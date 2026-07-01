Прогре́сса тео́рии в исто́рии
Прогре́сса тео́рии в исто́рии — совокупность концепций поступательного развития человеческого общества и индивидов от низшего к высшему. Тесно связаны с футуристским темпоральным режимом (см. Темпоральность историческая), характерным для зрелого Нового времени, с просвещенческими и либеральными идеалами, такими как цивилизация и демократия. Основными антонимами понятия прогресса являются регресс и деградация.
Идея прогресса возникла в ходе спора о соотношении заслуг древних и новых мыслителей, важную роль в нем играл Б. ле Бовье де Фонтенель. В форме теории, придававшей прогрессу силу исторического закона, П. т. в и. появилась у М. Ж. А. Кондорсе (1794). Его представлениям о прогрессе свойственны черты религиозной философии истории: телеологизм, детерминизм, необратимость. Центр тяжести перенесен из прошлого в будущее, связан с идеями «естественного прогресса» цивилизации и нарастания его скорости (прежде всего в Зап. Европе). Прогресс разума ведет к уничтожению неравенства между народами, гармонизации развития способностей человека.
По результатам промышленной и политических революций в Европе идеал прогресса был дополнен консервативным идеалом порядка, усилился европоцентризм. В философии истории Ф. Гизо, О. Конта, Г. В. Ф. Гегеля, Г. Т. Бокля предлагались варианты общего закона прогресса, наиболее прогрессивной называлась та или иная страна, устанавливался тот или иной вариант дискурсивной гегемонии. Закрепилась стадиальная схема исторической хронологии (древность — Средние века — Новое время), мир был поделен на исторические и неисторические (позже — на развитые, развивающиеся и неразвитые) народы, а история как наука — на всеобщую историю, востоковедение и этнологию. К. Маркс и Ф. Энгельс предложили на смену идеалистической — материалистическую трактовку прогресса как смены социально-экономических формаций. У Г. Спенсера идея прогресса связана с идеями эволюции и адаптации. В историческом знании П. т. в и. стали в XIX в. господствующим направлением в большинстве исторических школ. В центре внимания историков оказались становление наций и национальных государств, социально-экономическая история, прогресс науки и культуры. Достижения П. т. в и. обобщены в «Кембриджской современной истории» (14 т., 1902–1912), «Всемирной истории с IV века до наших дней» Э. Лависса и А. Рамбо (12 т., 1893–1900), «Истории Западной Европы в Новое время» Н. И. Кареева (7 т., 1892–1917).
В конце XIX в. прогрессизм стал размываться вместе с футуристским темпоральным режимом, на смену которому приходил презентизм. В его рамках древность могла представляться более прогрессивной, чем современность (у Л. Г. Моргана). К 1920‑м распространилась критика детерминистского, телеологического, финалистского характера П. т. в и. (Д. Б. Бьюри, Э. Трёльч). В ХХ в. П. т. в и. развивались в основном в контексте марксистско-ленинской философии истории в СССР, описывавшей прогрессивное движение от одной социально-экономической формации к другой. Они стали основой «Всемирной истории» (10 т., 1956–1965). В конце ХХ — начале XXI в. было показано, что модернизация делает мир более рискованным (У. Бек), нестабильным, неопределенным, сложным и двусмысленным (сокр. «мир VUCA»). Ю. Хабермас нарисовал картину нарастающего обострения кризисов. К ней близка теория Н. Н. Моисеева об экологическом императиве развития. Вместо понятия прогресса стали употребляться понятия исторической эволюции, модернизации, устойчивого развития, учитывающие отрицательную обратную связь. В России разрабатываются и концепции прогресса в режиме обострения: параллельного роста технологического прогресса и снижения агрессивности (А. П. Назаретян), сингулярности как точки, в которой традиционные модели развития утрачивают релевантность (А. Д. Панов). А. В. Коротаев показал, что сингулярность начала XXI в. можно трактовать и как замедление прогресса.
Лит.: Bury J. B. The Idea of Progress. An Inquiry into Its Origin and Growth. London, 1920; Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994; Owen D. S. Between Reason and History: Habermas and the Idea of Progress. Albany, 2002. И. Н. Ионов.