­та вку­пе с не­дос­та­точ­ным фи­нан­си­ро­вани­ем из­би­рательной кам­па­нии и по­пыт­кой на­ру­шить не­пи­са­ное «пра­ви­ло двух пре­зи­дент­ских сро­ков» (пре­тен­до­вал на 3-е пре­зи­дент­ст­во) обу­сло­ви­ли его по­ра­же­ние на вы­бо­рах 1912 года. Ус­ту­пив кан­ди­да­ту от де­мо­кра­тов Т.В. Виль­со­ну, Руз­вельт тем не ме­нее зна­чи­тель­но опе­ре­дил рес­пуб­ли­кан­ца Таф­та.

Впер­вые в ис­то­рии США кан­ди­дат от «треть­ей» пар­тии пре­взо­шёл пред­ста­ви­те­ля од­ной из главных пар­тий стра­ны. Это бы­ло клю­че­вым дос­тиже­ни­ем прогрессивной партии. По­сле­до­вав­шие за­тем не­уда­чи (на ме­ст­ных вы­бо­рах в гу­бер­на­то­ры и за­ко­но­дательные ор­га­ны шта­тов) при­ве­ли в ито­ге к вос­со­еди­не­нию про­грес­си­стов с рес­пуб­ли­кан­ца­ми при ус­ло­вии от­ка­за Руз­вель­та от уча­стия в оче­ред­ных пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1916 года в поль­зу Ч. Хью­за.

Офи­ци­аль­но прогрессивная партия пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в 1918 году.

По­ли­тические пар­тии под ана­ло­гич­ным названием су­ще­ст­во­ва­ли в ис­то­рии США в 1924-1946 годы (объ­е­ди­ня­ла сто­рон­ни­ков Р.М. Ла­фол­ле­та , от­ко­лов­ших­ся от рес­пуб­ли­кан­цев; ак­тив­ную дея­тель­ность пре­кра­ти­ла по­сле 1925 года) и в 1948-1955 годы (сто­рон­ни­ки кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ты Г. Уол­ле­са).

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