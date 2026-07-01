ПРОДРАЗВЁРСТКА

Нормы заготовки продовольствия государством, в частности продовольственный налог, действовавший в 1919-1921 гг. в советских республиках.

Нормы сдачи хлеба распределялись (разверстывались) между территориями. Понятие «продовольственная разверстка» было введено еще в 1916 г., но тогда предполагала добровольную продажу продовольствия государству по твердым ценам.

11.01.1919 г. в развитие продовольственной диктатуры был принят декрет о продразверстке, который предполагал обложение в соответствии с потребностями государства губерний определенными нормами сдачи хлеба и фуража. Эти нормы затем раверстывались на уезды, волости и отдельные общины. Часто нормы сдачи хлеба были больше, чем запасы крестьян. Перед угрозой голодной смерти крестьяне прятали хлеб, но силовые структуры искали запасы и наказывали «укрывателей». К концу 1920 г. продразверстка была распространена практически на все виды продовольствия. За первый год продовольственной диктатуры и начала действия продразверстки (до июня 1919 г.) было собрано 44,6 млн. пудов хлеба, а за второй год (до июня 1920 г.) - 113,9 млн. пудов. Продразверстка, таким образом, несколько увеличила сборы хлеба, чему способствовало также наступление белых армий – часть крестьян готова была поддержать коммунистов продовольствием в условиях угрозы победы белого движения. Для сравнения: аппарат Временного правительства собрал 280 млн. пудов. Значительная часть собранного продовольствия портилась из-за неразберихи, царившей на транспорте, из-за некомпетентности и неповоротливости большевистской бюрократии. Армия потребляла 60% рыбы и мяса, 40% хлеба, 100% табака, собранных по продразверстке. Те продукты, которые доходили до армии и крупных городов, распределялись на пайки. Паек обеспечивал полуголодное существование рабочих и служащих. Несколько лучше питались солдаты. Хорошее регулярное питание было обеспечено государственному руководству. Продразверстка лишала крестьян желания трудиться, ведь все равно почти весь урожай отберут. Это стало одной из причин разорения сельского хозяйства к 1921 г. Крестьянские восстания, развернувшиеся по всей стране, требовали отмены продразверстки. По решению Х съезда РКП(б) продразверстка была заменена продналогом, что стало важнейшей мерой перехода к Новой экономической политике .

Автор статьи: Шубин А.В.