ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА
ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА - род инструментальной музыки; музыкальные произведения, имеющие словесную программу, конкретизирующую музыкальное содержание.
Программой может служить заглавие, указывающее на что-либо вдохновившее композитора; более подробные программы обычно представляют собой литературный сюжет.
В программной музыке широко применяются звукоизобразительность, конкретизация через жанр. Различаются картинная (музыкальные картины природы, народных празднеств, битв и другие) и сюжетная программность. Развитие музыкальных образов в сюжетно-программной музыке в той или иной степени отвечает контурам сюжета (как правило, заимствованного из художественной литературы), порой даётся лишь музыкальная характеристика основных образов.
В программной музыке используются приёмы развития, позволяющие следовать за сюжетом, не нарушая собственно музыкальных закономерностей; среди них - вариационность (смотрите «Вариационная форма») и связанный с ней монотематизм (видоизменения одной объединяющей темы в крупных, в том числе циклических, произведениях, не обязательно программных), лейтмотивные характеристики (смотрите Лейтмотив), объединение в крупной одночастной форме признаков разных форм, что характерно для жанра симфонической поэмы.
Истоки программной музыки - в звукоизобразительности вокальной и вокально-инструментальной музыки XIV-XVI веков [италянская качча, французаское рондо́ периода ars subtilior (смотрите в статье «Арс нова»), шансон К. Жанекена и другие].
Программность в собственном смысле берёт начало в эпоху барокко в произведениях К. Фарины (сборник «Причудливое каприччио», издан в 1627 году в Дрездене), А. Польетти (сюита для клавира «Восстание в Венгрии», 1671 год), И.Я. Фробергера, Г.И.Ф.Бибера, И. Кунау. Среди программных произведений XVIII века: «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» И.С. Баха, цикл скрипичных концертов «Времена года» А. Вивальди, клавесинные миниатюры Ф. Куперена, Ж.Ф. Рамо. Ряд произведений программной музыки создал Л. ван Бетховен: 6-я симфония («Пасторальная»; все части имеют названия), увертюра «Кориолан» и другие.
Расцвет программная музыка в 19 в. связан с романтизмом, провозгласившим обновление музыки с помощью единения её с поэзией; среди образцов - «Фантастическая симфония» и симфония «Гарольд в Италии» Г. Берлиоза, симфонии «Фауст», «К "Божественной комедии" Данте», симфоническая поэмы «Тассо», «Прелюды» Ф. Листа (ему принадлежит сам термин «программная музыка»). Программность романтического толка свойственна симфоническим сочинениям Р. Штрауса, Я. Сибелиуса.
Крупный вклад в программной музыки внесли русские композиторы: симфоническая картина «Иванова ночь на Лысой горе», фортепианный цикл «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, симфоническая сюита «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова, симфония «Манфред», увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фантазия для оркестра «Франческа да Римини» П.И. Чайковского и другие; программная музыка писали А.К. Глазунов, А.К. Лядов, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, Н.Я. Мясковский, Д.Д. Шостакович.