ПРОГИМНАЗИЯ

ПРОГИМНАЗИЯ - неполное среднее учебное заведение в Германии , России и некоторых других странах.

В Гер­ма­нии прогимназии име­ли 6 клас­сов (при 9-лет­ней сред­ней шко­ле).

Су­ще­ст­во­ва­ли прогимназии клас­си­че­ские (с дву­мя древ­ни­ми язы­ка­ми) и ре­аль­ные (с латинским язы­ком). Прогимназии в Рос­сии ор­га­ни­зо­вы­ва­лись в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом гим­на­зий и про­гим­на­зий 1864 года.

В прогимназии при­ни­ма­лись де­ти всех сос­ло­вий без раз­ли­чия зва­ния и ве­ро­ис­по­ве­да­ния. При посту­п­ле­нии в 1-й класс тре­бо­ва­лись зна­ние ос­нов хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния, на­вы­ки чте­ния и счёта. Прогимназии име­ли 4 (ре­же 6) клас­са; пре­по­да­ва­ли За­кон Бо­жий, русский язык, ис­то­рию, ес­те­ст­во­зна­ние с гео­гра­фи­ей, ма­те­ма­ти­ку, французский и немецкий язы­ки, чис­то­пи­са­ние, чер­че­ние и ри­со­ва­ние. Кро­ме то­го, в жен­ских прогимназиях да­ва­ли на­вы­ки ру­ко­де­лия, а в муж­ских прогимназиях изу­ча­лись латинский и греческий (до 1901 года) язы­ки.

В начале XX века сбли­же­ние про­грамм низ­ших клас­сов ре­аль­ных учи­лищ и гим­на­зий от­кры­ло воз­мож­но­сти для уст­рой­ст­ва в не­боль­ших го­ро­дах об­щих прогимназий, без раз­де­ле­ния на клас­си­че­ские и ре­аль­ные. Окон­чив­шие прогимназии при­ни­ма­лись в сле­дую­щий класс гим­на­зий без эк­за­ме­нов.

Муж­ские прогимназии име­ли пра­во про­во­дить ис­пы­та­ния на зва­ние при­ход­ско­го учи­те­ля и на класс­ный чин.

Дея­тель­ность прогимназий рег­ла­мен­ти­ро­ва­лась рас­по­ря­же­ния­ми и ус­та­ва­ми Министерства народного про­све­ще­ния для гим­на­зий.

В 1918 году прогимназии уп­разд­не­ны.

В конце XX- начале XXI веков ин­сти­тут прогимназий был вос­ста­нов­лен в не­ко­то­рых стра­нах пост­совет­ско­го про­стран­ст­ва; в Российской Федерации как об­ще­об­ра­зо­вательное уч­ре­ж­де­ние для де­тей до­шко­ль­но­го и млад­ше­го школь­но­го воз­рас­та с 4 до 10 лет.

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