ПРОДИ РОМАНО

ПРОДИ РОМАНО - итальянский государственный и политический деятель, экономист.

Из мно­го­дет­ной се­мьи ин­же­не­ра и школь­ной учи­тель­ни­цы. В 1961 году окон­чил Ка­то­лический университет Святого Серд­ца в Ми­ла­не, про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Ми­лан­ском, Бо­лон­ском университетах и Лон­дон­ской шко­ле эко­но­ми­ки и по­ли­ти­чес­ких на­ук. В 1963-99 годы пре­по­да­ва­тель Бо­лон­ско­го университета (профессор с 1971 года), чи­тал кур­сы лек­ций так­же в Гар­вард­ском и Стан­форд­ском университетах. В 1974-1978 годы председатель прав­ле­ния из­дательского до­ма «Società editrice il Mulino». С 1976 года - член Италь­ян­ской хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (ИХДП). В ноябре 1978 - мар­те 1979 годов - министр промышленности и тор­гов­ли в пра­ви­тель­ст­ве Дж. Ан­д­ре­от­ти. В 1981 году ос­но­вал кон­сал­тин­го­вую фир­му «Nomisma» (до 1995 года председатель её на­учного со­ве­та). В 1982-89, 1993- 1994 годы председатель круп­ней­ше­го итальянского государственного хол­дин­га «Istituto per la Riconstruzione In­dustriale - IRI» («Институт промышленной ре­кон­ст­рук­ции - ИРИ»), про­вёл его при­ва­ти­за­цию, ру­ко­во­дил при­ва­ти­за­ци­ей бан­ков Credito Italiano, Banca Commerciale Ita­liana и ря­да круп­ных государственных ком­па­ний. В феврале 1995 года ос­но­вал ле­во­цен­три­ст­скую коа­ли­цию «L’Ulivo» («Оли­ва»), в ко­то­рую во­шли ИХДП и Италь­ян­ская ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия, вы­дви­нут ею кан­ди­да­том на пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра. С мая 1996 года председатель СМ Ита­лии.

В свя­зи с рас­па­дом коа­ли­ции в октябре 1998 года ос­та­вил за­ни­мае­мый пост. В сентябре 1999 - ноябре 2004 годов председатель Ев­ропейской ко­мис­сии - выс­ше­го ор­га­на ис­пол­нительной вла­сти Ев­ро­пей­ско­го сою­за (ЕС). При Проди в ЕС бы­ла вве­де­на еди­ная ва­лю­та - ев­ро , к ЕС при­сое­ди­ни­лись 10 но­вых стран, на­ча­лась ра­бо­та над про­ек­том ев­ропейской кон­сти­ту­ции, бы­ли соз­да­ны Ев­ропейские си­лы бы­ст­ро­го реа­ги­ро­ва­ния. В то же вре­мя ини­циа­ти­вы Проди о про­ве­де­нии стра­на­ми ЕС еди­ной внеш­ней и на­ло­го­вой по­ли­ти­ки, фор­ми­ро­ва­нии об­щих по­ли­цей­ских сил под­держ­ки не по­лу­чи­ли.

Вер­нув­шись в итальянскую по­ли­ти­ку, воз­гла­вил ле­во­цен­три­ст­скую коа­ли­цию «L’Unione» («Со­юз»), одер­жав­шую по­бе­ду на вы­бо­рах в апреле 2006 года. С мая 2006 года председатель СМ Ита­лии. Вес­ной 2007 года ини­ции­ро­вал объ­е­ди­не­ние ве­ду­щих пар­тий ле­во­цен­три­ст­ской коа­ли­ции (Ле­вые де­мо­кра­ты и «Де­мо­кра­тия - это сво­бо­да - Мар­га­рит­ка») в Де­мо­кра­тическую пар­тию (соз­да­на в октябре 2007 года), ко­то­рую воз­глав­лял до апреля 2008 года.

В мае 2008 в свя­зи с рас­па­дом пра­вя­щей коа­ли­ции ос­та­вил пост председатель СМ. С октября 2012 года - спец­пред­ста­ви­тель Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН по Са­хе­лю.

В 2013 году вы­дви­нут Де­мо­кра­тической пар­ти­ей кан­ди­да­том на пост пре­зи­ден­та Ита­лии, но про­иг­рал вы­бо­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)