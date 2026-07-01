ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - формирование профессиональной компетенции соответствующих уровня и объёма, позволяющих вести профессиональную деятельность в определённой сфере и/или выполнять работу по конкретным профессии или специальности.

В Российской Федерации вы­де­ля­ют­ся сле­дую­щие уров­ни профессионального образования: сред­нее про­фес­сио­наль­ное об­ра­зо­ва­ние; выс­шее про­фес­сио­наль­ное об­ра­зо­ва­ние - ба­ка­лав­ри­ат (смотрите «Ба­ка­лавр»); спе­циа­ли­тет, ма­ги­ст­ра­ту­ра (смотрите «Ма­гистр»); под­го­тов­ка кад­ров выс­шей ква­ли­фи­ка­ции ( ас­пи­ран­ту­ра , док­то­ран­ту­ра ); до­пол­ни­тель­ное (не со­про­во­ж­да­ет­ся по­вы­ше­ни­ем уров­ня об­ра­зо­ва­ния).

Профессиональное образование ре­ша­ет три взаи­мо­свя­зан­ные за­да­чи: по­вы­ше­ние об­щей куль­ту­ры на­се­ле­ния, соз­да­ние кад­ро­вых ре­сур­сов и их мо­дер­ни­за­ция. Сис­те­ма профессионального образования стро­ит­ся на ос­но­ве эко­но­мической по­ли­ти­ки, на­прав­лен­ной на по­вы­ше­ние кон­ку­рент­ной спо­соб­но­сти, дос­ти­же­ние бо­лее пол­ной за­ня­то­сти на­се­ле­ния, обес­пе­че­ние профессиональной мо­биль­но­сти ра­бот­ни­ков в свя­зи с вне­д­ре­ни­ем но­вых тех­но­ло­гий и с учё­том сле­дую­щих об­ще­пе­да­го­гических прин­ци­пов.

В начале XXI века сис­те­ма профессионального образования соз­да­ёт ус­ло­вия для не­пре­рыв­но­го об­ра­зо­ва­ния по­сред­ст­вом реа­ли­за­ции основных и различных до­пол­ни­тель­ных об­ра­зо­вательных про­грамм, пре­дос­тав­ле­ния воз­мож­но­сти од­но­вре­мен­но­го ос­вое­ния не­сколь­ких об­ра­зо­вательных про­грамм, а так­же учи­ты­ва­ет имею­щие­ся уро­вень об­ра­зо­ва­ния, ква­ли­фи­ка­цию и опыт прак­тической дея­тель­но­сти при по­лу­че­нии об­ра­зо­ва­ния .

В Российской Фе­де­ра­ции профессиональное образование вклю­ча­ет обу­че­ние в сред­них специальных учеб­ных за­ве­де­ни­ях (на ба­зе пол­но­го или не­пол­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния) и в ву­зах (на ба­зе пол­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния), а так­же са­мо­об­ра­зо­ва­ние.

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