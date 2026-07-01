ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА

ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА - род инструментальной музыки; музыкальные произведения, имеющие словесную программу, конкретизирующую музыкальное содержание.

Про­грам­мой мо­жет слу­жить за­гла­вие, ука­зы­ваю­щее на что-ли­бо вдох­но­вив­шее ком­по­зи­то­ра; бо­лее под­роб­ные про­грам­мы обыч­но пред­став­ля­ют со­бой литературный сю­жет.

В программной музыке ши­ро­ко при­ме­ня­ют­ся зву­ко­изо­бра­зи­тель­ность, кон­кре­ти­за­ция че­рез жанр. Раз­ли­ча­ют­ся кар­тин­ная (музыкальные кар­ти­ны при­ро­ды, народных празд­неств, битв и другие) и сю­жет­ная про­грамм­ность. Раз­ви­тие музыкальных об­ра­зов в сю­жет­но-про­грамм­ной му­зы­ке в той или иной сте­пе­ни от­ве­ча­ет кон­ту­рам сю­же­та (как пра­ви­ло, за­им­ст­во­ван­но­го из ху­дожественной литературы), по­рой да­ёт­ся лишь музыкальная ха­рак­те­ри­сти­ка основных об­ра­зов.

В программной музыке ис­поль­зу­ют­ся приё­мы раз­ви­тия, по­зво­ляю­щие сле­до­вать за сю­же­том, не на­ру­шая соб­ст­вен­но музыкальных за­ко­но­мер­но­стей; сре­ди них - ва­риа­ци­он­ность (смотрите «Вариационная форма») и свя­зан­ный с ней мо­но­те­ма­тизм (ви­до­из­ме­не­ния од­ной объ­е­ди­няю­щей те­мы в круп­ных, в том числе цик­ли­че­ских, про­из­ве­де­ни­ях, не обя­за­тель­но про­грамм­ных), лейт­мо­тив­ные ха­рак­те­ри­сти­ки (смотрите Лейт­мо­тив ), объ­е­ди­не­ние в круп­ной од­но­ча­ст­ной фор­ме при­зна­ков раз­ных форм, что ха­рак­тер­но для жан­ра сим­фо­ни­че­ской по­эмы.

Ис­то­ки программной музыки - в зву­ко­изо­бра­зи­тель­но­сти во­каль­ной и во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки XIV-XVI веков [италянская кач­ча, французаское рон­до́ пе­рио­да ars subtilior (смотрите в статье «Арс но­ва»), шан­сон К. Жа­не­ке­на и другие].

Про­грамм­ность в соб­ст­вен­ном смы­с­ле бе­рёт на­ча­ло в эпо­ху ба­рок­ко в про­из­ве­де­ни­ях К. Фа­ри­ны (сборник «При­чуд­ли­вое ка­прич­чио», издан в 1627 году в Дрез­де­не), А. По­льет­ти (сюи­та для кла­ви­ра «Вос­ста­ние в Ве­нг­рии», 1671 год), И.Я. Фро­бер­ге­ра, Г.И.Ф.Би­бе­ра, И. Ку­нау. Сре­ди про­грамм­ных про­из­ве­де­ний XVIII века: «Ка­прич­чио на отъ­езд воз­люб­лен­но­го бра­та» И.С. Ба­ха , цикл скри­пич­ных кон­цер­тов «Вре­ме­на го­да» А. Ви­валь­ди , кла­ве­син­ные ми­ниа­тю­ры Ф. Ку­пе­ре­на, Ж.Ф. Ра­мо. Ряд про­из­ве­де­ний программной музыки соз­дал Л. ван Бет­хо­вен: 6-я сим­фо­ния («Пас­то­раль­ная»; все час­ти име­ют на­зва­ния), увер­тю­ра «Ко­рио­лан» и другие.

Рас­цвет программная музыка в 19 в. свя­зан с ро­ман­тиз­мом, про­воз­гла­сив­шим об­нов­ле­ние му­зы­ки с по­мо­щью еди­не­ния её с по­эзи­ей; сре­ди об­раз­цов - «Фан­та­сти­че­ская сим­фо­ния» и сим­фо­ния «Га­рольд в Ита­лии» Г. Берлиоза, сим­фо­нии «Фа­уст», «К "Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии" Дан­те», симфоническая по­эмы «Тас­со», «Пре­лю­ды» Ф. Лис­та (ему при­над­ле­жит сам тер­мин «программная музыка»). Про­грамм­ность ро­ман­тического тол­ка свой­ст­вен­на симфоническим со­чине­ни­ям Р. Штрау­са, Я. Си­бе­лиу­са.

Круп­ный вклад в программной музыки вне­сли русские ком­по­зи­то­ры: симфоническая кар­ти­на «Ива­но­ва ночь на Лы­сой го­ре», фортепианный цикл «Кар­тин­ки с вы­став­ки» М.П. Му­сорг­ско­го, симфоническая сюи­та «Шехе­ра­за­да» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, сим­фо­ния «Ман­фред», увер­тю­ра-фан­та­зия «Ро­мео и Джуль­ет­та», фан­та­зия для ор­ке­ст­ра «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» П.И. Чай­ков­ско­го и другие; программная музыка пи­са­ли А.К. Гла­зу­нов, А.К. Ля­дов, А.Н. Скря­бин, С.В. Рах­ма­ни­нов, Н.Я. Мяс­ков­ский, Д.Д. Шос­та­ко­вич.

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