Продразвёрстка

Продразвёрстка (продовольственная развёрстка) — нормы заготовки продовольствия государством, в частности продовольственный налог, действовавший в 1919–1921. Нормы сдачи хлеба распределялись (разверстывались) между территориями. Понятие «П.» было введено еще в 1916, но тогда предполагало добровольную продажу продовольствия государству по твердым ценам. 11 января 1919 был принят декрет о П., предполагавший обязательное изъятие продовольствия в соответствии с потребностями государства. Нормы сдачи продовольствия могли быть больше, чем запасы крестьян. Перед угрозой голодной смерти крестьяне прятали хлеб, но продовольственные отряды и бедняки искали запасы и наказывали «укрывателей». За 1‑й год продовольственной диктатуры и начала действия П. (до июня 1919) было собрано 44,6 млн пудов хлеба, а за 2‑й (до июня 1920) — 113,9 млн пудов. Значительная часть собранного продовольствия портилась из-за неразберихи, царившей на транспорте, из-за некомпетентности и неповоротливости большевистской бюрократии. Армия потребляла 60 % рыбы и мяса, 40 % хлеба, собранных по П. Продукты распределялись на нормированные порции (пайки), которые обеспечивали полуголодное существование рабочих и служащих. Несколько лучше питались солдаты. Хорошее регулярное питание было обеспечено государственному руководству. П. лишала крестьян желания трудиться, так как почти весь урожай отбирали. Это стало одной из причин разорения сельского хозяйства к 1921. Участники крестьянских восстаний, развернувшихся по всей стране, требовали отмены П. По решению Х съезда Российской коммунистической партии (РКП(б)) в марте 1921 П. была заменена продналогом, что стало важнейшей мерой перехода к новой экономической политике .

Лит. : Какурин Н. Е. Как сражалась революция. М., 1991; Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время вой­ны и революции. М., 1991; Павлюченков С. А. Крестьянский Брест, или предыстория большевистского НЭПа. М., 1996; Шубин А. В. Махно и его время. М., 2013. А. В. Шубин.