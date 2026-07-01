ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - формирование профессиональной компетенции соответствующих уровня и объёма, позволяющих вести профессиональную деятельность в определённой сфере и/или выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
В Российской Федерации выделяются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование; высшее профессиональное образование - бакалавриат (смотрите «Бакалавр»); специалитет, магистратура (смотрите «Магистр»); подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура); дополнительное (не сопровождается повышением уровня образования).
Профессиональное образование решает три взаимосвязанные задачи: повышение общей культуры населения, создание кадровых ресурсов и их модернизация. Система профессионального образования строится на основе экономической политики, направленной на повышение конкурентной способности, достижение более полной занятости населения, обеспечение профессиональной мобильности работников в связи с внедрением новых технологий и с учётом следующих общепедагогических принципов.
В начале XXI века система профессионального образования создаёт условия для непрерывного образования посредством реализации основных и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учитывает имеющиеся уровень образования, квалификацию и опыт практической деятельности при получении образования.
В Российской Федерации профессиональное образование включает обучение в средних специальных учебных заведениях (на базе полного или неполного среднего образования) и в вузах (на базе полного среднего образования), а также самообразование.