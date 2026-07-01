ПРОГИМНАЗИЯ
ПРОГИМНАЗИЯ - неполное среднее учебное заведение в Германии, России и некоторых других странах.
В Германии прогимназии имели 6 классов (при 9-летней средней школе).
Существовали прогимназии классические (с двумя древними языками) и реальные (с латинским языком). Прогимназии в России организовывались в соответствии с Уставом гимназий и прогимназий 1864 года.
В прогимназии принимались дети всех сословий без различия звания и вероисповедания. При поступлении в 1-й класс требовались знание основ христианского вероучения, навыки чтения и счёта. Прогимназии имели 4 (реже 6) класса; преподавали Закон Божий, русский язык, историю, естествознание с географией, математику, французский и немецкий языки, чистописание, черчение и рисование. Кроме того, в женских прогимназиях давали навыки рукоделия, а в мужских прогимназиях изучались латинский и греческий (до 1901 года) языки.
В начале XX века сближение программ низших классов реальных училищ и гимназий открыло возможности для устройства в небольших городах общих прогимназий, без разделения на классические и реальные. Окончившие прогимназии принимались в следующий класс гимназий без экзаменов.
Мужские прогимназии имели право проводить испытания на звание приходского учителя и на классный чин.
Деятельность прогимназий регламентировалась распоряжениями и уставами Министерства народного просвещения для гимназий.
В 1918 году прогимназии упразднены.
В конце XX- начале XXI веков институт прогимназий был восстановлен в некоторых странах постсоветского пространства; в Российской Федерации как общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 4 до 10 лет.