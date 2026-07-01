ПРОДИ РОМАНО
ПРОДИ РОМАНО - итальянский государственный и политический деятель, экономист.
Из многодетной семьи инженера и школьной учительницы. В 1961 году окончил Католический университет Святого Сердца в Милане, продолжил образование в Миланском, Болонском университетах и Лондонской школе экономики и политических наук. В 1963-99 годы преподаватель Болонского университета (профессор с 1971 года), читал курсы лекций также в Гарвардском и Станфордском университетах. В 1974-1978 годы председатель правления издательского дома «Società editrice il Mulino». С 1976 года - член Итальянской христианско-демократической партии (ИХДП). В ноябре 1978 - марте 1979 годов - министр промышленности и торговли в правительстве Дж. Андреотти. В 1981 году основал консалтинговую фирму «Nomisma» (до 1995 года председатель её научного совета). В 1982-89, 1993- 1994 годы председатель крупнейшего итальянского государственного холдинга «Istituto per la Riconstruzione Industriale - IRI» («Институт промышленной реконструкции - ИРИ»), провёл его приватизацию, руководил приватизацией банков Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana и ряда крупных государственных компаний. В феврале 1995 года основал левоцентристскую коалицию «L’Ulivo» («Олива»), в которую вошли ИХДП и Итальянская коммунистическая партия, выдвинут ею кандидатом на пост премьер-министра. С мая 1996 года председатель СМ Италии.
В связи с распадом коалиции в октябре 1998 года оставил занимаемый пост. В сентябре 1999 - ноябре 2004 годов председатель Европейской комиссии - высшего органа исполнительной власти Европейского союза (ЕС). При Проди в ЕС была введена единая валюта - евро, к ЕС присоединились 10 новых стран, началась работа над проектом европейской конституции, были созданы Европейские силы быстрого реагирования. В то же время инициативы Проди о проведении странами ЕС единой внешней и налоговой политики, формировании общих полицейских сил поддержки не получили.
Вернувшись в итальянскую политику, возглавил левоцентристскую коалицию «L’Unione» («Союз»), одержавшую победу на выборах в апреле 2006 года. С мая 2006 года председатель СМ Италии. Весной 2007 года инициировал объединение ведущих партий левоцентристской коалиции (Левые демократы и «Демократия - это свобода - Маргаритка») в Демократическую партию (создана в октябре 2007 года), которую возглавлял до апреля 2008 года.
В мае 2008 в связи с распадом правящей коалиции оставил пост председатель СМ. С октября 2012 года - спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сахелю.
В 2013 году выдвинут Демократической партией кандидатом на пост президента Италии, но проиграл выборы.