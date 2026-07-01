Прогре́сса тео́рии в исто́рии

Прогре́сса тео́рии в исто́рии — совокупность концепций поступательного развития человеческого общества и индивидов от низшего к высшему. Тесно связаны с футуристским темпоральным режимом (см. Темпоральность историческая ), характерным для зрелого Нового времени, с просвещенческими и либеральными идеалами, такими как цивилизация и демократия. Основными антонимами понятия прогресса являются регресс и деградация.

Идея прогресса возникла в ходе спора о соотношении заслуг древних и новых мыслителей, важную роль в нем играл Б. ле Бовье де Фонтенель. В форме теории, придававшей прогрессу силу исторического закона, П. т. в и. появилась у М. Ж. А. Кондорсе (1794). Его представлениям о прогрессе свой­ственны черты религиозной философии истории : телеологизм, детерминизм, необратимость. Центр тяжести перенесен из прошлого в будущее, связан с идеями «естественного прогресса» цивилизации и нарастания его скорости (прежде всего в Зап. Европе). Прогресс разума ведет к уничтожению неравенства между народами, гармонизации развития способностей человека.

По результатам промышленной и политических революций в Европе идеал прогресса был дополнен консервативным идеалом порядка, усилился европоцентризм. В философии истории Ф. Гизо , О. Конта , Г. В. Ф. Гегеля , Г. Т. Бокля предлагались варианты общего закона прогресса, наиболее прогрессивной называлась та или иная страна, устанавливался тот или иной вариант дискурсивной гегемонии. Закрепилась стадиальная схема исторической хронологии (древность — Средние века — Новое время ), мир был поделен на исторические и неисторические (позже — на развитые, развивающиеся и неразвитые) народы, а история как наука — на всеобщую историю, востоковедение и этнологию. К. Маркс и Ф. Энгельс предложили на смену идеалистической — материалистическую трактовку прогресса как смены социально-­экономических формаций. У Г. Спенсера идея прогресса связана с идеями эволюции и адаптации. В историческом знании П. т. в и. стали в XIX в. господствующим направлением в большинстве исторических школ. В центре внимания историков оказались становление наций и национальных государств, социально-­экономическая история, прогресс науки и культуры. Достижения П. т. в и. обобщены в «Кембриджской современной истории» (14 т., 1902–1912), «Всемирной истории с IV века до наших дней» Э. Лависса и А. Рамбо (12 т., 1893–1900), «Истории Западной Европы в Новое время» Н. И. Кареева (7 т., 1892–1917).

В конце XIX в. прогрессизм стал размываться вместе с футуристским темпоральным режимом, на смену которому приходил презентизм. В его рамках древность могла представляться более прогрессивной, чем современность (у Л. Г. Моргана). К 1920‑м распространилась критика детерминистского, телеологического, финалистского характера П. т. в и. (Д. Б. Бьюри, Э. Трёльч). В ХХ в. П. т. в и. развивались в основном в контексте марксистско-­ленинской философии истории в СССР, описывавшей прогрессивное движение от одной социально-­экономической формации к другой. Они стали основой «Всемирной истории» (10 т., 1956–1965). В конце ХХ — начале XXI в. было показано, что модернизация делает мир более рискованным (У. Бек), нестабильным, неопределенным, сложным и двусмысленным (сокр. «мир VUCA»). Ю. Хабермас нарисовал картину нарастающего обострения кризисов. К ней близка теория Н. Н. Моисеева об экологическом императиве развития. Вместо понятия прогресса стали употребляться понятия исторической эволюции, модернизации, устойчивого развития, учитывающие отрицательную обратную связь. В России разрабатываются и концепции прогресса в режиме обострения: параллельного роста технологического прогресса и снижения агрессивности (А. П. Назаретян), сингулярности как точки, в которой традиционные модели развития утрачивают релевантность (А. Д. Панов). А. В. Коротаев показал, что сингулярность начала XXI в. можно трактовать и как замедление прогресса.

Лит .: Bury J. B. The Idea of Progress. An Inquiry into Its Origin and Growth. London, 1920; Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994; Owen D. S. Between Reason and History: Habermas and the Idea of Progress. Albany, 2002. И. Н. Ионов.