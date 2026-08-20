ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА

Система изъятия продовольствия у крестьян большевистской диктатурой.

Введена 13.05.1918 г. декретом "О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию". Формально он конкретизировал принятое еще Временным правительством решение о введении продовольственной монополии государства. Но теперь государство получало чрезвычайные полномочия по изъятию «излишков» хлеба, то есть имевшихся у крестьян продовольственных запасов. После Октябрьского переворота 1917 г. система государственных заготовок продовольствия была дезорганизована, в городах начинался голод. Крестьянство не давало хлеба большевистскому государству по низким ценам. После заключения Брестского мира хлебные районы Украины оказались вне России, что еще сильнее обострили продовольственные трудности. Большевистское руководство решило изъять продовольствие силой по символической цене. Для этого создавались продовольственные отряды - голодные рабочие должны были сами идти войной на деревню, опираясь на бедняков (комитеты бедноты). Продовольственная диктатура усилила недовольство крестьян большевизмом и способствовала началу широкомасштабной Гражданской войны. В 1919-1921 гг. продовольственная диктатура реализовывалась в форме продовольственной разверстки.

Автор статьи: Шубин А.В.