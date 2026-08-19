ПРОДАРМИЯ
ПРОДАРМИЯ - продовольственно-реквизиционная армия Народного комиссариата продовольствия РСФСР, действовавшая в Гражданскую войну 1917-1922 годов.
Образована в мае 1918 года из продотрядов для осуществления продовольственной диктатуры.
Возглавлялась Управлением главного комиссара и военного руководителя по формированию и укомплектованию продотрядов (позднее переименовано в Управление Продовольственной армии, с 1 ноября 1919 года - в Управление главного уполномоченного Наркомпрода по эксплуатации войск внутренней охраны для продовольственных операций, 10 мая 1920 года преобразовано в Военный отдел Наркомпрода).
Насчитывала около 3 тысяч человек (июнь 1918), свыше 42 тысяч (ноября 1918 года), около 11 тысяч (декабрь 1918 года; большая часть продармейцев направлена в РККА в связи с тяжёлым положением на фронтах), около 31 тысяч (май 1919 года), свыше 62 тысяч человек (ноябрь 1920 года). Продармейцы находились на положении красноармейцев, проходили ускоренное военное обучение.
Продармия делилась на продполки, продбатальоны и продотряды.
В июне 1919 года вошла в состав Войск внутренней охраны Республики НКВД, в сентябре 1920 года - в состав внутренней службы войск.
В 1921 году в связи с отказом советского руководства от методов продовольственной диктатуры продармейские части упразднены. Военный отдел Наркомпрода 1 июня 1921 года преобразован в отдел управления заготовок, который при необходимости решал вопросы использования воинских сил при взимании продналога, охраны продовольственных грузов Наркомпрода.